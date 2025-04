ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-136th DRAW held on:- 16/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) FO 579460 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

FN 579460 FP 579460 FR 579460 FS 579460 FT 579460

FU 579460 FV 579460 FW 579460 FX 579460 FY 579460

FZ 579460

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FX 654292 (KATTAPPANA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

1120 2012 2013 2701 2996

3029 4888 5202 6237 6374

6699 6890 7016 7469 7550

7679 7780 7889 8936 9557

9661 9859 9918

4th Prize-Rs :2000/-

0193 1286 1679 1870 2962

3418 6041 6530 7227 8088

8517 8599

5th Prize-Rs :1000/-

0875 0887 0918 1056 2491

2777 2829 2975 3861 3946

4558 5148 5477 5758 5902

6292 6367 6510 7488 7555

7871 8811 9455 9850

6th Prize-Rs :500/-

0081 0149 0173 0178 0183

0312 0355 0359 0462 0464

0769 0935 1021 1049 1118

1143 1216 1269 1296 1358

1601 1614 1689 1692 1703

1925 1943 1983 1988 2061

2175 2206 2324 2410 3027

3097 3114 3304 3309 3371

3426 3503 3606 3701 3731

3867 4821 4842 4993 5101

5154 5267 5314 5391 5396

5468 5469 5525 5545 5601

5646 5672 6100 6116 6497

6521 6608 6620 6654 6670

6922 7149 7454 7503 7510

7512 7561 7604 7670 7738

7829 7930 8395 8535 8751

8774 8862 8890 8959 9008

9046 9117 9286 9403 9620

9624

7th Prize-Rs :100/-

0013 0060 0063 0068 0111

0232 0244 0246 0333 0384

0479 0492 0516 0705 0707

0738 0781 0811 0862 0959

1007 1179 1187 1198 1219

1554 1629 1866 1952 2115

2207 2238 2252 2587 2593

2616 2706 2790 2832 2935

2976 2988 3048 3158 3180

3196 3215 3346 3561 3593

3686 3779 3805 3827 3828

3848 3905 4030 4037 4241

4267 4317 4751 4956 5038

5047 5179 5218 5254 5257

5503 5597 5774 5787 5918

5954 6020 6047 6085 6086

6122 6264 6289 6621 6854

6899 6952 6980 7080 7097

7114 7235 7268 7302 7410

7428 7459 7467 7691 7856

8037 8235 8293 8340 8432

8572 8615 8705 8722 8820

8908 8909 8950 8962 8972

9010 9024 9032 9093 9171

9189 9191 9348 9382 9710

9940

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.