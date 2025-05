സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. 40 ലക്ഷമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-467th DRAW held on:- 13/05/2025,2:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) SY 502746 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :5000/-

SN 502746 SO 502746 SP 502746 SR 502746 SS 502746

ST 502746 SU 502746 SV 502746 SW 502746 SX 502746

SZ 502746

2nd Prize Rs :4000000/- 1) SS 535853 (VAIKKOM)

3rd Prize Rs :2500000/- 1) SV 383095 (KOLLAM)

4th Prize Rs :100000/-

1) SN 866882 (KARUNAGAPALLY)

2) SO 279812 (IRINJALAKUDA)

3) SP 739767 (KAYAMKULAM)

4) SR 581926 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) SS 175575 (KOLLAM)

6) ST 728241 (PUNALUR)

7) SU 487440 (MOOVATTUPUZHA)

8) SV 836547 (IRINJALAKUDA)

9) SW 344540 (ERNAKULAM)

10) SX 347750 (KATTAPPANA)

11) SY 857492 (VADAKARA)

12) SZ 736240 (MANANTHAVADY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0299 0841 2120 2145 3069

3547 3963 4185 5184 6107

6425 6939 7044 7111 7634

7812 9079 9523

6th Prize-Rs :1000/-

0509 0953 1072 1864 2207

2305 2436 2506 2759 2821

2889 2920 2976 3925 3944

4035 4053 4264 4898 5716

6006 6058 6271 6732 7033

7307 7532 7811 8264 9000

9020 9026 9073 9148 9614

9854

7th Prize-Rs :500/-

0137 0207 0242 0247 0257

0262 0387 0472 0507 0837

1120 1147 1308 1311 1573

1591 1973 2112 2157 2337

2388 2401 2420 2459 2628

2966 3168 3279 3328 3493

3859 4188 4238 4277 4288

4345 4542 4724 4820 4847

4929 4931 4932 4937 5001

5107 5264 5275 5280 5359

5394 5596 5599 5606 5642

5673 5724 5780 5830 5937

6015 6081 6192 6248 6315

6578 6638 6755 6884 7204

7232 7234 7240 7483 7650

7774 7911 7919 7925 8008

8107 8174 8215 8237 8285

8298 8453 8875 9090 9134

9138 9188 9288 9339 9454

9824

8th Prize-Rs :100/-

0042 0152 0154 0164 0367

0393 0418 0533 0563 0690

0769 0816 0832 0897 0919

0926 0931 0963 0988 1031

1208 1221 1278 1441 1460

1517 1542 1562 1617 1820

1871 1875 1900 1922 1970

2049 2127 2186 2310 2417

2424 2505 2526 2539 2546

2550 2569 2730 2801 2897

3074 3088 3127 3213 3246

3378 3391 3470 3502 3524

3567 3573 3716 3902 3920

3930 4087 4110 4130 4165

4181 4307 4398 4400 4506

4551 4585 4597 4686 4784

4785 4805 4863 4888 4927

4949 4964 4981 4990 5050

5051 5132 5153 5223 5233

5306 5332 5341 5368 5383

5393 5401 5444 5572 5578

5639 5645 5844 5847 5895

5906 5977 5978 5984 6011

6035 6164 6179 6189 6191

6214 6246 6253 6375 6399

6445 6467 6617 6683 6773

6818 6925 6980 7016 7041

7315 7451 7519 7587 7732

7809 7813 7863 7879 7887

7899 7985 8019 8037 8079

8123 8125 8137 8138 8203

8254 8289 8349 8388 8397

8405 8511 8533 8540 8592

8619 8672 8779 8822 8868

8910 8956 8969 8998 9027

9072 9077 9117 9145 9152

9256 9289 9295 9333 9351

9469 9517 9546 9579 9582

9585 9606 9617 9647 9649

9666 9723 9734 9738 9741

9849 9896 9955 9981

9th Prize-Rs :50/-

0007 0022 0040 0082 0096

0108 0156 0159 0214 0235

0246 0340 0392 0407 0453

0539 0586 0618 0697 0737

0768 0787 0864 0867 0891

0937 0983 0986 0990 0994

1029 1075 1161 1183 1191

1238 1307 1431 1457 1552

1603 1619 1666 1704 1719

1742 1838 1855 1877 1999

2007 2046 2128 2149 2208

2235 2236 2307 2323 2328

2340 2427 2471 2504 2513

2551 2556 2585 2649 2690

2739 2790 2796 2844 2943

3017 3071 3189 3227 3254

3258 3369 3456 3537 3551

3692 3766 3767 3786 3810

3819 3822 3826 3827 3849

3901 3936 3966 3970 4042

4054 4187 4240 4266 4326

4360 4362 4448 4534 4601

4624 4628 4652 4698 4745

4760 4797 4857 4882 4914

4959 4977 5010 5014 5024

5038 5044 5045 5059 5115

5124 5138 5195 5229 5243

5314 5344 5354 5392 5477

5487 5546 5590 5601 5752

5768 5802 5843 5860 5862

5922 5939 5946 6008 6022

6072 6084 6086 6171 6173

6184 6240 6274 6306 6340

6350 6380 6409 6417 6447

6504 6506 6570 6626 6644

6661 6729 6760 6823 6849

6893 6929 6936 6955 7034

7059 7182 7250 7271 7287

7312 7335 7348 7358 7364

7384 7397 7405 7454 7462

7537 7618 7642 7655 7675

7789 7826 7855 7913 7922

8071 8163 8165 8262 8312

8331 8339 8384 8390 8423

8444 8563 8587 8609 8622

8871 8892 8931 8966 9015

9082 9179 9227 9280 9299

9347 9362 9402 9419 9456

9506 9512 9544 9551 9572

9619 9815 9860 9910 9942

9953 9966

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.