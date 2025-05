സമൃദ്ധി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) MT 368535 (KOTTAYAM) Cons Prize-Rs :5000/- MN 368535 MO 368535 MP 368535 MR 368535 MS 368535 MU 368535 MV 368535 MW 368535 MX 368535 MY 368535 MZ 368535

2nd Prize Rs :7500000/- 1) MW 278019 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs :2500000/- 1) MU 686501 (MOOVATTUPUZHA)

4th Prize Rs :100000/- 1) MN 790545 (KOLLAM)

2) MO 682578 (WAYANADU)

3) MP 276848 (NEYYATTINKARA)

4) MR 706537 (MOOVATTUPUZHA)

5) MS 880410 (KANHANGAD)

6) MT 430561 (KOLLAM)

7) MU 351420 (WAYANADU)

8) MV 762409 (ALAPPUZHA)

9) MW 215517 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) MX 221007 (KANNUR)

11) MY 645725 (GURUVAYOOR)

12) MZ 318254 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/- 0808 1391 2428 2801 3764

4959 5136 5408 5474 5829

6246 6944 6945 7123 7547

7612 7640 8073

6th Prize-Rs :1000/- 0138 0205 0370 1835 2036

2069 2348 2522 3034 3832

4285 4922 5257 5936 6031

7027 7262 7291 7634 7699

8052 8349 8359 8421 8448

8469 8773 8829 9556 9597

7th Prize-Rs :500/- 0165 0173 0242 0526 0749

0855 0898 0937 0998 1371

1452 1543 1544 1584 1730

1758 1768 1805 1811 1870

1912 1926 1987 2005 2246

2265 2297 2309 2529 3109

3433 3462 3503 3745 3770

3785 3837 3944 3964 4017

4228 4411 4415 4494 4514

4607 4715 4776 4870 5031

5158 5377 5569 5636 5735

5819 6200 6234 6279 6313

6495 6513 6522 6594 6742

6993 7008 7058 7082 7223

7376 7470 7481 7509 7626

7861 7874 7964 7966 8084

8162 8272 8373 8407 8551

8730 8761 8764 8929 8941

9030 9044 9167 9264 9425

9514 9647 9678 9785 9805

9943 9974

8th Prize-Rs :100/- 0020 0050 0086 0111 0129

0175 0299 0334 0341 0398

0402 0430 0437 0451 0463

0660 0729 0832 0929 0947

1024 1054 1281 1327 1462

1540 1556 1572 1613 1644

1696 1703 1929 1975 2027

2064 2101 2121 2174 2187

2286 2303 2307 2432 2447

2467 2556 2628 2638 2848

3006 3078 3085 3135 3171

3216 3361 3447 3485 3496

3572 3588 3606 3665 3666

3689 3715 3746 3776 3834

3869 3896 3909 3968 3991

4011 4046 4115 4195 4262

4301 4330 4359 4390 4435

4525 4528 4572 4649 4681

4686 4825 4839 4914 5004

5036 5086 5115 5236 5242

5274 5287 5312 5356 5359

5416 5435 5456 5551 5580

5821 5822 5843 5876 5884

5995 6024 6089 6164 6199

6202 6219 6257 6259 6331

6338 6422 6463 6502 6536

6548 6739 6793 6851 6864

6929 6979 7032 7060 7111

7137 7233 7294 7309 7314

7486 7512 7514 7583 7619

7627 7630 7725 7785 7832

7835 7859 7876 7888 7892

7952 8033 8142 8346 8436

8450 8497 8523 8676 8802

8896 8942 9022 9073 9086

9105 9121 9125 9137 9233

9313 9333 9354 9376 9393

9445 9449 9502 9511 9627

9630 9671 9683 9774 9857

9891 9948 9983

9th Prize-Rs :50/-

0091 0110 0147 0224 0342

0357 0386 0450 0516 0525

0562 0680 0846 0903 0918

1027 1038 1066 1087 1140

1144 1204 1251 1486 1502

1518 1538 1562 1669 1675

1711 1812 1829 1879 1893

1986 2026 2117 2150 2165

2302 2306 2308 2310 2376

2386 2393 2400 2412 2416

2421 2503 2600 2626 2688

2704 2739 2774 2782 2890

2893 2916 2925 2945 3016

3028 3033 3060 3104 3138

3146 3217 3221 3240 3312

3333 3336 3338 3408 3414

3457 3519 3544 3560 3611

3652 3659 3682 3702 3735

3804 3827 3828 3841 3876

3891 3997 4041 4058 4099

4173 4183 4273 4399 4482

4545 4550 4556 4584 4611

4612 4620 4635 4731 4754

4766 4787 4795 4805 4813

4824 4860 4893 4932 4944

4948 4953 4963 5089 5098

5105 5144 5239 5245 5315

5341 5344 5388 5507 5596

5599 5608 5641 5665 5690

5732 5749 5951 5953 6021

6030 6032 6037 6054 6102

6186 6215 6232 6293 6307

6359 6390 6427 6431 6441

6452 6476 6622 6632 6639

6680 6695 6723 6724 6765

6818 6842 6943 6962 6991

7010 7012 7016 7100 7115

7153 7154 7183 7184 7213

7234 7305 7405 7417 7428

7520 7544 7588 7589 7603

7618 7633 7715 7839 7912

7919 8010 8029 8055 8161

8177 8182 8281 8286 8357

8366 8387 8406 8479 8537

8566 8623 8640 8682 8690

8706 8724 8776 8784 8801

8804 8873 8963 9019 9136

9163 9174 9204 9294 9342

9352 9357 9358 9361 9369

9424 9499 9563 9612 9653

9691 9773 9782 9842 9855

9864 9892 9957