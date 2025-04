സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SL 216120 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 216120 SB 216120 SC 216120 SD 216120 SE 216120

SF 216120 SG 216120 SH 216120 SJ 216120 SK 216120

SM 216120

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SG 671866 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0206 0716 0763 2297 2427

3460 4089 4652 4866 5270

5630 5944 7451 7461 7462

8490 9402 9861

4th Prize-Rs :2000/-

0015 0790 2555 3019 4374

4451 5957 7457 9855 9947

5th Prize-Rs :1000/-

0473 1260 1705 1871 2191

3267 3289 3403 4086 4660

5214 6252 6356 6614 6752

6809 7271 8164 9312 9409

6th Prize-Rs :500/-

0257 0401 0515 0560 0677

0846 0966 1023 1048 1178

1180 1785 1956 1968 2343

2538 2640 2974 3217 3986

4502 4508 4661 4966 5127

5189 5210 5321 5334 5336

5570 5646 6046 6100 6113

6317 7213 7546 7620 7792

7863 7882 7965 8215 8218

8322 8756 8774 8894 9296

9398 9964

7th Prize-Rs :200/-

0080 0612 0757 0871 1139

1276 1299 1344 1368 1928

2132 2281 2322 2332 2494

2572 2752 2856 3080 3109

3155 3205 3409 3576 3690

4458 4485 4624 4721 5294

5371 5426 6021 6023 7586

7635 8024 8144 8424 8526

8681 9175 9470 9586 9679

8th Prize-Rs :100/-

0074 0096 0194 0250 0316

0322 0437 0512 0652 0725

0822 0880 1056 1081 1120

1225 1227 1298 1339 1405

1509 1594 1708 1919 1962

2082 2089 2105 2117 2219

2254 2335 2371 2404 2467

2674 2736 2821 2835 3032

3060 3149 3176 3227 3306

3324 3359 3524 3703 3705

3733 3943 3970 3999 4056

4212 4256 4384 4400 4561

4694 4746 4797 4864 4930

5276 5290 5333 5484 5489

5600 5613 5617 5830 5841

5960 6041 6091 6241 6389

6393 6514 6518 6528 6561

6564 6568 6610 6699 6749

6804 6860 6864 6872 6957

7080 7135 7255 7544 7555

7612 7657 7700 7736 7874

8000 8055 8168 8195 8318

8440 8608 8757 8936 8959

9048 9084 9112 9304 9360

9380 9527 9556 9567 9605

9782