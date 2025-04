അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AM 659096 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 659096 AB 659096 AC 659096 AD 659096 AE 659096

AF 659096 AG 659096 AH 659096 AJ 659096 AK 659096

AL 659096

2nd Prize Rs :500000/-

1) AM 567198 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 282957 (IRINJALAKUDA)

2) AB 582798 (KOZHIKKODE)

3) AC 771840 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) AD 644800 (KASARAGOD)

5) AE 451501 (KANNUR)

6) AF 161077 (ERNAKULAM)

7) AG 322188 (ATTINGAL)

8) AH 667797 (NEYYATTINKARA)

9) AJ 633158 (WAYANADU)

10) AK 560450 (PALAKKAD)

11) AL 657950 (IRINJALAKUDA)

12) AM 724352 (PAYYANUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1582 1875 2003 2781 3837

4394 4512 4800 5472 6653

6654 6659 7225 7328 8336

8564 8812 9193

5th Prize-Rs :2000/-

0856 2362 4121 5027 6220

6277 7383

6th Prize-Rs :1000/-

0207 0727 0835 0839 1214

1466 1615 2232 2902 3221

3707 3740 5431 5546 5689

5913 6902 7088 7602 8070

8520 8790 8805 9091 9525

9702

7th Prize-Rs :500/-

0013 0319 0417 0542 0685

0756 1649 1760 1779 1945

1947 2070 2088 2109 2206

2848 3023 3118 3133 3141

3709 3764 3804 3832 4024

4033 4072 4225 4368 4379

4481 4593 4689 4788 4945

5001 5567 5846 5899 5952

6043 6446 6556 6671 7048

7184 7250 7297 7410 7461

7531 7585 7877 7880 7997

8064 8121 8166 8257 8292

8364 8479 8664 8677 8804

8947 9219 9499 9538 9546

9586 9759

8th Prize-Rs :100/-

0003 0131 0252 0289 0322

0365 0399 0447 0486 0502

0571 0732 0868 0930 1100

1333 1363 1469 1584 1633

1642 1664 1683 1759 1873

1882 2192 2193 2198 2328

2428 2474 2476 2642 2825

2834 3047 3058 3076 3095

3336 3419 3470 3537 3584

3587 3639 3930 4020 4037

4208 4245 4284 4289 4555

4576 4581 4657 4736 4768

4961 4980 5054 5059 5078

5481 5536 5585 5654 5708

5867 5873 5975 6000 6125

6287 6320 6329 6423 6427

6464 6497 6539 6709 6723

6732 6734 6850 6965 7038

7046 7130 7392 7407 7473

7510 7573 7713 7773 7786

7892 7902 7939 7962 7977

7999 8050 8306 8313 8458

8566 8633 8880 9053 9122

9315 9361 9391 9480 9540

9558 9630 9637