കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PT 351400 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :8000/- PN 351400 PO 351400 PP 351400 PR 351400 PS 351400 PU 351400 PV 351400 PW 351400 PX 351400 PY 351400 PZ 351400

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PX 664847 (PAYYANUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 798859 (KASARAGOD)

2) PO 404070 (KOTTAYAM)

3) PP 996469 (KATTAPPANA)

4) PR 232060 (THRISSUR)

5) PS 845770 (KARUNAGAPALLY)

6) PT 867280 (VAIKKOM)

7) PU 177279 (MALAPPURAM)

8) PV 717445 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) PW 163090 (PALAKKAD)

10) PX 590557 (KANNUR)

11) PY 501747 (IDUKKI)

12) PZ 131034 (CHERTHALA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0581 0591 0769 0934 1494

1577 1777 2357 3256 3386

3629 4157 4290 4917 8167

8272 8773 8865

5th Prize-Rs :1000/- 0260 1302 1319 1681 1852

2612 2769 2797 3005 3237

3799 3994 4342 4678 4870

4978 4992 5421 5429 5970

6009 6479 6583 7057 7072

7128 7138 7150 7161 8115

8451 8525 8660 9547

6th Prize-Rs :500/-

0147 0283 0318 0517 0831

0883 1134 1216 1304 1673

1853 1856 2195 2287 2368

2407 2686 2717 2800 2916

2940 3011 3154 3603 3642

3803 3809 3914 3977 3982

4014 4075 4087 4212 4403

4452 4515 4622 4638 4664

4811 5020 5287 5313 5373

5379 5464 5472 5661 5749

6020 6137 6272 6350 6571

6700 6713 6780 6869 6880

6944 7356 7396 7746 7901

7982 8251 8330 8334 8339

8814 8822 8900 9135 9260

9640 9758 9898 9953 9971

7th Prize-Rs :100/-

0233 0251 0326 0364 0414

0601 0629 0812 0945 1005

1054 1108 1110 1116 1250

1549 1622 1940 2133 2148

2199 2305 2355 2403 2507

2603 2637 2974 2993 2999

3212 3280 3281 3505 3511

3546 3579 3628 3632 3752

3938 3955 3962 4058 4149

4273 4473 4484 4559 4591

4682 4685 4915 4986 4993

5040 5180 5253 5264 5357

5507 5607 5655 5845 5847

6046 6069 6309 6392 6412

6737 6742 6799 6903 6913

6993 7051 7066 7127 7203

7234 7289 7349 7376 7424

7428 7510 7538 7584 7745

7813 7927 7936 7960 7980

8046 8070 8072 8073 8091

8129 8226 8237 8287 8540

8598 8608 8719 8766 8850

8868 8888 8938 8974 9057

9110 9136 9160 9390 9470

9590 9600 9609 9712 9902

9906.