സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-465th DRAW held on:- 29/04/2025,3:00 PMAT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/-

1) SF 520423 (NEYYATTINKARA)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 520423 SB 520423 SC 520423 SD 520423 SE 520423

SG 520423 SH 520423 SJ 520423 SK 520423 SL 520423

SM 520423

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SG 789189 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0067 0486 1316 1682 2039

2279 2659 3497 4117 4883

4907 5445 6144 6476 7595

7712 7993 9464

4th Prize-Rs :2000/-

0505 0942 1080 2472 3727

3815 5417 6556 6891 8478

5th Prize-Rs :1000/-

0927 1417 3048 3396 4166

4201 4261 4493 4915 5808

6033 6037 6368 6985 7315

8003 8395 9030 9322 9901

6th Prize-Rs :500/-

0747 0821 1008 1881 1977

2407 2483 3080 3207 3260

3349 3506 3822 4017 4088

4215 4392 4646 4796 5157

5176 5567 5842 6148 6195

6229 6258 6333 6400 6436

6470 6495 6569 6760 6998

8423 8447 8685 8735 9074

9091 9205 9215 9560 9728

9764 9886 9895 9909 9912

9928 9962

7th Prize-Rs :200/-

0085 0658 0686 1272 1286

1427 1707 2152 2428 2457

2608 2884 3081 3255 3268

3395 3646 3678 4001 4567

5037 5250 5604 5904 6096

6318 6336 6854 6969 7051

7184 7831 7857 8163 8422

8469 8742 8862 9038 9124

9132 9229 9238 9444 9520

8th Prize-Rs :100/-

0096 0108 0129 0181 0284

0359 0362 0527 0736 0889

1113 1123 1224 1358 1398

1460 1592 1677 1685 1767

1950 2104 2236 2361 2362

2376 2419 2583 2612 2621

2658 2663 2774 2782 2880

2973 3001 3046 3076 3109

3164 3296 3343 3415 3594

3652 3690 3698 3699 3710

3768 3904 3976 4011 4157

4165 4329 4374 4473 4482

4690 4694 4717 4736 4762

4800 4897 4980 4998 5034

5072 5411 5429 5500 5553

5622 5807 5833 6094 6143

6192 6202 6330 6506 6614

6640 6718 6744 6767 6905

6930 7058 7085 7134 7175

7376 7813 7817 7856 7943

8090 8145 8160 8164 8427

8451 8590 8627 9019 9114

9145 9192 9235 9323 9333

9476 9555 9582 9624 9629

9694 9772 9780 9845 9877

9946

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.