ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-135th DRAW held on:- 09/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) FF 237122 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

FA 237122 FB 237122 FC 237122 FD 237122 FE 237122

FG 237122 FH 237122 FJ 237122 FK 237122 FL 237122

FM 237122

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FH 576284 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

1158 1310 1327 3313 3547

4362 4700 5001 5909 6253

6351 6369 6941 7302 7402

7423 7559 8035 8309 8495

8849 9633 9733

4th Prize-Rs :2000/-

0378 2891 4066 4111 4266

5185 5814 5893 6723 7069

7233 8841

5th Prize-Rs :1000/-

0158 0259 0265 0286 1691

2079 2609 2616 2683 3053

3567 4585 4921 5373 5466

5732 5943 5961 7030 7325

8236 8550 9795 9906

6th Prize-Rs :500/-

0148 0211 0285 0489 0573

0621 0779 0978 1000 1011

1022 1179 1502 1513 1788

1934 1963 1986 2018 2021

2083 2112 2160 2199 2231

2348 2413 2503 2593 2687

2699 2798 2991 3092 3101

3106 3337 3484 3633 3697

3758 3808 3879 4022 4088

4216 4295 4403 4455 4470

4590 4733 5020 5079 5376

5380 5385 5637 5739 5851

6006 6025 6068 6174 6431

6465 6576 6650 6666 6860

6879 6920 7110 7185 7197

7264 7565 7743 7901 7914

8422 8631 8674 8689 8842

8904 8937 9049 9267 9340

9368 9373 9584 9623 9862

9954

7th Prize-Rs :100/-

0038 0205 0258 0260 0291

0295 0503 0606 0698 1036

1077 1267 1349 1848 2225

2316 2406 2419 2437 2481

2597 2621 2681 2750 2766

2788 3071 3104 3121 3175

3177 3190 3288 3467 3478

3507 3591 3711 3751 3908

3958 4015 4031 4040 4128

4180 4190 4193 4225 4309

4402 4533 4539 4552 4669

4822 4839 4883 4903 4937

5028 5085 5178 5262 5298

5329 5458 5516 5569 5656

5901 5999 6149 6219 6263

6278 6327 6329 6331 6335

6374 6425 6597 6661 6715

6792 6825 6849 6952 6985

7002 7038 7044 7083 7150

7181 7249 7494 7603 7659

7721 7800 7805 7817 7905

8039 8061 8099 8194 8226

8277 8285 8440 8451 8553

8761 8798 8995 9053 9263

9306 9551 9792 9812 9843

9888

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.