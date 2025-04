കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PD 265809 (WAYANADU) Cons Prize-Rs :8000/- PA 265809 PB 265809 PC 265809 PE 265809 PF 265809 PG 265809 PH 265809 PJ 265809 PK 265809 PL 265809 PM 265809

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PC 681235 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PA 843603 (ERNAKULAM)

2) PB 100237 (ALAPPUZHA)

3) PC 825924 (PALAKKAD)

4) PD 761144 (CHERTHALA)

5) PE 842774 (ERNAKULAM)

6) PF 777530 (PAYYANUR)

7) PG 217770 (ALAPPUZHA)

8) PH 143135 (KOLLAM)

9) PJ 267389 (KANHANGAD)

10) PK 249954 (PALAKKAD)

11) PL 220925 (KOZHIKKODE)

12) PM 243912 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0742 1089 1863 3425 3526

3566 3701 4155 4385 4826

5552 5987 7370 7499 7632

8152 8491 9880

5th Prize-Rs :1000/- 0147 0365 0569 0923 1965

2071 2918 3151 3582 3641

4014 4467 4531 4647 4649

5106 5329 5535 6545 7318

7510 7889 7961 8259 8837

8875 8957 9146 9404 9416

9461 9798 9906 9979

6th Prize-Rs :500/- 0081 0103 0137 0292 0316

0343 0621 0708 0929 0957

0989 1059 1069 1192 1521

1542 1660 1881 1886 2005

2036 2140 2174 2213 2217

2611 3335 3338 3536 3630

3656 3903 4348 4597 4619

4816 4967 5155 5162 5180

5244 5364 5501 5586 5660

5695 6160 6207 6388 6548

6916 6952 7009 7112 7175

7277 7312 7331 7574 7580

7786 7893 7963 7974 8382

8391 8432 8530 8533 8587

8607 8828 9031 9133 9265

9387 9734 9831 9912 9937

7th Prize-Rs :100/-

0074 0132 0141 0198 0262

0333 0361 0392 0577 0611

0615 0695 0787 0928 0945

1007 1140 1153 1157 1360

1383 1516 1543 1663 1757

1941 2111 2117 2118 2130

2170 2191 2198 2223 2286

2299 2347 2362 2520 2715

2740 2760 3097 3167 3183

3231 3333 3447 3486 3544

3873 3916 3926 4008 4022

4066 4197 4219 4244 4283

4462 4511 4592 4808 4809

4862 4914 4975 4985 5002

5195 5309 5529 5562 5605

5640 5757 5820 5960 5998

6121 6138 6198 6217 6323

6343 6366 6410 6501 6567

6648 6792 7032 7096 7161

7178 7335 7356 7424 7547

7825 7842 7876 7944 8026

8066 8077 8108 8193 8253

8317 8455 8564 8767 9087

9104 9161 9181 9186 9334

9343 9466 9625 9673 9804

9947.