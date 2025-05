കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക്. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) PX 527523 (IRINJALAKUDA)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/-

PN 527523 PO 527523 PP 527523 PR 527523 PS 527523

PT 527523 PU 527523 PV 527523 PW 527523 PY 527523

PZ 527523

2nd Prize Rs :5000000/-

1) PZ 399679 (KANNUR)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :500000/-

1) PN 146435 (PALAKKAD)

2) PO 805908 (CHITTUR)

3) PP 621324 (KANNUR)

4) PR 378468 (THRISSUR)

5) PS 455943 (KASARAGOD)

6) PT 441148 (PAYYANUR)

7) PU 603788 (ERNAKULAM)

8) PV 742622 (KANNUR)

9) PW 814934 (VADAKARA)

10) PX 890710 (ADIMALY)

11) PY 737907 (KATTAPPANA)

12) PZ 688798 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0300 1599 1936 2711 3127

3314 3389 4226 4345 5433

6386 6630 7231 7742 7839

8151 8579 8924

5th Prize-Rs :1000/-

1355 2154 2178 2807 3817

3825 3829 4370 5383 5634

5764 5819 6519 6576 6599

7239 7464 7477 7549 7893

7919 8022 8035 8164 8397

9137 9228 9311 9648 9719

6th Prize-Rs :500/-

0045 0485 0705 0895 0972

1007 1082 1124 1150 1256

1267 1410 1448 1503 1505

1514 1715 1752 1883 2001

2030 2125 2311 2441 2456

2498 2584 2600 2811 2832

2921 3018 3360 3443 3625

3736 3789 3793 4082 4150

4262 4281 4361 4455 4497

4546 4630 4710 4877 5008

5075 5163 5164 5596 5844

6110 6126 6160 6326 6508

6533 6595 6701 6740 6866

6870 7076 7170 7176 7191

7286 7354 7430 7473 7501

7513 7573 7609 7663 7815

7823 7886 7899 8097 8252

8322 8419 8524 8837 8841

8855 8877 8927 9215 9227

9330 9511 9577 9582 9644

9673 9706

7th Prize-Rs :100/-

0010 0110 0182 0193 0201

0228 0257 0310 0317 0344

0404 0410 0436 0527 0556

0659 0693 0745 0754 0767

0838 0846 0864 0871 0888

0999 1076 1080 1132 1164

1186 1200 1364 1382 1409

1450 1454 1597 1619 1699

1807 1867 2012 2123 2128

2144 2156 2198 2286 2315

2368 2370 2496 2549 2552

2583 2599 2645 2670 2741

2781 2799 2814 2833 2838

2856 2969 2981 3009 3020

3309 3329 3367 3453 3498

3613 3626 3627 3662 3708

3712 3753 3797 3823 3851

3893 3914 3915 3971 3982

3983 4022 4028 4098 4128

4175 4184 4217 4287 4340

4372 4392 4414 4456 4527

4620 4666 4720 4810 4832

4841 4890 4946 5064 5136

5288 5318 5320 5361 5368

5374 5420 5481 5534 5654

5722 5785 5815 5965 6011

6044 6045 6062 6070 6092

6140 6144 6171 6177 6262

6330 6344 6383 6396 6416

6477 6489 6526 6658 6780

6881 6920 6955 6971 7009

7018 7047 7164 7261 7278

7317 7344 7346 7350 7369

7370 7380 7386 7442 7496

7510 7574 7644 7705 7852

7911 7914 8007 8018 8028

8087 8091 8115 8132 8214

8262 8303 8463 8477 8570

8780 8861 8886 8929 8944

8946 9011 9034 9068 9099

9111 9119 9372 9432 9478

9524 9534 9604 9769 9878

9893 9899 9900 9912 9917

9926

8th Prize-Rs :50/-

0069 0085 0096 0194 0202

0256 0276 0296 0321 0347

0355 0367 0393 0459 0481

0586 0644 0694 0698 0709

0770 0771 0781 0786 0821

0920 0929 1046 1056 1073

1144 1162 1206 1215 1224

1231 1262 1297 1320 1341

1348 1369 1372 1383 1568

1689 1844 1850 1916 1953

1967 1994 1996 2003 2059

2126 2149 2212 2257 2290

2426 2458 2484 2559 2593

2605 2624 2646 2672 2693

2712 2840 2967 3006 3015

3036 3049 3094 3116 3198

3234 3346 3353 3361 3368

3369 3420 3429 3447 3509

3519 3522 3528 3532 3586

3604 3691 3764 3787 3798

3826 3842 3881 3947 3994

4005 4052 4109 4123 4137

4235 4274 4322 4335 4373

4461 4601 4616 4625 4649

4724 4878 4928 5093 5129

5146 5175 5226 5243 5246

5250 5259 5272 5293 5317

5323 5331 5359 5459 5485

5497 5530 5533 5543 5555

5560 5597 5613 5618 5683

5788 5791 6023 6113 6137

6155 6164 6182 6217 6277

6285 6389 6460 6537 6552

6557 6565 6569 6607 6621

6643 6770 6860 6991 7004

7015 7031 7038 7042 7056

7067 7220 7245 7268 7319

7323 7330 7339 7418 7431

7456 7460 7494 7495 7531

7550 7616 7805 7816 7855

7892 7895 7969 7975 8027

8074 8288 8377 8427 8462

8537 8554 8571 8609 8735

8764 8789 8828 8838 8857

8918 8948 8964 9128 9139

9282 9288 9316 9368 9397

9442 9487 9513 9553 9657

9711 9825 9846 9935 9972