വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-817th DRAW held on:- 14/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/-

1) WO 368974 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :8000/-

WN 368974 WP 368974 WR 368974 WS 368974 WT 368974

WU 368974 WV 368974 WW 368974 WX 368974 WY 368974

WZ 368974

2nd Prize Rs :500000/-

1) WY 536677 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WN 642205 (PATHANAMTHITTA)

2) WO 591418 (KOTTAYAM)

3) WP 780846 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) WR 248122 (THRISSUR)

5) WS 422880 (IDUKKI)

6) WT 158297 (THRISSUR)

7) WU 815693 (ERNAKULAM)

8) WV 351413 (KOTTAYAM)

9) WW 653308 (MOOVATTUPUZHA)

10) WX 675360 (THRISSUR)

11) WY 750097 (VAIKKOM)

12) WZ 249390 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0452 0597 1300 1727 1856

3045 3213 3325 3637 4180

5580 6688 6763 6774 7670

8116 9171 9399

5th Prize-Rs :2000/-

1262 1706 3305 5329 6327

6813 6857 7939 9352 9558

6th Prize-Rs :1000/-

3203 3208 3324 4218 4967

5292 5325 6494 7148 7452

7480 7633 7788 9305

7th Prize-Rs :500/-

0053 0238 0248 0271 0313

0402 0436 0967 1066 1277

1418 1526 1634 1661 1827

1930 2114 2535 2717 2732

2833 2855 3032 3211 3288

3290 3372 3454 3552 3624

3709 3769 3967 4177 4228

4329 4526 4596 4680 4830

4848 4940 4978 5021 5076

5107 5116 5137 5183 5337

5473 5539 5709 5827 5844

5990 6000 6049 6162 6288

6369 6378 6779 6903 6984

7135 7309 7527 7641 7750

8026 8284 8286 8536 8896

8981 9035 9116 9249 9566

9663 9849

8th Prize-Rs :100/-

0109 0116 0118 0143 0174

0223 0437 0479 0506 0525

0566 0728 0806 0866 1013

1027 1125 1152 1186 1258

1279 1442 1489 1502 1558

1730 1754 1872 1873 1878

2039 2175 2202 2325 2377

2466 2665 2689 2796 2806

2847 2918 2928 3028 3049

3181 3258 3377 3639 3684

3999 4136 4158 4242 4260

4374 4507 4522 4564 4703

4780 4845 5023 5057 5217

5286 5462 5618 5626 5754

5820 5831 5870 6007 6017

6065 6227 6285 6296 6373

6406 6601 6837 6916 6969

7042 7150 7290 7335 7448

7454 7473 7669 7699 7777

7817 7873 7913 7916 7923

7942 7968 7996 8133 8226

8370 8385 8420 8519 8866

8906 8927 8953 9027 9159

9178 9237 9393 9439 9470

9520 9676 9782 9873 9890

9966

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.