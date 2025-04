കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KK 394770 (WAYANADU)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 394770 KB 394770 KC 394770 KD 394770 KE 394770

KF 394770 KG 394770 KH 394770 KJ 394770 KL 394770

KM 394770

2nd Prize Rs :500000/- 1) KD 769800 (WAYANADU)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 517570 (VAIKKOM)

2) KB 345632 (VAIKKOM)

3) KC 552733 (KOZHIKKODE)

4) KD 328189 (GURUVAYOOR)

5) KE 899750 (PATTAMBI)

6) KF 378853 (ALAPPUZHA)

7) KG 879625 (KOLLAM)

8) KH 871619 (THIRUR)

9) KJ 672627 (PATTAMBI)

10) KK 430583 (PALAKKAD)

11) KL 758009 (KASARAGOD)

12) KM 475701 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1802 3062 4906 4937 5681

5693 6481 6506 6516 6876

6918 6956 7396 7569 7782

8450 9041 9871

5th Prize-Rs :2000/-

1322 1579 2280 2493 2820

3018 6095 6779 7978 8404

6th Prize-Rs :1000/-

0725 0894 2767 2780 3250

3571 3642 5016 5969 8197

8258 8805 9068 9547

7th Prize-Rs :500/-

0124 0142 0146 0165 0324

0394 0450 0578 0580 0848

0911 0925 1042 1110 1234

1389 1674 1786 1804 1892

1994 2064 2077 2087 2099

2274 2346 2466 2544 2599

2779 2858 2915 2927 2968

2981 3166 3292 3376 3468

3740 3791 3847 3885 3990

4174 4329 4411 4584 4718

4786 4953 5057 5073 5097

5248 5285 5416 5464 5491

5960 5985 6069 6417 6450

6844 6940 7276 7618 7633

7684 7752 8112 8635 8816

8988 8999 9491 9872 9939

8th Prize-Rs :100/-

0401 0460 0509 0545 0561

0637 0884 0916 0929 0950

1159 1210 1244 1304 1324

1358 1369 1476 1489 1507

1569 1596 1663 1883 1927

1945 2147 2191 2232 2296

2454 2569 2572 2629 2634

2782 2917 2947 3065 3177

3211 3289 3314 3322 3326

3398 3465 3493 3606 3640

3664 3677 3728 3797 3946

4062 4352 4408 4646 4721

4723 4758 4894 4909 5020

5090 5122 5246 5431 5768

5790 5795 5833 5846 6096

6309 6339 6369 6405 6425

6534 6777 7077 7088 7148

7156 7174 7301 7361 7372

7499 7683 7745 7822 7845

8089 8161 8241 8256 8268

8301 8325 8478 8565 8696

8733 8777 8825 8913 8977

8984 8998 9098 9107 9144

9208 9224 9285 9347 9414

9558 9571 9597 9813.