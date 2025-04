അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AM 602570 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 602570 AB 602570 AC 602570 AD 602570 AE 602570

AF 602570 AG 602570 AH 602570 AJ 602570 AK 602570

AL 602570

2nd Prize Rs :500000/-

1) AH 157880 (THRISSUR)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 431367 (ALAPPUZHA)

2) AB 135652 (THAMARASSERY)

3) AC 675718 (MANANTHAVADY)

4) AD 799532 (PATHANAMTHITTA)

5) AE 567408 (KOLLAM)

6) AF 367974 (KOZHIKKODE)

7) AG 796920 (THIRUR)

8) AH 440694 (PALAKKAD)

9) AJ 764130 (KANNUR)

10) AK 317565 (CHERTHALA)

11) AL 740505 (MALAPPURAM)

12) AM 290930 (ADOOR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

1518 2664 2671 3849 4249

5779 5957 6503 6657 6706

6918 7184 7428 7871 8089

8669 8686 9220

5th Prize-Rs :2000/-

1110 2731 2738 3252 3579

3752 3872

6th Prize-Rs :1000/-

1217 1355 1556 2202 2505

3364 3683 3877 4163 4643

4753 4928 5191 5738 5918

6035 6206 6321 6500 6525

7230 7292 8872 9266 9295

9865

7th Prize-Rs :500/-

0334 0531 0566 0599 0670

1009 1073 1130 1296 1366

1694 1806 1858 1939 1982

2033 2217 2266 2378 2415

2461 2466 2467 2483 2714

2964 3155 3272 3282 3374

3397 3883 3952 4099 4203

4257 4421 4440 4494 4608

4701 4742 4959 4986 5338

5446 5499 5770 5826 5829

6666 6810 6843 7092 7595

7722 7840 7903 8037 8192

8541 8667 8695 9005 9218

9278 9378 9394 9678 9698

9717 9887

8th Prize-Rs :100/-

0014 0057 0078 0082 0091

0109 0160 0208 0226 0303

0355 0377 0441 0496 0520

0552 0569 0573 0625 0649

0660 0814 0819 0954 0969

1025 1043 1087 1202 1365

1412 1665 1745 1979 2043

2161 2328 2739 2813 2919

3095 3130 3132 3260 3318

3338 3347 3352 3377 3486

3526 3553 3563 3565 3574

3589 3651 3871 3884 3996

4389 4591 4621 4846 4865

4889 4992 5030 5091 5264

5425 5626 5684 5698 5775

5803 5853 6130 6174 6196

6255 6430 6432 6686 6713

6829 6859 6899 7009 7015

7081 7178 7309 7437 7463

7499 7669 7795 7930 7950

8031 8033 8171 8201 8223

8372 8393 8563 8578 8907

8925 8936 9017 9044 9188

9254 9448 9462 9738 9766

9770 9771 9846