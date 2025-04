വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WT 889640 (MANANTHAVADY)

Cons Prize-Rs :8000/-

WN 889640 WO 889640 WP 889640 WR 889640 WS 889640

WU 889640 WV 889640 WW 889640 WX 889640 WY 889640

WZ 889640

2nd Prize Rs :500000/-

1) WX 270284 (KANHANGAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WN 262278 (PALAKKAD)

2) WO 807780 (IDUKKI)

3) WP 187405 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) WR 501246 (ALAPPUZHA)

5) WS 161182 (KOTTAYAM)

6) WT 614514 (KOZHIKKODE)

7) WU 895049 (GURUVAYOOR)

8) WV 700792 (KANNUR)

9) WW 848566 (PATHANAMTHITTA)

10) WX 217082 (ALAPPUZHA)

11) WY 844090 (PUNALUR)

12) WZ 936842 (THAMARASSERY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1532 1765 1914 3205 3420

3859 4384 5997 6198 7407

7836 7838 8323 8362 8662

8725 9531 9969

5th Prize-Rs :2000/-

2697 3518 3655 3735 4815

5932 6358 7358 8131 9393

6th Prize-Rs :1000/-

0374 0828 2066 2091 2158

3261 4858 5960 6218 6395

7594 8704 9149 9642

7th Prize-Rs :500/-

0268 0457 0478 0563 0585

0626 0800 0871 1053 1112

1356 1388 1492 1587 1592

1834 2101 2256 2383 2436

2557 2560 2588 2686 2721

2847 2939 3294 3354 3476

3610 3781 4458 4478 4545

4575 4758 4760 4944 4975

5038 5447 5456 5839 5840

5921 5985 6021 6097 6118

6386 6406 6408 6462 6629

6647 6711 6733 6776 6811

6996 7055 7070 7272 7353

7714 7790 7812 7880 8010

8069 8310 8373 8390 8969

9026 9466 9475 9601 9625

9886 9990

8th Prize-Rs :100/-

0070 0074 0084 0091 0149

0236 0246 0454 0476 0483

0508 0637 0641 0769 0803

0868 0952 1102 1117 1119

1156 1187 1221 1374 1426

1635 1783 1910 1943 2080

2085 2186 2252 2377 2399

2439 2574 2618 2830 3007

3080 3081 3142 3167 3251

3307 3320 3388 3495 3541

3550 3612 3734 3907 3923

3935 3955 3967 4022 4164

4338 4358 4492 4566 4680

4900 4977 4992 5201 5242

5251 5259 5381 5402 5432

5499 5552 5673 5758 5862

5908 5928 5967 6005 6105

6112 6575 6639 6651 6663

6905 7061 7083 7174 7190

7273 7348 7356 7364 7410

7478 7516 7552 7567 7609

7672 7867 7929 7966 7967

8072 8293 8369 8550 8665

8692 9055 9066 9245 9330

9476 9568 9692 9728 9835

9862