സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-462nd DRAW held on:- 08/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/-

1) SO 298420 (IRINJALAKUDA)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

SN 298420 SP 298420 SR 298420 SS 298420 ST 298420

SU 298420 SV 298420 SW 298420 SX 298420 SY 298420

SZ 298420

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SR 127922 (KARUNAGAPALLY)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0310 0828 3895 3997 4068

4119 4320 4385 4571 4958

5057 5058 5148 5366 5502

7244 7648 8828

4th Prize-Rs :2000/-

1083 2341 2882 3443 5288

5553 6149 6912 9052 9729

ADVERTISEMENT

5th Prize-Rs :1000/-

0338 0450 0738 1231 1804

2294 2911 4070 4284 4437

4751 5870 6444 6746 6924

7794 8975 9461 9582 9772

6th Prize-Rs :500/-

0178 0241 0523 0756 0861

1221 1227 1261 1500 2268

2329 2355 2701 2810 3039

3107 3136 3352 3377 3448

3712 4643 4662 4773 4926

5727 5832 5847 5902 6225

6324 6757 6788 6901 6988

7020 7098 7111 7134 7301

7335 7466 8305 8334 8399

8530 8608 8888 8938 8960

9006 9595

7th Prize-Rs :200/-

0465 0588 1017 1097 2533

2726 2735 2909 2937 2981

2989 3379 3621 4048 4050

4108 4169 4600 4618 4978

5103 5220 5234 5378 5963

6245 6280 6303 6332 6512

6753 6813 6976 7181 7204

7571 7802 8009 8142 8414

8520 9273 9368 9470 9606

8th Prize-Rs :100/-

0126 0195 0301 0314 0353

0417 0422 0521 0636 0694

0739 0920 0930 0936 0976

1159 1242 1345 1381 1438

1580 1623 1637 1814 1842

1883 1895 1900 1906 2138

2335 2361 2466 2483 2571

2990 3001 3047 3079 3102

3121 3318 3357 3368 3416

3421 3575 3577 3663 3684

3939 3958 4113 4228 4256

4291 4364 4475 4477 4512

4525 4527 4673 4747 4797

4862 4966 5222 5248 5259

5312 5400 5440 5467 5920

5937 6124 6235 6296 6316

6373 6401 6488 6514 6699

6701 6703 7067 7256 7290

7533 7561 7563 7593 7603

7652 7682 7753 7885 7926

7939 7980 8040 8118 8184

8279 8306 8324 8455 8497

8521 8605 8727 8818 8870

9045 9076 9317 9393 9409

9438 9558 9726 9749 9919

9934

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.