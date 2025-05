സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. 5000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) RF 726828 (ADIMALY) Cons Prize-Rs :5000/- RA 726828 RB 726828 RC 726828 RD 726828 RE 726828 RG 726828 RH 726828 RJ 726828 RK 726828 RL 726828 RM 726828

2nd Prize Rs :3000000/- 1) RC 669494 (GURUVAYOOR)

3rd Prize Rs :2500000/- 1) RD 440168 (KANNUR)

4th Prize Rs :1500000/- 1) RD 135164 (PATTAMBI)

5th Prize Rs :100000/- 1) RA 526608 (PUNALUR)

2) RB 540428 (ALAPPUZHA)

3) RC 599609 (KANNUR)

4) RD 813642 (THRISSUR)

5) RE 234930 (PALAKKAD)

6) RF 749144 (ERNAKULAM)

7) RG 431904 (THRISSUR)

8) RH 750405 (ERNAKULAM)

9) RJ 694423 (KASARAGOD)

10) RK 569640 (PALAKKAD)

11) RL 170933 (THRISSUR)

12) RM 498180 (NEYYATTINKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

6th Prize-Rs :5000/- 0798 2218 2387 4023 4343

4550 5247 5372 5757 5883

6489 6905 6950 6971 7599

8930 9463 9657

7th Prize-Rs :1000/- 0108 0691 1056 1119 1155

2122 2295 2354 3846 4011

4816 5173 5459 5622 6204

6519 6545 6784 6867 6889

7155 7639 7859 8082 8355

8463 8595 8932 9121 9839

8th Prize-Rs :500/- 0072 0136 0160 0194 0207

0224 0269 0388 0426 0449

0536 0663 1002 1146 1290

1395 1546 1562 1566 1904

2096 2298 2476 2782 2816

2883 2946 2971 3182 3194

3228 3240 3331 3750 3797

3954 4168 4268 4412 4413

4627 4835 4872 4914 4953

5026 5038 5050 5068 5447

5512 5602 5609 5640 5907

5943 6032 6058 6160 6257

6263 6268 6421 6565 6571

6573 6636 6754 6799 6847

6952 7083 7238 7312 7329

7387 7390 7552 7677 7709

7720 7725 7732 7846 7883

7891 7997 8019 8025 8037

8050 8167 8295 8312 8437

8528 8568 8821 9137 9300

9326 9556 9610 9834 9850

9870 9933 9940

9th Prize-Rs :100/- 0059 0127 0146 0176 0339

0354 0407 0472 0506 0529

0556 0631 0676 0684 0767

0848 0906 1122 1136 1138

1227 1316 1369 1413 1438

1525 1569 1829 2063 2104

2124 2243 2275 2362 2386

2486 2510 2537 2539 2552

2578 2593 2621 2668 2806

2839 2880 2888 2891 2974

3003 3012 3030 3102 3229

3241 3252 3253 3381 3389

3393 3460 3478 3507 3568

3582 3617 3627 3677 3847

3849 3876 3904 4133 4155

4158 4204 4259 4266 4293

4331 4385 4474 4617 4619

4667 4692 4777 4783 4803

4827 4852 4871 4916 4933

4967 5083 5154 5188 5258

5303 5392 5424 5439 5441

5547 5560 5593 5771 5777

5906 5932 5983 6036 6041

6053 6138 6142 6184 6201

6271 6430 6454 6538 6564

6598 6615 6622 6651 6742

6835 6873 6886 6940 7014

7056 7104 7166 7276 7362

7396 7422 7423 7427 7429

7539 7594 7607 7619 7763

7804 7830 7895 7986 8143

8299 8357 8393 8422 8501

8510 8587 8685 8724 8775

8890 8955 8985 9021 9024

9025 9154 9185 9196 9207

9225 9233 9271 9296 9383

9418 9430 9496 9602 9642

9654 9724 9725 9825 9836

9838 9852 9858 9861 9923

9939 9989 9994

10th Prize-Rs :50/-

0085 0191 0221 0267 0305

0335 0378 0417 0423 0453

0507 0520 0541 0548 0573

0610 0658 0744 0806 0850

0922 0930 0960 1065 1074

1139 1162 1177 1322 1379

1430 1453 1500 1570 1586

1619 1651 1755 1823 1866

1884 1892 1909 1939 1990

2023 2091 2098 2113 2181

2214 2254 2304 2308 2382

2514 2548 2674 2720 2754

2756 2840 2844 2892 2942

2959 3028 3036 3170 3178

3214 3239 3251 3259 3289

3351 3373 3400 3418 3436

3542 3544 3552 3560 3577

3604 3630 3767 3776 3911

3917 3923 3949 3963 3994

4076 4082 4112 4113 4117

4141 4156 4182 4193 4269

4279 4317 4342 4346 4479

4590 4598 4633 4648 4651

4698 4779 4850 4876 4879

4896 4897 4915 4919 4985

5017 5018 5045 5057 5090

5097 5119 5177 5276 5307

5416 5467 5573 5615 5708

5727 5784 5804 5854 5856

5859 5861 5889 5917 5924

5997 6003 6050 6080 6118

6157 6179 6217 6321 6332

6382 6441 6496 6530 6617

6646 6748 6772 6775 6863

6868 6882 6972 6998 7031

7035 7037 7103 7123 7181

7233 7271 7316 7324 7440

7466 7470 7515 7533 7550

7556 7741 7776 7831 7847

7932 7950 7968 7983 8028

8060 8128 8140 8150 8184

8243 8381 8392 8394 8430

8470 8498 8513 8518 8534

8584 8604 8723 8755 8815

8847 8857 8921 8956 8984

9011 9052 9074 9113 9118

9191 9214 9266 9282 9284

9328 9336 9337 9348 9382

9411 9421 9471 9551 9561

9643 9711 9719 9811 9819

9820 9880.