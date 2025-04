അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

AKSHAYA LOTTERY NO.AK-698th DRAW held on:- 20/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/-

1) AT 888919 (THIRUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 888919 AO 888919 AP 888919 AR 888919 AS 888919

AU 888919 AV 888919 AW 888919 AX 888919 AY 888919

AZ 888919

2nd Prize Rs :500000/-

1) AZ 684508 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 825494 (WAYANADU)

2) AO 562215 (KOLLAM)

3) AP 164086 (KOTTAYAM)

4) AR 241527 (KOTTAYAM)

5) AS 273750 (THAMARASSERY)

6) AT 351955 (WAYANADU)

7) AU 810462 (PALAKKAD)

8) AV 744275 (MOOVATTUPUZHA)

9) AW 150104 (THRISSUR)

10) AX 760291 (PATTAMBI)

11) AY 548399 (NEYYATTINKARA)

12) AZ 949924 (VADAKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0361 0569 0988 1100 1170

4117 4150 4169 4734 5872

6903 6948 7534 7751 8017

8366 9501 9679

5th Prize-Rs :2000/-

0243 0302 2378 3371 4392

5158 9046

6th Prize-Rs :1000/-

0584 0876 1356 2090 2602

2684 3426 3778 3948 4255

4371 5062 5250 5311 5615

5886 8696 8702 8718 8907

8970 8999 9028 9083 9876

9936

7th Prize-Rs :500/-

0206 0407 0817 1160 1202

1604 1828 1860 2165 2183

2244 2465 2521 2736 2737

2890 2922 2958 3002 3263

3429 3452 3941 4012 4018

4262 4438 4439 4448 4528

4559 4572 4584 4636 4849

4852 4875 5107 5213 5475

5595 5646 5752 6018 6028

6546 6612 6639 6857 6920

6967 7036 7166 7196 7312

7317 7337 7378 7582 7676

7695 7758 7984 8113 8133

8504 8596 8938 9136 9314

9548 9813

8th Prize-Rs :100/-

0114 0184 0187 0188 0297

0337 0396 0442 0599 0627

0729 0736 0747 0892 0911

0976 1150 1296 1398 1740

1904 1977 1989 1997 2185

2213 2268 2341 2457 2474

2497 2519 2563 2583 2685

2762 2780 2829 2916 3276

3294 3534 3703 3841 3899

3933 4114 4429 4514 4669

4744 4775 4781 4925 4964

5006 5034 5058 5257 5393

5397 5516 5518 5521 5656

5658 5738 5784 5885 5924

5934 6033 6122 6133 6186

6327 6371 6443 6478 6576

6588 6613 6628 6734 6802

6977 7061 7065 7069 7106

7294 7315 7371 7417 7829

7837 7911 8035 8093 8108

8211 8377 8432 8520 8540

8547 8624 8831 8896 9075

9078 9099 9137 9139 9152

9266 9436 9496 9506 9519

9596 9648 9998

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days