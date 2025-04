ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-137th DRAW held on:- 23/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1)

FC 383226 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

FA 383226 FB 383226 FD 383226 FE 383226 FF 383226

FG 383226 FH 383226 FJ 383226 FK 383226 FL 383226

FM 383226

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FJ 656791 (PATTAMBI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0197 0730 0742 0756 1154

1180 1275 1403 2389 3976

5145 5689 5861 6100 6483

6512 7174 7670 7768 7843

8323 9154 9926

4th Prize-Rs :2000/-

2743 2820 2975 3698 4726

5137 6012 6306 6516 8037

8500 9901

5th Prize-Rs :1000/-

0146 0308 1023 1697 1905

2022 3090 3540 3723 3916

4792 4926 5601 5630 6004

6789 8554 8803 8836 9185

9200 9212 9795 9831

6th Prize-Rs :500/-

0351 0395 0500 0691 0692

0733 0848 0857 0989 1048

1114 1320 1353 1481 1534

1754 1945 1995 2208 2281

2321 2479 2686 2914 2937

3187 3261 3318 3327 3328

3414 3461 3486 3523 3654

3677 3761 3798 3834 4138

4186 4224 4368 4381 4392

4428 4488 4708 4779 4842

4953 5093 5314 5373 5466

6020 6160 6246 6288 6328

6357 6385 6543 6549 6568

6889 7000 7097 7359 7409

7588 7710 7732 7809 7887

7925 7940 7970 8140 8230

8264 8304 8359 8395 8472

8490 8506 8570 8652 9194

9305 9384 9420 9627 9731

9893

7th Prize-Rs :100/-

0088 0243 0263 0357 0462

0507 0614 0831 0982 0985

0999 1107 1140 1267 1277

1423 1467 1507 1737 1790

1819 1850 2000 2034 2047

2106 2114 2237 2365 2459

2574 2626 3033 3104 3177

3419 3530 3630 3696 3711

3712 3866 3867 3872 3951

4014 4022 4065 4346 4412

4475 4505 4529 4537 4646

4899 4923 5003 5042 5043

5091 5197 5222 5285 5508

5825 5844 6007 6033 6044

6115 6117 6140 6157 6189

6199 6268 6420 6490 6572

6591 6767 6836 6907 6920

6932 6968 7046 7076 7112

7126 7144 7157 7161 7211

7352 7384 7723 7903 8095

8156 8157 8188 8258 8476

8493 8569 8575 8618 8848

8849 8869 8954 9003 9017

9024 9056 9245 9338 9393

9523 9648 9662 9876 9934

9951

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.