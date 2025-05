ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) BU 870939 (CHERTHALA)

Cons Prize-Rs :5000/- BN 870939 BO 870939 BP 870939 BR 870939 BS 870939 BT 870939 BV 870939 BW 870939 BX 870939 BY 870939 BZ 870939

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :7500000/- 1) BY 521750 (IRINJALAKUDA)

3rd Prize Rs :100000/- 1) BN 544498 (KOTTAYAM)

2) BO 715888 (KOZHIKKODE)

3) BP 297372 (NEYYATTINKARA)

ADVERTISEMENT

4) BR 250940 (PATTAMBI)

5) BS 497768 (KANHANGAD)

6) BT 348825 (THRISSUR)

7) BU 144060 (THIRUVANANTHAPURAM)

ADVERTISEMENT

8) BV 725621 (KAYAMKULAM)

9) BW 284204 (KARUNAGAPALLY)

10) BX 393370 (ERNAKULAM)

11) BY 230075 (THRISSUR)

12) BZ 767904 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0015 1603 2034 2119 2290

2706 2791 4489 4593 5449

5597 6326 7468 7700 7877

8426 8908 9937

5th Prize-Rs :1000/- 0602 0965 1863 1871 1963

1970 2082 2190 2710 2747

3130 3794 4262 4307 4400

5086 5720 6154 6469 6780

6788 7087 7432 7516 7597

7753 7981 8864 8957 9773

6th Prize-Rs :500/- 0148 0307 0446 0462 0484

0555 0597 0635 0945 0983

1139 1217 1540 1785 1889

2000 2110 2149 2253 2287

2307 2405 2458 2461 2803

2814 2920 3132 3235 3256

3258 3265 3368 3372 3377

3500 3556 3706 3842 3862

3908 3911 4220 4234 4370

4408 4501 4527 4613 4646

4919 4932 5006 5174 5417

5665 5748 5865 5944 5984

6129 6158 6410 6439 6517

6667 6721 6985 7102 7215

7242 7249 7310 7368 7596

7643 7692 7746 7748 7936

7998 8072 8175 8180 8320

8618 8643 8862 8913 8996

9000 9186 9194 9327 9451

9534 9599 9692 9793 9798

9894 9898 9916 9958 9960

9980 9983 9995

7th Prize-Rs :100/- 0062 0154 0248 0287 0302

0315 0318 0319 0349 0439

0504 0513 0604 0831 0986

1037 1079 1113 1223 1271

1457 1509 1516 1528 1558

1563 1622 1755 1796 1825

1940 2112 2156 2158 2208

2209 2265 2292 2336 2423

2470 2567 2581 2598 2664

2755 2776 2787 2845 2902

2937 2955 3029 3106 3148

3181 3266 3275 3294 3319

3328 3450 3488 3505 3539

3572 3604 3638 3668 3679

3724 3949 3958 3977 4000

4043 4062 4079 4091 4107

4110 4228 4253 4434 4499

4565 4588 4684 4697 4780

4863 4888 4974 5007 5098

5115 5171 5172 5192 5263

5326 5328 5394 5464 5523

5530 5576 5701 5810 5859

5896 5935 5983 5987 5997

6063 6070 6074 6105 6120

6122 6149 6227 6259 6263

6317 6331 6356 6372 6392

6415 6478 6571 6595 6713

6848 6919 6967 6981 7037

7131 7143 7157 7183 7198

7226 7256 7303 7320 7352

7437 7483 7609 7619 7683

7697 7734 7771 7806 7837

7840 7914 7924 7925 7953

7962 8004 8017 8126 8167

8256 8262 8278 8306 8324

8362 8530 8570 8623 8744

8796 8884 8921 8939 9010

9038 9122 9154 9236 9284

9432 9550 9566 9748 9870

9892 9935 9985

8th Prize-Rs :50/-

0063 0147 0164 0169 0206

0213 0227 0347 0463 0616

0686 0707 0852 0870 0922

0940 0982 1013 1029 1057

1064 1092 1131 1137 1157

1158 1200 1202 1319 1355

1412 1451 1531 1560 1566

1596 1675 1703 1717 1727

1728 1770 1795 1806 1832

1833 1900 1985 2053 2073

2090 2136 2161 2167 2212

2243 2257 2270 2373 2396

2407 2415 2534 2554 2566

2570 2589 2617 2627 2782

2786 2939 2954 2996 3032

3039 3048 3097 3155 3188

3191 3211 3231 3244 3253

3307 3320 3322 3336 3434

3443 3522 3531 3577 3581

3589 3646 3709 3767 3777

3825 3840 3887 3907 3909

3913 3937 4012 4121 4217

4246 4301 4379 4381 4417

4757 4759 4777 4818 4835

4920 4938 4951 5012 5039

5182 5209 5267 5357 5380

5428 5448 5474 5604 5643

5652 5679 5700 5735 5736

5844 5897 6009 6016 6032

6040 6052 6093 6113 6128

6136 6229 6230 6233 6260

6270 6276 6294 6348 6354

6357 6364 6381 6411 6429

6481 6506 6522 6550 6570

6575 6589 6611 6749 6800

6944 6947 6949 6965 6995

7040 7085 7099 7114 7187

7202 7229 7254 7257 7262

7280 7317 7338 7414 7419

7461 7499 7526 7555 7570

7575 7605 7633 7659 7891

7913 7929 7951 7957 7969

8016 8038 8044 8104 8112

8330 8511 8535 8557 8591

8627 8642 8670 8777 8783

8842 8863 8867 8906 8972

9011 9018 9080 9104 9127

9158 9165 9227 9339 9395

9398 9496 9512 9516 9521

9528 9531 9612 9629 9681

9791 9950.