സമൃദ്ധി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) MH 829012 (PUNALUR)

Cons Prize-Rs :5000/-

MA 829012 MB 829012 MC 829012 MD 829012 ME 829012

MF 829012 MG 829012 MJ 829012 MK 829012 ML 829012

MM 829012

2nd Prize Rs :7500000/-

1) MH 189367 (KANNUR)

3rd Prize Rs :2500000/-

1) MF 104675 (KOLLAM)

4th Prize Rs :100000/-

1) MA 894414 (PALAKKAD)

2) MB 164793 (MALAPPURAM)

3) MC 543399 (CHERTHALA)

4) MD 474524 (KOTTAYAM)

5) ME 766470 (CHERTHALA)

6) MF 635110 (PAYYANUR)

7) MG 628989 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) MH 241340 (KOTTAYAM)

9) MJ 586852 (MALAPPURAM)

10) MK 723858 (KARUNAGAPALLY)

11) ML 478009 (ATTINGAL)

12) MM 780412 (PUNALUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

1068 1259 1515 2167 2968

4225 4956 5308 5568 7229

7236 8004 8476 8994 9122

9243 9559 9611

6th Prize-Rs :1000/-

0272 0415 0624 1071 1184

1615 1632 2026 2768 2784

3195 3382 3696 4054 4080

4343 4352 4643 4703 4740

5742 6138 7169 7540 7726

8203 8303 8575 9347 9860

7th Prize-Rs :500/-

0034 0118 0121 0306 0696

0764 1226 1499 1579 1586

1691 1824 1829 1869 2005

2029 2047 2109 2131 2136

2227 2306 2408 2427 2451

2474 2561 2702 2823 2852

2853 2903 2982 3032 3050

3081 3228 3335 3550 3654

3956 4066 4094 4172 4218

4263 4321 4417 4543 4563

4909 4912 4922 5058 5229

5349 5400 5866 5867 6004

6070 6115 6142 6223 6225

6266 6324 6451 6634 6713

6987 7038 7137 7191 7688

7780 7929 7937 8007 8062

8116 8118 8199 8244 8531

8691 8728 8845 8882 8968

9085 9132 9151 9202 9220

9227 9417 9423 9495 9587

9754 9845

8th Prize-Rs :100/-

0009 0019 0057 0227 0373

0383 0403 0426 0474 0503

0520 0528 0561 0565 0661

0765 0842 0912 1018 1022

1025 1201 1207 1232 1394

1413 1449 1500 1569 1619

1667 1725 1758 1809 1873

1892 1973 2152 2199 2385

2392 2426 2461 2477 2489

2502 2562 2592 2593 2766

2767 2791 2817 2854 2855

2990 3009 3038 3202 3218

3253 3329 3349 3356 3494

3601 3605 3645 3699 3780

3789 3853 3863 3937 4032

4052 4103 4112 4199 4278

4302 4306 4338 4366 4412

4423 4488 4541 4544 4585

4647 4741 4874 4963 5010

5157 5168 5183 5282 5323

5324 5500 5517 5636 5641

5657 5806 5837 5844 5897

6017 6208 6246 6268 6323

6344 6345 6347 6460 6475

6522 6598 6637 6647 6706

6777 6874 6958 6973 6998

7080 7089 7136 7189 7192

7215 7228 7231 7235 7351

7372 7408 7411 7489 7542

7556 7568 7647 7690 7740

7802 7889 7925 8013 8157

8169 8238 8349 8371 8386

8533 8613 8676 8824 8857

8867 8986 9148 9189 9232

9234 9255 9266 9277 9298

9378 9393 9511 9531 9627

9636 9654 9694 9695 9719

9722 9781 9790 9794 9834

9838 9866 9871 9905 9921

9963 9984 9987

9th Prize-Rs :50/-

0020 0028 0109 0129 0147

0172 0260 0289 0301 0313

0318 0320 0363 0365 0376

0529 0546 0558 0564 0588

0614 0627 0737 0828 0847

0848 0890 0909 0966 0997

1056 1137 1252 1283 1351

1378 1447 1450 1577 1594

1674 1701 1706 1732 1769

1819 1876 1881 1891 1976

1977 1998 2011 2020 2049

2092 2139 2191 2213 2271

2308 2344 2418 2433 2463

2650 2662 2740 2746 2750

2778 2795 2800 2868 2920

2949 2973 3055 3108 3146

3181 3196 3229 3236 3244

3252 3260 3262 3333 3362

3435 3570 3574 3594 3664

3673 3705 3728 3761 3763

3872 3902 3930 3948 3972

3973 4035 4051 4072 4157

4165 4214 4284 4340 4455

4525 4526 4537 4553 4664

4683 4746 4870 4873 4896

4921 4939 5026 5030 5063

5122 5154 5317 5379 5381

5386 5396 5406 5544 5579

5611 5677 5751 5857 5882

5928 5983 5987 5988 6099

6121 6123 6187 6226 6287

6301 6306 6314 6315 6354

6369 6383 6385 6403 6503

6516 6588 6595 6701 6751

6757 6830 6922 6967 7000

7006 7050 7113 7117 7118

7152 7164 7168 7194 7195

7260 7278 7297 7314 7317

7358 7409 7470 7507 7509

7512 7532 7553 7555 7670

7748 7752 7781 7783 7896

7905 7906 7931 7958 7961

7985 7996 8068 8141 8145

8541 8553 8560 8578 8579

8581 8597 8619 8696 8723

8813 8819 8836 8987 9005

9067 9126 9138 9162 9166

9172 9203 9212 9283 9286

9299 9312 9316 9343 9390

9401 9444 9451 9453 9573

9666 9729 9815 9856 9880

9917 9956 9997