കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-705th DRAW held on:- 10/05/2025,2:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) KU 173629 (KOLLAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/-

KN 173629 KO 173629 KP 173629 KR 173629 KS 173629

KT 173629 KV 173629 KW 173629 KX 173629 KY 173629

KZ 173629

2nd Prize Rs :5000000/-

1) KS 768899 (NEYYATTINKARA)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :500000/-

1) KV 518968 (MANANTHAVADY)

4th Prize Rs :100000/-

1) KN 530502 (VADAKARA)

2) KO 640930 (KASARAGOD)

3) KP 676768 (ERNAKULAM)

4) KR 278488 (KATTAPPANA)

5) KS 519505 (GURUVAYOOR)

6) KT 503722 (IRINJALAKUDA)

7) KU 595203 (KANNUR)

8) KV 668134 (CHITTUR)

9) KW 366760 (ERNAKULAM)

10) KX 349803 (KAYAMKULAM)

11) KY 211713 (PALAKKAD)

12) KZ 869508 (IRINJALAKUDA)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0293 1056 1579 1611 1757

1927 2010 2217 2396 2431

3469 4946 5815 5897 6464

7219 7683 9936

6th Prize-Rs :1000/-

0086 0113 0515 0763 2212

2642 2719 2868 3083 3642

4162 4257 6462 7147 7248

7427 7556 7614 7964 8453

8830 8986 9172 9519

7th Prize-Rs :500/-

0067 0090 0099 0175 0205

0350 0536 0715 0949 1065

1292 1347 1409 1534 1599

1802 1864 1918 1962 2005

2071 2104 2261 2279 2306

2337 2340 2375 2401 2447

2583 2591 2639 2686 2883

2899 3181 3285 3428 3610

3687 3880 3969 3989 4023

4039 4144 4226 4227 4278

4377 4396 4505 4584 4803

4844 4856 5046 5280 5377

5468 5498 5625 5691 5787

5833 5930 6093 6115 6128

6139 6170 6197 6221 6232

6457 6503 6546 6547 6597

6668 6675 6852 6879 6919

6934 6987 7091 7098 7170

7217 7226 7487 7499 7568

7582 7624 7646 7697 7783

7855 8026 8131 8251 8259

8323 8349 8373 8502 8559

8783 8800 8925 9042 9049

9123 9203 9254 9296 9457

9525 9658 9672 9806 9839

9959

8th Prize-Rs :100/-

0170 0212 0271 0276 0314

0330 0336 0358 0411 0449

0548 0594 0598 0612 0625

0641 0813 0815 0907 0927

0944 1032 1059 1069 1073

1163 1225 1628 1687 1721

1811 1844 1867 1878 2022

2112 2141 2145 2255 2298

2311 2361 2389 2402 2529

2587 2644 2687 2693 2696

2853 2872 2991 3169 3247

3250 3259 3281 3308 3310

3360 3384 3446 3536 3569

3674 3717 3724 3755 3831

3988 4013 4168 4173 4210

4220 4276 4337 4466 4512

4568 4602 4816 4911 4950

4976 5004 5108 5176 5332

5378 5432 5445 5459 5475

5689 5765 5805 5834 5841

5972 6015 6036 6072 6106

6131 6204 6264 6295 6406

6425 6516 6598 6660 6729

6748 6790 6872 6932 7118

7200 7204 7234 7289 7389

7405 7416 7528 7530 7553

7631 7657 7671 7700 7799

7839 7951 7961 7987 8014

8015 8021 8114 8117 8151

8192 8246 8364 8375 8480

8648 8802 8882 8916 8948

9002 9050 9229 9242 9301

9351 9360 9384 9397 9408

9435 9443 9458 9475 9505

9524 9579 9582 9592 9598

9623 9827 9874 9912 9961

9th Prize-Rs :50/-

0001 0115 0128 0149 0164

0173 0220 0277 0460 0509

0530 0551 0602 0685 0744

0796 0831 0971 0972 0981

1125 1126 1136 1168 1188

1232 1243 1274 1315 1378

1392 1396 1485 1541 1571

1629 1734 1750 1756 1866

1976 2048 2149 2177 2181

2215 2225 2238 2416 2433

2448 2468 2744 2800 2824

2949 2983 2989 2999 3050

3174 3249 3271 3322 3401

3438 3478 3480 3500 3533

3550 3622 3640 3652 3748

3768 3790 3872 3910 3951

3973 3978 3997 4009 4030

4058 4069 4077 4080 4110

4111 4113 4116 4143 4265

4303 4340 4361 4372 4424

4426 4436 4450 4486 4513

4532 4569 4706 4780 4813

4827 4834 4842 4875 5039

5071 5140 5213 5270 5318

5322 5349 5352 5370 5415

5431 5481 5485 5494 5556

5611 5616 5747 5751 5872

5887 5891 5904 5924 5928

5961 5967 5968 5986 6108

6109 6114 6129 6182 6189

6218 6222 6280 6285 6323

6379 6388 6625 6654 6708

6783 6784 6812 6816 6820

6856 6866 6875 6931 6941

6976 6991 6992 7050 7055

7078 7136 7176 7293 7334

7366 7401 7403 7450 7460

7468 7503 7524 7542 7635

7676 7703 7768 7859 7886

7909 7932 7969 7978 7988

8056 8073 8135 8189 8282

8312 8376 8403 8503 8511

8515 8526 8534 8825 8834

8846 8857 8894 8917 8926

8955 8957 8969 8975 8980

9078 9090 9094 9101 9112

9135 9166 9181 9232 9293

9349 9396 9403 9474 9480

9498 9499 9529 9543 9552

9573 9617 9649 9743 9782

9788 9796 9862 9863 9907

9952 9963 9983

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.