കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) KH 179430 (PALAKKAD)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/-

KA 179430 KB 179430 KC 179430 KD 179430 KE 179430

KF 179430 KG 179430 KJ 179430 KK 179430 KL 179430

KM 179430

2nd Prize Rs :5000000/-

1) KF 238138 (THIRUVANANTHAPURAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :500000/-

1) KB 521997 (VADAKARA)

4th Prize Rs :100000/-

1) KA 391024 (PALAKKAD)

2) KB 529323 (PAYYANUR)

3) KC 276897 (NEYYATTINKARA)

4) KD 447720 (THIRUR)

5) KE 563548 (THRISSUR)

6) KF 394235 (KOTTAYAM)

7) KG 163807 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) KH 599025 (MALAPPURAM)

9) KJ 389334 (PALAKKAD)

10) KK 601460 (WAYANADU)

11) KL 106052 (KOTTAYAM)

12) KM 730785 (VAIKKOM)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0104 0608 1097 1352 1635

2475 3374 4879 4960 4987

5092 6139 6833 7255 7403

7450 7493 9173

6th Prize-Rs :1000/-

0417 1060 1323 2115 2816

3116 3276 3703 4469 4612

5107 5339 7029 7305 7399

7548 7559 8433 8482 8635

8749 9353 9789 9824

7th Prize-Rs :500/-

0124 0159 0169 0174 0179

0188 0237 0302 0389 0605

0794 1170 1279 1316 1342

1407 1451 1508 1597 1656

1939 1956 1969 2350 2472

2486 2654 2664 2864 2943

3074 3238 3293 3328 3358

3511 3545 3588 3891 3896

3973 4124 4137 4190 4277

4536 4685 4728 4775 4780

4886 4905 5053 5112 5206

5218 5298 5305 5467 5587

5669 5713 5791 5803 5810

5846 5849 6021 6033 6044

6092 6164 6328 6409 6414

6466 6473 6497 6618 6726

6765 6799 6925 6947 7000

7035 7229 7317 7319 7322

7349 7357 7463 7528 7542

7652 7711 7767 7940 8152

8205 8235 8244 8267 8379

8462 8463 8629 8717 8815

8871 8954 8959 9010 9045

9104 9167 9232 9292 9442

9512 9537 9606 9699 9731

9858

8th Prize-Rs :100/-

0214 0217 0250 0267 0280

0305 0360 0426 0512 0643

0746 0752 0759 0799 0919

0929 1101 1164 1271 1373

1385 1389 1394 1532 1537

1554 1604 1655 1763 1781

1782 1838 1847 1926 2003

2094 2099 2106 2266 2307

2358 2366 2491 2548 2582

2662 2806 2850 2994 3001

3066 3164 3196 3205 3209

3291 3294 3297 3409 3449

3523 3638 3658 3684 3696

3697 3838 3875 3876 3908

3916 3953 4017 4114 4149

4235 4353 4422 4482 4492

4584 4803 4814 4820 4998

5046 5060 5105 5121 5132

5197 5326 5406 5531 5746

5757 5847 5876 6032 6056

6066 6090 6131 6144 6169

6203 6305 6322 6324 6332

6390 6429 6489 6491 6669

6672 6710 6727 6738 6763

6824 6880 6904 6946 6978

6983 7153 7203 7260 7265

7324 7449 7483 7512 7553

7558 7587 7598 7649 7667

7835 7953 8024 8083 8092

8121 8163 8220 8327 8336

8366 8386 8405 8522 8785

8821 8909 8920 8945 8993

9038 9042 9190 9191 9254

9299 9383 9448 9488 9499

9544 9638 9684 9697 9722

9801 9827 9828 9859 9933

9th Prize-Rs :50/-

0012 0024 0144 0157 0282

0300 0311 0373 0376 0434

0521 0544 0550 0553 0565

0583 0591 0620 0627 0692

0824 0875 0927 1027 1054

1094 1130 1134 1143 1146

1147 1217 1284 1347 1404

1440 1482 1487 1538 1708

1713 1814 1835 1867 1912

1920 1962 2014 2057 2078

2092 2127 2136 2222 2225

2238 2282 2288 2324 2369

2415 2457 2487 2537 2552

2615 2639 2913 2955 2974

3016 3019 3065 3077 3165

3187 3252 3261 3283 3317

3323 3349 3437 3453 3464

3544 3554 3579 3592 3603

3645 3666 3672 3680 3737

3921 3940 4004 4075 4187

4218 4219 4297 4368 4390

4424 4439 4500 4515 4569

4647 4779 4798 4844 4846

4870 4916 4929 4931 4969

4980 4986 5017 5030 5086

5110 5234 5240 5292 5303

5329 5337 5342 5386 5431

5436 5438 5452 5469 5514

5526 5530 5655 5724 5740

5766 5777 5818 5862 5885

5894 6019 6072 6073 6103

6112 6149 6172 6209 6222

6313 6347 6362 6371 6378

6424 6470 6493 6499 6576

6581 6593 6656 6665 6711

6736 6752 6828 6846 6900

6908 6934 6940 6960 6974

7054 7138 7142 7170 7268

7418 7429 7497 7499 7556

7609 7655 7753 7758 7786

7802 7848 7851 7874 7930

7933 7943 7975 8056 8066

8132 8139 8199 8394 8397

8402 8404 8431 8523 8562

8621 8641 8658 8698 8728

8836 8843 8861 8907 8918

8991 9015 9023 9041 9087

9089 9113 9138 9187 9206

9209 9244 9252 9370 9434

9478 9480 9501 9514 9528

9622 9657 9658 9680 9727

9744 9839 9928