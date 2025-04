വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WA 720120 (IDUKKI)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

WB 720120 WC 720120 WD 720120 WE 720120 WF 720120

WG 720120 WH 720120 WJ 720120 WK 720120 WL 720120

WM 720120

2nd Prize Rs :500000/-

1) WK 127448 (NEYYATTINKARA)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) WA 578470 (KOZHIKKODE)

2) WB 797978 (MALAPPURAM)

3) WC 858790 (THIRUR)

4) WD 736312 (VAIKKOM)

5) WE 149005 (ERNAKULAM)

6) WF 440495 (KANNUR)

7) WG 332349 (NEYYATTINKARA)

8) WH 779461 (KOTTAYAM)

9) WJ 155815 (KANNUR)

10) WK 707830 (PATTAMBI)

11) WL 259950 (KOZHIKKODE)

12) WM 559064 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0239 0698 1380 1958 2729

4167 4374 5379 6080 7194

7278 7365 8062 8594 8873

8937 9100 9337

5th Prize-Rs :2000/-

0671 1162 1421 5518 5987

7140 7419 7817 8304 9739

6th Prize-Rs :1000/-

0405 0991 1374 1562 2892

3003 3386 6485 6590 7279

8144 8264 8666 9085

7th Prize-Rs :500/-

0102 0191 0294 0699 0887

0957 1317 1354 1658 1935

2197 2295 2347 2489 2583

2601 2634 2669 2697 2699

2725 2834 2844 2874 2936

3264 3757 3808 3809 3919

3936 3968 4249 4635 4785

4825 4956 4967 4984 5047

5067 5391 5439 5450 5470

5487 5509 5513 5877 6107

6172 6408 6492 6524 6545

6584 6655 6665 6842 6890

6912 6917 7162 7199 7285

7292 7427 7561 7685 7706

7874 8373 8516 8538 8562

8885 9038 9471 9581 9657

9675 9915

8th Prize-Rs :100/-

0116 0182 0401 0437 0605

0610 0659 0693 0857 0930

0960 1023 1055 1095 1146

1189 1216 1226 1269 1432

1497 1506 1561 1618 1667

1672 1856 1864 1880 2055

2130 2146 2202 2293 2298

2447 2529 2642 2766 2802

2893 2928 2944 3025 3103

3123 3350 3357 3721 3750

3878 3895 3907 3969 4084

4108 4178 4254 4392 4422

4729 4773 4775 4881 4883

4928 4931 4936 4983 5149

5258 5333 5356 5382 5474

5514 5722 5750 5852 6011

6045 6087 6109 6122 6210

6277 6282 6305 6355 6454

6848 6860 6980 7067 7124

7146 7378 7617 7780 7925

7968 8098 8104 8186 8267

8321 8481 8493 8548 8606

8619 8627 8680 8762 8849

8863 8964 8999 9399 9727

9857 9884 9914 9926 9952

9978