കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) KO 671411 (KANNUR)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/- KN 671411 KP 671411 KR 671411 KS 671411 KT 671411 KU 671411 KV 671411 KW 671411 KX 671411 KY 671411 KZ 671411

2nd Prize Rs :5000000/- 1) KY 108014 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :500000/- 1) KU 464857 (GURUVAYOOR)

4th Prize Rs :100000/- 1) KN 802412 (KANNUR)

ADVERTISEMENT

2) KO 419472 (WAYANADU)

3) KP 133825 (ADIMALY)

4) KR 644985 (GURUVAYOOR)

5) KS 493679 (THAMARASSERY)

ADVERTISEMENT

6) KT 375997 (ERNAKULAM)

7) KU 349038 (ALAPPUZHA)

8) KV 621690 (WAYANADU)

9) KW 851280 (KATTAPPANA)

10) KX 309460 (PATTAMBI)

11) KY 605072 (ALAPPUZHA)

12) KZ 854152 (PATTAMBI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/- 1521 1588 2825 3453 3533

3573 3588 4329 4538 6380

6421 6457 6714 7162 8769

8876 8890 9765

6th Prize-Rs :1000/-

1145 1179 1288 2154 2783

2882 2992 3252 3689 4175

4625 4786 5779 6002 6023

7077 7888 7903 8633 8842

8921 8939 9464 9508

7th Prize-Rs :500/-

0066 0369 0481 0765 0825

0836 0970 1099 1172 1213

1299 1429 1580 1609 1700

1920 2092 2168 2315 2366

2439 2452 2596 2752 2827

2906 2936 2943 2962 3112

3404 3497 3504 3517 3565

3604 3622 3905 4146 4213

4290 4335 4483 4500 4581

4687 4827 4859 4899 4907

4983 5019 5025 5063 5169

5271 5283 5358 5373 5392

5437 5451 5503 5564 5727

5809 5979 6028 6069 6147

6162 6330 6361 6482 6547

6582 6657 6747 6748 6812

6815 6844 6960 7068 7151

7195 7315 7328 7374 7729

7747 7761 7763 7877 7913

7928 7933 7966 8067 8249

8321 8425 8466 8631 8640

8704 8852 8917 8982 9048

9098 9188 9213 9243 9263

9395 9531 9533 9615 9623

9662 9725 9753 9801 9883

9954

8th Prize-Rs :100/-

0007 0013 0019 0037 0115

0118 0120 0130 0160 0216

0391 0435 0525 0552 0572

0791 0806 0840 0868 0876

0928 0993 1056 1326 1480

1576 1594 1774 1839 1841

1849 1913 2006 2037 2056

2211 2230 2288 2301 2309

2357 2375 2468 2505 2521

2522 2642 2648 2674 2684

2745 2844 3005 3029 3040

3071 3081 3110 3143 3297

3351 3378 3625 3721 3748

3799 3928 3938 3939 3940

3964 3981 4098 4109 4115

4198 4222 4401 4523 4607

4608 4686 4810 4929 4951

5069 5081 5166 5207 5279

5336 5497 5555 5617 5624

5753 5842 5906 5924 6005

6094 6153 6180 6181 6207

6234 6341 6465 6500 6502

6542 6559 6569 6652 6669

6781 6822 6956 7083 7090

7228 7261 7266 7331 7333

7397 7421 7441 7442 7472

7476 7563 7680 7790 7830

7848 7986 8026 8040 8102

8120 8145 8147 8153 8208

8234 8266 8282 8333 8371

8391 8482 8517 8595 8600

8636 8650 8736 8754 8759

8789 8904 8920 8974 9018

9088 9102 9126 9137 9182

9301 9426 9461 9676 9717

9766 9879 9904 9940 9962

9th Prize-Rs :50/-

0046 0048 0054 0072 0123

0156 0167 0203 0207 0233

0283 0322 0326 0396 0510

0517 0557 0563 0566 0588

0638 0779 0977 0999 1024

1043 1049 1095 1149 1166

1188 1230 1233 1278 1347

1417 1473 1504 1569 1665

1708 1709 1718 1791 1800

1820 1844 1888 2012 2027

2058 2077 2112 2118 2179

2187 2239 2242 2308 2365

2372 2438 2454 2466 2471

2491 2494 2562 2568 2646

2653 2669 2695 2846 2855

2926 2960 2978 2989 3028

3038 3046 3102 3113 3162

3172 3183 3221 3286 3350

3494 3616 3619 3631 3673

3787 3850 3872 3930 3936

3972 3993 4032 4039 4053

4059 4067 4074 4087 4093

4111 4136 4174 4331 4376

4379 4527 4528 4556 4588

4668 4695 4712 4778 4832

4852 4891 4974 4979 4994

5012 5028 5032 5099 5109

5130 5215 5273 5319 5322

5335 5345 5360 5420 5428

5449 5488 5489 5517 5563

5678 5686 5795 5880 5929

6054 6087 6167 6196 6231

6241 6288 6307 6315 6359

6378 6383 6394 6404 6410

6445 6455 6464 6492 6495

6548 6585 6600 6612 6636

6660 6676 6707 6827 6919

6969 6974 7121 7165 7229

7238 7278 7286 7301 7307

7311 7318 7376 7445 7560

7572 7593 7699 7708 7726

7758 7779 7935 7957 8054

8061 8081 8110 8138 8157

8182 8197 8215 8232 8268

8288 8315 8385 8392 8417

8422 8426 8448 8449 8454

8471 8646 8668 8841 8849

9010 9028 9047 9090 9141

9146 9147 9168 9203 9277

9313 9318 9386 9403 9452

9637 9658 9685 9767 9832

9853 9881 9981