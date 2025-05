സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) RP 339320 (PATTAMBI) Cons Prize-Rs :5000/- RN 339320 RO 339320 RR 339320 RS 339320 RT 339320 RU 339320 RV 339320 RW 339320 RX 339320 RY 339320 RZ 339320

2nd Prize Rs :3000000/- 1) RV 725518 (MOOVATTUPUZHA)

3rd Prize Rs :2500000/- 1) RT 463651 (THIRUVANANTHAPURAM)

4th Prize Rs :1500000/- 1) RW 143595 (KOLLAM)

5th Prize Rs :100000/- 1) RN 252868 (KOLLAM)

2) RO 741544 (ERNAKULAM)

3) RP 636094 (KOZHIKKODE)

4) RR 175912 (KOTTAYAM)

5) RS 567130 (IDUKKI)

6) RT 335039 (IRINJALAKUDA)

7) RU 895896 (WAYANADU)

8) RV 289125 (KARUNAGAPALLY)

9) RW 129530 (PATTAMBI)

10) RX 252899 (KOLLAM)

11) RY 529358 (KANHANGAD)

12) RZ 815917 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

6th Prize-Rs :5000/- 0079 1535 2224 2298 2994

3277 3399 3437 3460 5049

6325 7480 7595 7745 8184

8240 8948 9533

7th Prize-Rs :1000/- 0850 0919 0924 1360 2864

2920 3208 3434 3448 3957

4342 4366 4396 4774 5911

6403 6622 6928 7152 7414

7429 7823 8023 8147 8580

8840 8970 8989 9104 9140

8th Prize-Rs :500/- 0122 0204 0254 0268 0330

0488 0570 0593 0757 0758

0788 0803 1069 1123 1302

1323 1381 1433 1543 1816

1976 2016 2040 2124 2385

2393 2652 2768 2817 2870

2882 3085 3139 3196 3229

3308 3316 3353 3603 3618

3629 3646 3647 3678 3713

3780 3886 4098 4249 4426

4580 4929 4934 4964 4983

5001 5092 5109 5148 5251

5288 5435 5578 5633 5646

5760 6127 6158 6180 6417

6500 6964 7011 7076 7101

7250 7323 7368 7377 7458

7546 7692 7740 8014 8072

8302 8305 8378 8406 8643

8658 8704 8877 8936 9028

9055 9069 9153 9186 9239

9247 9314 9328 9438 9645

9726 9833 9900

9th Prize-Rs :100/- 0037 0071 0170 0225 0249

0284 0351 0525 0591 0670

0741 0837 0864 0869 0904

0907 1018 1041 1074 1093

1209 1293 1312 1417 1491

1520 1627 1687 1791 1805

1842 1867 2051 2128 2255

2271 2289 2295 2301 2333

2342 2367 2390 2414 2415

2447 2459 2461 2488 2513

2520 2548 2555 2614 2639

2721 2787 2788 2858 2901

3051 3150 3166 3187 3322

3362 3363 3368 3375 3510

3538 3560 3570 3571 3596

3604 3622 3684 3733 3762

3848 3851 3938 3989 4010

4049 4082 4108 4198 4204

4268 4448 4513 4530 4690

4691 4700 4914 5046 5099

5122 5248 5372 5433 5451

5490 5688 5741 5848 5872

5913 5944 5949 6019 6033

6058 6121 6167 6241 6271

6349 6366 6377 6472 6523

6533 6536 6565 6598 6614

6615 6632 6648 6677 6741

6776 6853 6878 6912 7105

7119 7196 7245 7288 7320

7356 7468 7514 7543 7589

7650 7666 7679 7682 7818

7839 7852 7885 7934 7957

7962 7987 7994 8038 8050

8079 8117 8158 8213 8221

8359 8373 8451 8533 8567

8627 8673 8728 8731 8751

8862 8885 8980 9088 9132

9146 9334 9413 9507 9599

9639 9689 9705 9721 9812

9816 9965 9982

10th Prize-Rs :50/-

0066 0158 0294 0396 0399

0407 0436 0440 0446 0499

0504 0523 0554 0578 0594

0614 0658 0659 0811 0918

0980 0998 1087 1113 1118

1215 1241 1308 1327 1364

1380 1388 1415 1454 1498

1500 1502 1528 1564 1583

1695 1707 1829 1987 2000

2025 2041 2096 2099 2109

2123 2181 2237 2320 2355

2427 2435 2441 2468 2515

2703 2734 2761 2786 2793

2863 2873 2883 2963 3012

3023 3026 3062 3180 3219

3273 3279 3302 3413 3414

3610 3664 3676 3812 3855

3920 3921 3945 3946 3974

3980 3985 4069 4101 4135

4145 4164 4166 4180 4212

4222 4224 4235 4384 4397

4414 4433 4435 4514 4570

4592 4680 4694 4711 4718

4727 4815 4843 4856 4901

5051 5096 5113 5156 5158

5216 5219 5245 5291 5365

5446 5447 5471 5479 5556

5590 5597 5607 5626 5675

5704 5772 5780 5789 5810

5822 5884 5892 5983 6013

6025 6059 6064 6148 6214

6232 6279 6294 6304 6354

6396 6406 6428 6457 6502

6527 6534 6541 6590 6609

6616 6714 6785 6786 6797

6818 6896 6945 6954 6993

7001 7013 7032 7052 7128

7177 7186 7187 7252 7262

7304 7336 7536 7674 7686

7709 7792 7815 7876 8103

8112 8144 8152 8187 8203

8269 8273 8351 8370 8375

8430 8442 8499 8565 8617

8654 8766 8801 8829 8900

8950 8999 9018 9045 9057

9065 9083 9106 9113 9114

9116 9118 9225 9318 9330

9410 9411 9423 9513 9527

9573 9634 9690 9749 9839

9904 9916 9922 9927 9954

9970 9972