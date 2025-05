സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. 40 ലക്ഷമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) SD 560215 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

SA 560215 SB 560215 SC 560215 SE 560215 SF 560215

SG 560215 SH 560215 SJ 560215 SK 560215 SL 560215

SM 560215

2nd Prize Rs :4000000/-

1) SC 639396 (KOZHIKKODE)

3rd Prize Rs :2500000/-

1) SF 800280 (KASARAGOD)

4th Prize Rs :100000/-

1) SA 502410 (THRISSUR)

2) SB 206838 (KOTTAYAM)

3) SC 224432 (PALAKKAD)

4) SD 535900 (VADAKARA)

5) SE 605479 (WAYANADU)

6) SF 838868 (MOOVATTUPUZHA)

7) SG 589540 (ALAPPUZHA)

8) SH 159073 (KOLLAM)

9) SJ 793468 (PATHANAMTHITTA)

10) SK 651109 (VAIKKOM)

11) SL 638332 (KOZHIKKODE)

12) SM 832395 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0608 1010 1464 1506 1616

2209 2417 3058 3295 3985

6543 6719 6774 7509 8091

8814 9111 9476

6th Prize-Rs :1000/-

0348 0443 0671 0935 1240

2292 2304 2391 2616 2771

2789 2819 2989 3162 3342

3566 3834 3891 5069 5155

6079 6299 6323 6654 6656

6834 6905 7215 7318 7367

7385 7453 8757 8955 9022

9046

7th Prize-Rs :500/-

0377 0393 0915 0928 1016

1116 1250 1348 1644 1672

1780 2021 2044 2066 2097

2130 2152 2170 2291 2441

2699 2880 2912 3118 3158

3282 3390 3402 3524 3682

3722 3741 3756 3841 3845

3902 3916 3971 4013 4384

4426 4541 4625 4686 4745

4766 4887 4999 5011 5029

5231 5384 5387 5703 5981

5992 6117 6284 6304 6317

6319 6331 6382 6446 6480

6740 6742 6800 6955 7082

7086 7143 7259 7515 7638

7653 7717 7861 8196 8210

8273 8501 8535 8690 8799

8812 8893 9031 9065 9323

9414 9460 9545 9623 9837

9916

8th Prize-Rs :100/-

0008 0014 0076 0093 0117

0331 0344 0363 0411 0492

0602 0607 0680 0707 0811

0884 0920 1018 1120 1146

1163 1218 1355 1381 1427

1510 1589 1600 1751 1753

1814 1821 1857 1916 1926

2027 2032 2089 2134 2161

2247 2305 2339 2363 2403

2484 2529 2609 2674 2678

2765 2843 2848 2899 2911

2932 2988 3033 3062 3082

3122 3135 3140 3163 3171

3204 3242 3279 3376 3385

3436 3450 3469 3476 3485

3674 3774 3903 3936 3986

3988 4097 4141 4237 4261

4320 4338 4348 4349 4406

4451 4530 4534 4542 4552

4602 4743 4794 4886 4892

4918 4969 4981 4998 5043

5060 5128 5135 5146 5158

5284 5320 5324 5346 5350

5507 5515 5566 5662 5669

5734 5827 5868 5874 5888

5919 5932 5954 6013 6046

6062 6242 6272 6297 6300

6314 6343 6347 6514 6629

6668 6959 6963 6978 6997

7075 7111 7128 7137 7138

7260 7346 7365 7390 7399

7435 7522 7558 7559 7579

7595 7596 7699 7743 7752

7780 8007 8109 8171 8177

8222 8319 8355 8400 8402

8478 8493 8517 8593 8895

8921 8928 8946 8998 9038

9040 9119 9216 9230 9236

9334 9393 9434 9530 9537

9553 9632 9659 9671 9753

9818 9839 9840 9937

9th Prize-Rs :50/-

0063 0081 0156 0324 0420

0421 0434 0466 0506 0510

0528 0556 0599 0683 0742

0801 0809 0826 0834 0855

0863 0882 0893 0900 0902

0912 0950 0967 0999 1074

1119 1151 1239 1265 1272

1279 1327 1331 1359 1496

1592 1612 1650 1676 1730

1761 1788 1817 1825 1840

1851 1883 1885 1938 1947

1953 1958 2036 2048 2052

2114 2127 2147 2156 2185

2195 2218 2293 2308 2316

2331 2348 2359 2405 2521

2586 2603 2610 2614 2635

2648 2668 2672 2728 2783

2928 3005 3014 3027 3063

3069 3091 3096 3123 3210

3226 3237 3246 3316 3383

3395 3420 3483 3502 3561

3665 3736 3740 3792 3810

3830 3837 3855 3865 3870

3998 4033 4078 4170 4200

4240 4339 4343 4371 4440

4510 4597 4695 4793 4826

4850 4857 4921 4996 5052

5054 5057 5094 5115 5124

5137 5141 5152 5167 5177

5182 5210 5235 5261 5286

5311 5329 5379 5407 5450

5469 5470 5477 5483 5502

5745 5775 5917 5922 5998

6019 6106 6130 6138 6156

6167 6238 6241 6247 6302

6384 6401 6414 6419 6546

6597 6612 6660 6694 6767

6806 6912 7028 7055 7079

7092 7095 7096 7136 7262

7274 7278 7292 7321 7347

7398 7440 7469 7523 7543

7645 7778 7779 7785 7797

7805 7831 7947 7972 8047

8119 8168 8174 8220 8261

8328 8345 8368 8389 8466

8526 8654 8692 8773 8982

9026 9056 9064 9247 9267

9307 9344 9408 9410 9448

9549 9571 9595 9626 9679

9763 9788 9797 9806 9881

9985 9988