കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക്. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-573rd DRAW scheduled on 22/05/2025 at 2:00 PM, and held on:- 22/05/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) PG 307617 (VAIKKOM)

Cons Prize-Rs :5000/-

PA 307617 PB 307617 PC 307617 PD 307617 PE 307617

PF 307617 PH 307617 PJ 307617 PK 307617 PL 307617

PM 307617

2nd Prize Rs :5000000/- 1) PA 659784 (IRINJALAKUDA)

3rd Prize Rs :500000/-

1) PA 394569 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) PB 244083 (MALAPPURAM)

3) PC 518815 (CHITTUR)

4) PD 540400 (KOLLAM)

5) PE 192895 (KANNUR)

6) PF 409257 (ERNAKULAM)

7) PG 670393 (GURUVAYOOR)

8) PH 811932 (CHERTHALA)

9) PJ 768370 (IDUKKI)

10) PK 239251 (THRISSUR)

11) PL 552780 (THAMARASSERY)

12) PM 565731 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0156 0398 1956 2588 2658

2799 3902 3921 4104 4255

4579 5416 5654 5855 7169

7478 7740 8037

5th Prize-Rs :1000/-

0252 0273 0651 0891 1130

1648 1661 1759 2032 3677

3842 4165 4550 5617 5743

5786 6208 6628 6873 7681

8066 8732 8985 9009 9086

9135 9307 9531 9921 9991

6th Prize-Rs :500/-

0146 0184 0582 0589 0607

0636 0706 0748 0828 0835

0910 0994 1360 1507 1619

1905 1913 2037 2083 2552

2583 2817 2836 2966 3007

3081 3091 3129 3208 3215

3260 3301 3378 3383 3515

3558 3562 3597 3664 3717

3985 4041 4092 4177 4370

4438 4557 4666 4734 4926

5066 5101 5279 5288 5321

5476 5480 5625 5856 5932

6173 6223 6266 6332 6402

6450 6506 6525 6789 6915

7244 7351 7406 7591 7926

8098 8103 8196 8229 8295

8503 8543 8658 8716 8926

9016 9097 9161 9215 9376

9424 9549 9558 9745 9762

9805 9811 9839 9870 9907

9919 9950

7th Prize-Rs :100/-

0000 0113 0163 0169 0256

0306 0327 0366 0372 0385

0407 0411 0497 0506 0526

0852 0858 0966 0980 1075

1080 1098 1141 1211 1240

1326 1447 1474 1504 1641

1646 1687 1810 1834 1878

1881 1922 2081 2087 2157

2209 2230 2379 2400 2479

2525 2542 2620 2625 2682

2685 2704 2897 2990 3019

3102 3145 3182 3189 3220

3304 3385 3484 3537 3573

3578 3619 3687 3735 3897

3930 4013 4059 4112 4149

4216 4219 4561 4563 4629

4649 4675 4682 4713 4761

4820 4896 4953 4994 5018

5068 5095 5149 5160 5183

5187 5197 5214 5296 5309

5384 5496 5540 5584 5630

5646 5777 5781 5936 5948

5960 5963 5993 5998 6009

6057 6109 6131 6151 6182

6196 6206 6217 6315 6388

6486 6567 6572 6575 6668

6728 6731 6783 6842 6865

6884 6894 6954 6989 7007

7049 7059 7077 7087 7100

7109 7130 7132 7193 7235

7263 7287 7349 7367 7370

7388 7416 7434 7542 7556

7608 7612 7615 7639 7655

7702 7711 7734 7737 7820

7871 7941 8075 8213 8226

8271 8356 8387 8446 8456

8555 8613 8617 8660 8680

8729 8741 8858 8863 8938

9014 9027 9070 9133 9163

9184 9207 9281 9284 9287

9293 9320 9388 9393 9487

9518 9519 9568 9577 9660

9717 9730 9843 9909 9947

9952

8th Prize-Rs :50/-

0004 0015 0095 0133 0135

0145 0151 0259 0277 0391

0397 0601 0609 0676 0682

0794 0873 0877 0918 1048

1094 1167 1269 1311 1386

1408 1425 1541 1560 1584

1657 1822 1851 1909 1911

1921 1993 2033 2086 2099

2105 2140 2162 2172 2176

2183 2185 2284 2291 2303

2327 2395 2399 2441 2468

2501 2582 2619 2660 2747

2778 2861 2868 2934 2947

2986 3004 3035 3040 3106

3154 3227 3236 3302 3322

3382 3415 3430 3435 3512

3548 3639 3697 3832 3838

3879 3900 3912 4022 4079

4122 4201 4364 4377 4410

4448 4497 4515 4593 4656

4823 4880 4930 4954 4966

5013 5057 5140 5185 5192

5200 5222 5250 5341 5348

5419 5464 5517 5567 5636

5659 5701 5759 5771 5810

5858 5862 5890 5892 5901

5903 5925 5966 5988 6003

6013 6059 6112 6115 6127

6219 6242 6305 6379 6401

6456 6529 6533 6583 6596

6621 6734 6803 6816 6825

6836 6870 6889 6916 6928

6939 6948 6950 6965 6984

7015 7079 7084 7117 7176

7232 7267 7325 7417 7584

7600 7606 7665 7679 7692

7800 7834 7857 7895 7900

7902 7979 7981 8022 8147

8161 8233 8296 8371 8423

8440 8450 8452 8492 8513

8652 8736 8840 8854 8856

8903 8904 8913 8942 8963

8964 8974 9000 9012 9040

9043 9069 9275 9277 9282

9306 9310 9394 9418 9426

9430 9437 9595 9620 9623

9624 9636 9697 9704 9739

9865 9875 9941 9966 9985

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.