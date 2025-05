ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 20 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) DA 819735 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

DB 819735 DC 819735 DD 819735 DE 819735 DF 819735

DG 819735 DH 819735 DJ 819735 DK 819735 DL 819735

DM 819735

2nd Prize Rs :5000000/-

1) DJ 774562 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :2000000/-

1) DJ 503448 (ALAPPUZHA)

4th Prize Rs :100000/-

1) DA 249014 (MALAPPURAM)

2) DB 796510 (KARUNAGAPALLY)

3) DC 274895 (GURUVAYOOR)

4) DD 846688 (NEYYATTINKARA)

5) DE 248313 (MALAPPURAM)

6) DF 438219 (ERNAKULAM)

7) DG 350464 (PALAKKAD)

8) DH 772404 (ERNAKULAM)

9) DJ 231900 (ERNAKULAM)

10) DK 283790 (KATTAPPANA)

11) DL 837574 (WAYANADU)

12) DM 374573 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0699 1730 2007 2439 3458

5103 6338 6542 6858 7932

8036 8082 8487 8908 8973

9330 9964 9993

6th Prize-Rs :1000/-

0238 1284 1600 2160 2703

2834 3347 3522 3527 3597

5377 5923 5951 6277 6770

7115 7265 7314 7720 7829

8297 9885 9894 9900

7th Prize-Rs :500/-

0036 0039 0128 0323 0381

0407 0452 0460 0479 0518

0521 0562 0563 0687 0725

0759 0858 0912 1524 1562

1586 1869 1924 1959 2083

2101 2133 2228 2237 2324

2593 2627 2732 2926 2943

2967 3034 3099 3152 3177

3301 3398 3410 3479 3503

3504 3558 3690 3852 3871

3893 4156 4294 4336 4364

4446 4526 4545 4798 4898

4970 5043 5165 5230 5302

5413 5529 5576 5664 5725

5833 5904 6065 6115 6249

6285 6306 6448 6479 6482

6503 6520 6545 6576 6707

6830 6851 6950 7122 7158

7159 7177 7195 7226 7277

7430 7572 7674 7938 7963

8030 8133 8238 8369 8448

8573 8582 8719 8846 8912

8944 9026 9045 9168 9260

9289 9476 9652 9729 9969

8th Prize-Rs :100/-

0031 0046 0096 0149 0179

0235 0252 0267 0270 0280

0311 0343 0464 0505 0556

0568 0584 0600 0693 0716

0775 0782 0866 0906 0939

1097 1159 1179 1236 1306

1349 1452 1520 1588 1682

1695 1798 1886 1978 2051

2099 2105 2106 2109 2163

2179 2194 2393 2433 2469

2559 2569 2639 2708 2747

2849 2866 3038 3067 3103

3136 3165 3197 3286 3343

3396 3451 3475 3536 3538

3567 3604 3691 3726 3933

4022 4051 4099 4119 4183

4322 4338 4373 4470 4483

4491 4539 4558 4614 4661

4714 4720 4738 4754 4777

4791 4847 4871 4875 4935

5036 5106 5166 5217 5233

5347 5359 5427 5458 5544

5599 5682 5812 5905 5942

5950 6024 6160 6210 6356

6418 6419 6427 6434 6522

6587 6623 6719 6730 6745

6956 6958 6981 7000 7034

7060 7075 7130 7167 7180

7300 7513 7542 7543 7604

7648 7688 7778 7842 7851

7874 7910 7914 7921 7941

7996 8043 8062 8066 8183

8224 8244 8263 8271 8304

8321 8322 8384 8402 8578

8615 8687 8697 8842 8867

8869 8947 9052 9063 9081

9182 9223 9257 9279 9285

9376 9459 9467 9509 9536

9563 9642 9684 9710 9838

9906 9983 9989

9th Prize-Rs :50/-

0016 0021 0112 0138 0154

0185 0237 0249 0268 0320

0330 0332 0408 0413 0443

0504 0548 0564 0576 0628

0630 0722 0733 0760 0795

0826 0852 0859 0896 1042

1064 1111 1201 1223 1227

1289 1344 1345 1355 1375

1453 1493 1496 1507 1526

1553 1593 1638 1657 1671

1899 1943 1971 2030 2036

2135 2142 2165 2172 2187

2198 2246 2304 2372 2410

2442 2451 2547 2557 2665

2692 2769 2848 2901 2929

2974 2995 3042 3046 3113

3151 3223 3228 3256 3310

3317 3413 3438 3439 3447

3460 3569 3577 3653 3682

3701 3704 3777 3797 3868

4003 4133 4172 4189 4196

4231 4233 4296 4376 4388

4394 4414 4490 4504 4590

4607 4762 4773 4785 4859

4962 5083 5189 5223 5279

5403 5410 5426 5444 5489

5506 5518 5523 5558 5581

5585 5620 5639 5691 5753

5779 5818 5827 5853 5957

5970 6041 6098 6099 6215

6286 6362 6379 6390 6414

6600 6630 6639 6671 6767

6835 6878 6890 6911 6965

6985 7001 7014 7016 7019

7039 7087 7104 7198 7216

7263 7316 7379 7414 7426

7440 7481 7519 7527 7554

7571 7593 7638 7652 7670

7704 7723 7734 7767 7825

7846 7867 7911 7953 7995

8038 8061 8115 8143 8199

8216 8265 8288 8295 8320

8359 8367 8407 8444 8454

8495 8545 8556 8574 8590

8653 8690 8752 8757 8797

8881 8920 9033 9084 9086

9118 9150 9188 9189 9196

9203 9205 9404 9426 9482

9520 9596 9608 9655 9664

9689 9694 9702 9718 9863

9904 9970