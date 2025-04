കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KX 871330 (ERNAKULAM) Cons Prize-Rs :8000/- KN 871330 KO 871330 KP 871330 KR 871330 KS 871330 KT 871330 KU 871330 KV 871330 KW 871330 KY 871330 KZ 871330

2nd Prize Rs :500000/- 1) KR 563910 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 475802 (KANNUR)

2) KO 891734 (ATTINGAL)

3) KP 637920 (MALAPPURAM)

4) KR 857505 (VADAKARA)

5) KS 280215 (NEYYATTINKARA)

6) KT 560443 (KOTTAYAM)

7) KU 817225 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) KV 507438 (ADIMALY)

9) KW 540518 (THAMARASSERY)

10) KX 815031 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) KY 771783 (KOTTAYAM)

12) KZ 587248 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0443 1846 1941 2022 2146

2628 2789 4482 4525 4573

4973 6303 6585 7324 7511

8346 8359 8613

5th Prize-Rs :2000/- 0054 0363 1155 1552 6523

7181 7947 9086 9244 9468

6th Prize-Rs :1000/- 1801 2470 2879 3418 3780

5168 6069 6187 6407 6600

7298 7875 8810 9308

7th Prize-Rs :500/- 0079 0188 0297 0589 0736

0858 1089 1111 1133 1243

1405 1477 1527 1946 2083

2103 2131 2151 2232 2386

2433 2618 2626 2817 2974

3027 3119 3202 3249 3260

3645 3789 3965 4063 4086

4158 4182 4187 4381 4445

4510 4624 4671 5396 5400

5508 5968 6024 6033 6150

6438 6547 6646 6757 6996

7002 7132 7154 7238 7431

7481 7544 7647 7744 7836

7859 7868 8017 8365 8421

8444 8556 8615 8879 9113

9140 9348 9458 9846 9910

8th Prize-Rs :100/- 0066 0081 0158 0172 0331

0332 0334 0360 0378 0436

0465 0613 0654 0739 0807

0940 1165 1290 1472 1495

1513 1617 1690 1796 1956

2183 2306 2520 2733 2928

2959 3082 3229 3346 3364

3498 3524 3776 3781 3926

4020 4098 4190 4197 4443

4497 4524 4608 4658 4689

4767 4845 4869 5049 5143

5221 5403 5543 5551 5628

5746 5994 6095 6157 6234

6258 6262 6286 6287 6297

6310 6324 6339 6397 6433

6441 6491 6501 6516 6556

6735 6749 6879 7191 7328

7330 7424 7470 7565 7610

7686 7723 7778 7823 7863

7934 7953 7968 8039 8211

8212 8250 8333 8434 8497

8893 8908 8942 8969 8987

9007 9032 9040 9088 9110

9145 9224 9464 9491 9584

9710 9718 9841 9958.