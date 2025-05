കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

BHAGYATHARA LOTTERY NO.BT-1st DRAW held on:- 05/05/2025,2:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) BD 500505 (KOLLAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

BA 500505 BB 500505 BC 500505 BE 500505 BF 500505

BG 500505 BH 500505 BJ 500505 BK 500505 BL 500505

BM 500505

2nd Prize Rs :7500000/-

1) BF 261017 (KOZHIKKODE)

3rd Prize Rs :100000/-

1) BA 274234 (IRINJALAKUDA)

2) BB 393507 (KASARAGOD)

3) BC 520380 (ATTINGAL)

4) BD 787822 (IDUKKI)

5) BE 369931 (KOTTAYAM)

6) BF 763548 (KOLLAM)

7) BG 542842 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) BH 600725 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) BJ 614715 (WAYANADU)

10) BK 463153 (ERNAKULAM)

11) BL 820472 (ALAPPUZHA)

12) BM 215845 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0241 0499 0548 0665 0713

0774 0914 1844 1892 3577

3786 6274 6670 6744 6866

8221 8448 9005

5th Prize-Rs :1000/-

0149 0798 0950 1384 2112

2631 2872 2980 3045 3142

3248 3480 3712 4273 4459

4679 4992 5781 5986 6244

6523 6680 6789 7125 7702

8212 8279 9079 9750 9815

6th Prize-Rs :500/-

0122 0181 0359 0478 0525

0892 0919 1107 1116 1129

1202 1284 1653 1714 1794

1816 1969 1975 2009 2222

2480 2523 2590 2607 2614

2646 2686 2692 2813 2836

2911 2997 3050 3091 3291

3353 3357 3449 3503 3539

3633 3723 4032 4037 4097

4307 4312 4401 4551 4580

4745 4805 5022 5032 5098

5264 5288 5345 5579 5596

5611 5614 5623 5803 5850

5877 5960 6016 6366 6417

6486 6496 6509 6515 6569

6947 7025 7102 7108 7171

7296 7528 7592 7616 7674

7703 7756 7814 7825 7943

8073 8101 8319 8362 8446

8637 8640 9227 9276 9307

9334 9379 9564 9860 9891

9916 9935 9963

7th Prize-Rs :100/-

0016 0042 0106 0121 0159

0244 0286 0421 0633 0637

0673 0677 0695 0951 1066

1131 1159 1176 1277 1280

1305 1330 1403 1430 1440

1444 1488 1515 1539 1558

1568 1628 1667 1689 1760

1762 1811 1838 1849 1993

1997 2025 2061 2088 2097

2113 2124 2149 2168 2183

2192 2220 2304 2386 2390

2469 2694 2739 2829 2904

3020 3067 3076 3204 3350

3405 3419 3437 3493 3494

3521 3558 3587 3640 3721

3739 3775 3850 3912 3934

3940 4041 4113 4118 4214

4306 4317 4440 4547 4558

4572 4697 4746 4855 4868

4879 4975 4982 5006 5035

5043 5051 5118 5329 5349

5396 5456 5638 5643 5662

5681 5685 5688 5696 5819

5864 5872 5961 5968 6004

6099 6157 6224 6318 6339

6356 6440 6489 6584 6630

6770 6805 6831 6883 6932

6946 6981 7053 7073 7160

7164 7166 7178 7185 7221

7312 7361 7394 7402 7437

7496 7636 7725 7744 7754

7830 7854 7877 7918 8013

8014 8097 8114 8399 8407

8411 8529 8532 8629 8756

8784 8834 8835 8921 8937

8979 8989 9020 9024 9056

9066 9077 9146 9172 9207

9235 9279 9503 9538 9544

9584 9585 9676 9734 9808

9822 9845 9942

8th Prize-Rs :50/-

0056 0099 0173 0223 0255

0256 0273 0277 0282 0314

0354 0364 0387 0426 0434

0441 0452 0527 0546 0585

0615 0709 0738 0741 0743

0748 0759 0768 0775 0794

0864 0896 0906 0909 1095

1199 1210 1214 1224 1229

1253 1291 1296 1426 1467

1474 1500 1525 1550 1560

1603 1632 1787 1791 1873

1880 1927 1937 2011 2057

2099 2176 2197 2246 2250

2270 2337 2357 2411 2435

2443 2451 2476 2488 2489

2544 2567 2603 2689 2698

2729 2821 2854 2868 2888

2938 2955 3071 3086 3095

3097 3183 3186 3209 3317

3341 3371 3450 3466 3555

3559 3578 3592 3595 3607

3630 3658 3677 3698 3728

3796 3809 3822 3839 3958

4016 4126 4223 4323 4349

4399 4412 4429 4475 4568

4579 4613 4623 4638 4660

4677 4750 4758 4780 4831

4863 4866 4899 4918 4956

4958 5033 5067 5145 5181

5198 5244 5281 5321 5323

5336 5351 5352 5368 5375

5413 5454 5543 5568 5600

5629 5693 5768 5806 5855

5876 5917 5941 5950 6026

6160 6229 6245 6313 6337

6369 6426 6505 6520 6529

6555 6627 6629 6634 6737

6851 6893 6914 7054 7070

7088 7103 7111 7133 7243

7253 7275 7383 7473 7481

7489 7577 7644 7651 7657

7699 7746 7769 7813 7815

7885 7929 7933 8024 8028

8088 8104 8123 8148 8180

8182 8218 8246 8315 8332

8350 8434 8458 8496 8528

8530 8531 8711 8898 8920

8946 9006 9037 9060 9115

9218 9403 9423 9480 9494

9569 9723 9739 9756 9801

9834 9933

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.