ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 20 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) DV 503860 (MALAPPURAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/-

DN 503860 DO 503860 DP 503860 DR 503860 DS 503860

DT 503860 DU 503860 DW 503860 DX 503860 DY 503860

DZ 503860

2nd Prize Rs :5000000/-

1) DX 340291 (NEYYATTINKARA)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :2000000/-

1) DO 292890 (VADAKARA)

4th Prize Rs :100000/-

1) DN 206074 (KOTTAYAM)

2) DO 231729 (PALAKKAD)

3) DP 451800 (PATTAMBI)

4) DR 165649 (KASARAGOD)

5) DS 592269 (KANNUR)

6) DT 310940 (CHITTUR)

7) DU 302552 (KOTTAYAM)

8) DV 562063 (ADIMALY)

9) DW 296252 (MOOVATTUPUZHA)

10) DX 614207 (KASARAGOD)

11) DY 761175 (KOTTAYAM)

12) DZ 272599 (NEYYATTINKARA)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0126 0485 1268 1781 2244

2315 3427 3477 4547 5208

5384 5475 6152 6253 6447

6797 9125 9543

6th Prize-Rs :1000/-

0290 0594 1920 1970 2508

3001 3893 4009 4036 4241

4571 4706 4785 4865 4920

5119 5535 5612 5629 6207

6691 7793 9180 9444

7th Prize-Rs :500/-

0383 0616 0764 0790 0893

0954 1090 1227 1306 1334

1412 1580 1649 1679 1728

1821 1877 2021 2449 2549

2631 2680 2782 2796 2962

3125 3201 3232 3364 3378

3478 3501 3602 3675 3843

3921 4019 4166 4218 4289

4297 4338 4392 4462 4565

4664 4765 4774 4781 4831

4908 4911 5454 5492 5519

5554 5557 5571 5717 5726

5803 5831 5903 6019 6114

6116 6172 6219 6275 6284

6324 6473 6633 6636 6812

6837 6865 6903 6925 6926

6945 6953 7037 7133 7138

7411 7422 7446 7535 7625

7701 7819 7857 7992 8056

8100 8412 8571 8573 8819

8823 8837 8884 8908 8984

9036 9069 9089 9194 9220

9299 9514 9595 9596 9695

9823 9885 9892 9929 9978

8th Prize-Rs :100/-

0035 0058 0090 0138 0141

0348 0374 0386 0569 0618

0697 0698 0721 0761 0876

0922 0949 0991 1038 1213

1311 1353 1390 1400 1545

1560 1566 1790 1822 2042

2051 2072 2168 2192 2214

2257 2262 2271 2422 2483

2529 2590 2645 2769 2831

2858 2864 2871 2997 3052

3128 3148 3210 3261 3281

3292 3320 3345 3420 3630

3634 3678 3745 3811 3818

3884 3975 4132 4231 4247

4264 4278 4315 4336 4359

4432 4504 4532 4627 4637

4651 4698 4756 4830 4883

4895 4941 5069 5099 5159

5170 5185 5186 5270 5360

5462 5528 5599 5611 5660

5763 5808 5815 5842 5846

5863 5905 5916 5942 5985

6024 6033 6062 6070 6074

6177 6233 6328 6370 6405

6410 6442 6451 6574 6586

6592 6604 6628 6643 6663

6727 6787 6811 6829 6935

7013 7134 7193 7195 7200

7305 7350 7419 7466 7488

7546 7551 7575 7658 7718

7726 7753 7854 7873 7899

7953 7954 8028 8164 8181

8235 8340 8371 8392 8591

8634 8638 8753 8787 8832

8883 8928 8941 9061 9064

9198 9235 9263 9344 9370

9411 9449 9467 9479 9520

9563 9589 9609 9629 9631

9665 9718 9826 9864 9914

9916 9922 9928

9th Prize-Rs :50/-

0025 0072 0096 0147 0190

0308 0339 0432 0445 0553

0578 0580 0671 0678 0711

0769 0781 0832 0862 0869

0923 0977 0987 1052 1108

1109 1215 1254 1258 1260

1362 1376 1393 1399 1414

1430 1437 1523 1544 1634

1722 1783 1825 1898 1946

2050 2073 2096 2104 2142

2144 2227 2282 2332 2345

2353 2416 2446 2487 2509

2517 2536 2538 2594 2604

2623 2630 2635 2650 2658

2827 2829 2833 2891 2925

2985 3061 3063 3133 3135

3156 3284 3290 3302 3324

3379 3425 3457 3458 3459

3476 3554 3628 3663 3781

3845 3848 3935 4026 4040

4045 4060 4105 4113 4119

4295 4304 4313 4335 4366

4456 4480 4534 4579 4632

4642 4741 4773 4811 4913

4962 4999 5078 5088 5095

5118 5137 5213 5263 5311

5337 5363 5587 5595 5633

5636 5675 5699 5708 5732

5740 5814 5851 5855 5872

5898 5930 5969 5982 5991

6006 6107 6125 6139 6206

6222 6266 6267 6280 6293

6361 6376 6398 6421 6463

6481 6564 6705 6716 6719

6858 6870 6896 6928 6952

7029 7030 7034 7057 7061

7074 7098 7130 7214 7222

7252 7253 7256 7314 7324

7347 7433 7592 7616 7634

7638 7652 7670 7780 7802

7809 7830 7856 7924 7934

7961 7977 8030 8039 8088

8118 8197 8210 8222 8233

8264 8379 8389 8494 8566

8569 8604 8668 8675 8692

8697 8725 8858 8872 8889

8907 8973 9018 9021 9053

9063 9068 9108 9129 9164

9192 9283 9295 9361 9374

9394 9463 9579 9620 9785

9833 9959