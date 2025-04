ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FR 620900 (KOZHIKKODE)

Cons Prize-Rs :8000/-

FN 620900 FO 620900 FP 620900 FS 620900 FT 620900

FU 620900 FV 620900 FW 620900 FX 620900 FY 620900

FZ 620900

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FT 230059 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0047 1383 2005 2162 2198

2522 2848 4937 6317 7003

7513 7692 8632 8799 8929

9302 9321 9366 9392 9627

9632 9695 9744

4th Prize-Rs :2000/-

0183 0749 0786 1520 1538

1833 2342 2611 3398 5800

9081 9791

5th Prize-Rs :1000/-

0224 0358 0634 1025 1131

2192 2223 2741 4226 4297

5274 5465 6089 6299 6813

7037 7394 7789 8004 8068

8074 8188 8822 9332

6th Prize-Rs :500/-

0032 0162 0400 0503 0522

0549 0581 0961 1152 1222

1306 1343 1398 1452 1486

1682 1794 1898 2150 2267

2327 2357 2513 2519 2524

2579 2599 2717 2950 2997

3130 3284 3325 3513 3523

3572 3849 3881 4100 4387

4450 4632 4797 4861 4920

4961 4988 5014 5204 5220

5248 5770 5872 5977 6062

6090 6143 6165 6181 6205

6238 6385 6709 6797 6824

7108 7225 7337 7407 7516

7731 7838 7916 7923 7974

8110 8272 8286 8347 8386

8439 8580 8657 8747 8782

8897 9001 9134 9147 9211

9492 9560 9571 9599 9681

9944

7th Prize-Rs :100/-

0063 0265 0313 0393 0395

0655 0748 0915 0951 1047

1285 1342 1353 1467 1481

1802 1918 1928 2082 2110

2344 2407 2432 2472 2483

2506 2508 2523 2557 2577

2652 2707 2795 2842 2862

2938 3058 3095 3109 3214

3268 3272 3344 3345 3387

3412 3422 3622 3776 3791

3822 3933 3988 4020 4155

4196 4212 4214 4230 4393

4406 4462 4658 4812 4889

4967 5071 5085 5110 5229

5282 5283 5285 5342 5390

5400 5461 5480 5586 5616

5726 5823 5874 5936 5967

6155 6265 6308 6368 6499

6596 6792 6850 6988 7020

7117 7134 7210 7416 7477

7570 7674 7706 7727 7884

7932 7952 7977 7978 8046

8114 8354 8363 8595 8679

9018 9025 9172 9373 9398

9449 9484 9494 9624 9814

9973