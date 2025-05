ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) BT 480956 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :5000/-

BN 480956 BO 480956 BP 480956 BR 480956 BS 480956

BU 480956 BV 480956 BW 480956 BX 480956 BY 480956

BZ 480956

2nd Prize Rs :7500000/-

1) BZ 640874 (VADAKARA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) BN 479010 (IRINJALAKUDA)

2) BO 823496 (KOTTAYAM)

3) BP 825242 (KOTTAYAM)

4) BR 636664 (ERNAKULAM)

5) BS 833643 (KARUNAGAPALLY)

6) BT 620831 (MALAPPURAM)

7) BU 842516 (KOZHIKKODE)

8) BV 727078 (CHERTHALA)

9) BW 246154 (KOLLAM)

10) BX 240028 (KOLLAM)

11) BY 342116 (KANNUR)

12) BZ 163489 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0683 1698 1848 2171 2937

3287 4779 4864 5438 5532

6095 6993 7215 8373 8799

9031 9579 9727

5th Prize-Rs :1000/-

0134 0640 1282 1603 2477

2600 3153 3619 3811 3929

4165 4232 4389 5256 5529

5614 5732 5843 5877 6364

6506 6883 7058 7420 7840

8666 8685 9651 9703 9827

6th Prize-Rs :500/-

0050 0103 0117 0230 0380

0576 0803 0824 0916 0917

1185 1233 1366 1382 1654

1768 1802 1836 1863 1942

2145 2257 2345 2474 2505

2545 2635 2736 2810 2846

2970 3009 3088 3138 3168

3369 3421 3657 3678 3682

3707 3714 3787 3817 3856

4031 4335 4417 4534 4672

4716 4823 4850 4867 4919

5016 5224 5549 5550 5589

5640 5736 5932 5976 5991

6028 6112 6173 6177 6249

6572 6766 6788 6829 6857

6920 6965 7110 7159 7239

7297 7414 7713 7778 7854

7881 7901 7912 7988 8159

8539 8566 8577 8732 8800

8809 8812 9002 9101 9156

9188 9301 9339 9447 9653

9658 9875 9879

7th Prize-Rs :100/-

0043 0057 0085 0129 0135

0164 0186 0261 0263 0331

0364 0365 0391 0400 0414

0470 0721 0737 0786 0816

0907 0921 0955 0967 1047

1141 1196 1525 1563 1631

1715 1720 1752 1780 2049

2057 2119 2149 2209 2472

2475 2633 2687 2699 2701

2818 2851 2857 2875 2887

2978 3115 3126 3221 3228

3268 3286 3311 3425 3450

3523 3531 3569 3647 3653

3699 3735 3883 3894 3920

4007 4034 4076 4237 4261

4270 4316 4337 4378 4385

4418 4517 4638 4704 4766

4862 5031 5048 5057 5122

5234 5255 5314 5426 5463

5506 5538 5591 5667 5686

5700 5780 5800 5814 5840

5849 5927 5992 6010 6253

6270 6338 6382 6465 6559

6637 6889 6903 6958 6979

6995 7044 7054 7127 7164

7192 7214 7223 7228 7367

7393 7438 7551 7591 7633

7677 7678 7697 7717 7746

7750 7773 7775 7791 7863

7865 7887 7927 7945 7962

8028 8098 8391 8406 8411

8443 8494 8517 8543 8550

8560 8563 8625 8658 8672

8681 8696 8749 8765 8768

8789 8816 8859 8860 8919

9012 9067 9134 9138 9206

9212 9387 9506 9539 9590

9639 9683 9705 9706 9712

9734 9779 9790 9871 9885

9925 9973 9983

8th Prize-Rs :50/-

0030 0032 0039 0047 0049

0059 0074 0131 0170 0182

0307 0332 0456 0499 0526

0529 0556 0751 0767 0771

0821 0943 0979 1001 1003

1022 1056 1064 1132 1164

1165 1250 1384 1428 1467

1493 1566 1582 1596 1612

1688 1718 1744 1773 1829

1846 1890 1894 1973 2019

2051 2074 2076 2078 2151

2179 2204 2205 2214 2256

2340 2353 2379 2397 2417

2465 2498 2577 2590 2596

2667 2694 2761 2803 2830

2929 2965 3000 3012 3021

3118 3124 3135 3140 3173

3175 3290 3314 3436 3493

3503 3565 3594 3601 3602

3635 3704 3771 3956 4180

4257 4424 4456 4468 4598

4601 4665 4666 4669 4687

4811 4816 4859 4887 4922

4992 5034 5120 5134 5171

5232 5240 5268 5419 5437

5495 5542 5559 5560 5561

5584 5587 5597 5600 5688

5710 5774 5808 5818 5839

5851 5888 5898 5910 5965

5993 6004 6033 6077 6143

6145 6187 6192 6199 6209

6318 6348 6359 6491 6613

6649 6654 6667 6700 6716

6724 6740 6750 6849 6916

6935 6955 6963 7095 7107

7126 7219 7243 7311 7374

7442 7447 7527 7595 7598

7608 7649 7662 7689 7749

7814 7823 7864 7998 8049

8083 8092 8108 8131 8181

8197 8231 8327 8434 8473

8497 8509 8521 8525 8547

8581 8601 8603 8659 8687

8708 8721 8755 8776 8804

8894 8897 8928 8948 9018

9019 9028 9030 9053 9074

9136 9170 9191 9201 9222

9282 9323 9389 9529 9553

9580 9656 9663 9676 9765

9795 9798 9822 9834 9872

9961 9992