കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക്. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) PK 782442 (PATTAMBI)

Cons Prize-Rs :5000/-

PA 782442 PB 782442 PC 782442 PD 782442 PE 782442

PF 782442 PG 782442 PH 782442 PJ 782442 PL 782442

PM 782442

2nd Prize Rs :5000000/-

1) PB 865070 (THAMARASSERY)

3rd Prize Rs :500000/-

1) PA 256696 (ERNAKULAM)

2) PB 189941 (IDUKKI)

3) PC 406396 (PALAKKAD)

4) PD 656764 (MOOVATTUPUZHA)

5) PE 744697 (THAMARASSERY)

6) PF 895580 (KATTAPPANA)

7) PG 755206 (KARUNAGAPALLY)

8) PH 543730 (KAYAMKULAM)

9) PJ 862524 (ADIMALY)

10) PK 358362 (PALAKKAD)

11) PL 226366 (PALAKKAD)

12) PM 519130 (CHERTHALA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1078 1447 2406 3102 3475

3567 4232 4677 5786 6085

6485 6801 7172 7690 7986

8881 9539 9894

5th Prize-Rs :1000/-

0161 0496 0571 0864 1240

1250 1358 1463 1551 1617

1879 2084 2213 2626 2943

3243 4029 5009 5938 6096

6188 6508 6641 7973 8412

8813 8864 8907 9097 9146

6th Prize-Rs :500/-

0011 0015 0041 0109 0312

0357 0410 0443 0578 0622

1209 1243 1277 1377 1525

1569 1923 1967 2310 2368

2461 2482 2490 2530 2566

2603 3006 3049 3089 3141

3225 3237 3307 3370 3538

3589 3603 3764 3879 3929

4008 4073 4118 4197 4202

4616 4760 4765 4823 4851

4877 5130 5233 5240 5296

5304 5483 5549 5606 5699

5772 5788 5973 5977 6067

6092 6187 6251 6262 6270

6287 6311 6418 6572 6733

6966 6998 7004 7070 7201

7324 7408 7478 7704 7781

7806 8026 8027 8050 8278

8360 8691 8696 9056 9133

9210 9268 9361 9417 9546

9597 9649

7th Prize-Rs :100/-

0030 0044 0158 0178 0287

0323 0326 0328 0390 0428

0478 0515 0590 0683 0721

0785 0895 0926 0938 0944

0962 0968 1287 1394 1411

1474 1549 1616 1638 1673

1677 1750 1808 1826 1845

1936 2075 2077 2111 2131

2225 2297 2301 2429 2439

2521 2522 2543 2586 2629

2638 2651 2719 2841 2843

2850 2897 2933 3034 3080

3100 3112 3119 3169 3172

3174 3178 3304 3321 3417

3419 3421 3434 3489 3510

3511 3529 3565 3665 3814

3815 3857 3871 3912 3918

3932 4067 4120 4122 4264

4280 4289 4318 4325 4340

4349 4360 4417 4434 4496

4499 4567 4593 4598 4609

4617 4619 4662 4746 4840

5000 5058 5083 5239 5293

5366 5383 5402 5435 5510

5525 5544 5558 5586 5648

5713 5719 5804 5809 5838

5867 5868 5887 5914 5954

5997 6034 6037 6111 6112

6122 6166 6346 6380 6450

6534 6550 6569 6625 6635

6652 6689 6793 6800 6836

6999 7014 7026 7054 7055

7122 7241 7326 7353 7440

7452 7487 7550 7585 7629

7875 7988 8036 8046 8132

8139 8143 8185 8191 8192

8237 8275 8282 8386 8396

8524 8547 8870 8934 8941

8948 8970 9029 9059 9080

9117 9135 9254 9350 9371

9386 9396 9412 9519 9552

9587 9589 9601 9682 9751

9863 9871 9890 9895 9929

9931

8th Prize-Rs :50/-

0018 0066 0085 0169 0188

0197 0199 0367 0369 0383

0405 0504 0540 0594 0612

0898 0921 0949 1032 1101

1127 1142 1159 1178 1199

1206 1228 1248 1258 1264

1335 1392 1437 1471 1528

1567 1586 1587 1737 1777

1785 1829 1837 1858 1924

1934 1949 2099 2160 2212

2265 2352 2422 2457 2518

2527 2534 2555 2579 2612

2678 2690 2743 2781 2795

2921 3077 3083 3110 3145

3152 3199 3203 3215 3240

3271 3363 3372 3385 3394

3416 3502 3520 3524 3532

3558 3590 3600 3743 3779

3808 3851 3858 3866 3942

4032 4038 4090 4094 4116

4147 4176 4198 4237 4248

4300 4317 4320 4421 4430

4653 4688 4736 4738 4739

4843 4866 4892 4924 4958

4972 5016 5277 5298 5386

5438 5448 5497 5532 5537

5557 5842 5907 5908 5999

6066 6108 6163 6183 6209

6212 6235 6332 6419 6464

6466 6549 6643 6645 6674

6705 6731 6746 6773 6787

6835 6856 6857 6878 6896

6940 6950 6971 6983 6989

6994 7115 7141 7150 7170

7181 7260 7344 7346 7372

7499 7539 7573 7596 7610

7723 7913 7921 7930 7940

8004 8115 8165 8193 8223

8227 8258 8302 8368 8381

8391 8436 8496 8560 8621

8719 8825 8826 8833 8852

8880 8891 8894 8932 8966

9049 9179 9181 9308 9317

9324 9378 9455 9531 9554

9620 9630 9674 9769 9785

9788 9791 9805 9809 9845

9854 9858 9876 9909 9915

9938 9960 9977 9996 9999