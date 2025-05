ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 20 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. DHANALEKSHMI LOTTERY NO.DL-3rd DRAW held on:- 21/05/2025,2:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) DF 193208 (KOLLAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/-

DA 193208 DB 193208 DC 193208 DD 193208 DE 193208

DG 193208 DH 193208 DJ 193208 DK 193208 DL 193208

DM 193208

2nd Prize Rs :5000000/- 1) DC 196260 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :2000000/- 1) DA 193519 (KOLLAM)

4th Prize Rs :100000/-

1) DA 458432 (ADOOR)

2) DB 741657 (ATTINGAL)

3) DC 568054 (KOLLAM)

4) DD 245505 (IDUKKI)

5) DE 494304 (GURUVAYOOR)

6) DF 367597 (THRISSUR)

7) DG 740484 (ATTINGAL)

8) DH 800179 (ERNAKULAM)

9) DJ 573295 (PATTAMBI)

10) DK 351592 (PALAKKAD)

11) DL 798905 (KOZHIKKODE)

12) DM 382789 (KANNUR)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

1067 1462 2622 2788 3486

3567 3754 4953 5378 5702

5737 5964 6418 7524 8188

8775 9208 9367

6th Prize-Rs :1000/-

0404 1034 1502 1644 2147

2951 3169 3203 3907 4330

4472 4929 5522 6846 7325

7371 7482 7633 7726 8115

8485 9076 9560 9819

7th Prize-Rs :500/-

0026 0034 0170 0461 0474

0563 0796 0971 0989 0998

1006 1071 1099 1168 1377

1494 1552 1719 1753 1918

1920 2072 2086 2163 2236

2424 2522 2546 2603 2740

2812 2959 2995 3011 3032

3070 3088 3248 3324 3423

3509 3560 3591 3605 3618

3626 3664 3758 3930 3937

3978 4212 4427 4568 4630

4894 4976 4986 5063 5120

5127 5138 5206 5229 5310

5400 5547 5659 5882 5891

5918 5943 6015 6077 6092

6192 6324 6330 6355 6455

6520 6535 6597 6672 6780

6788 6905 7010 7196 7358

7423 7454 7717 7746 7762

7780 7787 7827 7917 8133

8399 8559 8644 8676 8899

8970 9002 9022 9085 9179

9366 9477 9565 9625 9628

9678 9825 9925 9945 9992

ADVERTISEMENT

8th Prize-Rs :100/-

0022 0044 0187 0227 0238

0277 0313 0479 0541 0547

0574 0654 0723 0794 0831

1178 1184 1189 1192 1211

1219 1275 1321 1351 1358

1438 1512 1539 1540 1571

1612 1835 1837 1857 2036

2065 2083 2087 2162 2181

2323 2375 2417 2471 2611

2663 2679 2692 2769 2793

2886 2952 2978 3042 3115

3205 3226 3372 3394 3397

3441 3459 3542 3548 3694

3839 3901 4052 4103 4116

4128 4138 4163 4170 4180

4241 4249 4446 4455 4495

4570 4680 4759 4811 4898

4901 4952 4965 5028 5060

5223 5289 5324 5341 5463

5517 5538 5560 5633 5724

5731 5828 5837 5885 5953

5966 5997 6000 6083 6172

6265 6286 6321 6344 6370

6373 6381 6411 6637 6653

6659 6756 6785 6805 6874

7112 7180 7188 7229 7241

7346 7351 7412 7502 7523

7525 7549 7744 7748 7856

7857 7874 7914 7920 7943

7966 7982 8074 8088 8094

8151 8252 8275 8290 8304

8438 8466 8513 8522 8536

8622 8626 8696 8697 8720

8723 8741 8868 8872 8923

8935 8975 8990 8995 9016

9037 9064 9132 9146 9180

9220 9273 9292 9300 9389

9437 9490 9548 9556 9607

9614 9619 9689 9816 9824

9860 9958 9997

9th Prize-Rs :50/-

0061 0144 0183 0185 0257

0268 0294 0299 0326 0328

0383 0392 0492 0493 0562

0591 0595 0607 0613 0621

0629 0633 0666 0710 0752

0765 0825 0921 0929 0930

0933 0963 0978 1058 1070

1088 1120 1125 1154 1177

1229 1314 1379 1382 1389

1443 1534 1639 1673 1758

1769 1798 1805 1899 1954

1962 1986 2025 2032 2038

2050 2135 2167 2213 2251

2252 2276 2279 2317 2392

2415 2436 2519 2531 2541

2558 2621 2636 2711 2716

2789 2805 2813 2818 2837

2849 2917 2998 3116 3133

3141 3228 3256 3393 3436

3455 3469 3537 3582 3639

3646 3679 3692 3797 3823

3905 3944 4002 4010 4079

4104 4125 4172 4206 4209

4234 4278 4295 4315 4332

4347 4391 4396 4400 4456

4486 4488 4538 4559 4560

4610 4625 4627 4641 4734

4783 4822 4870 4964 5000

5095 5124 5166 5220 5269

5311 5329 5349 5398 5404

5478 5533 5677 5690 5790

5793 5854 6002 6021 6051

6053 6056 6124 6128 6147

6239 6242 6315 6347 6374

6387 6399 6482 6526 6556

6557 6587 6592 6608 6635

6692 6693 6734 6795 6828

6859 6936 6945 6967 6974

6979 7030 7041 7072 7129

7169 7339 7378 7403 7426

7440 7462 7478 7490 7500

7527 7571 7803 7958 8022

8134 8145 8235 8291 8299

8370 8444 8446 8580 8599

8673 8683 8711 8725 8750

8801 8913 8928 8933 8962

8980 8989 9014 9038 9078

9114 9151 9187 9219 9372

9386 9428 9436 9451 9517

9593 9597 9701 9709 9756

9896 9988

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.