കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക്. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-574th DRAW scheduled on 29/05/2025 at 2:00 PM, and held on:- 29/05/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) PN 318249 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :5000/-

PO 318249 PP 318249 PR 318249 PS 318249 PT 318249

PU 318249 PV 318249 PW 318249 PX 318249 PY 318249

PZ 318249

2nd Prize Rs :5000000/-

1) PT 322515 (PATTAMBI)

3rd Prize Rs :500000/-

1) PN 115402 (VAIKKOM)

2) PO 489132 (ADOOR)

3) PP 584319 (KAYAMKULAM)

4) PR 347080 (MALAPPURAM)

5) PS 317701 (IRINJALAKUDA)

6) PT 102847 (PALAKKAD)

7) PU 145340 (THRISSUR)

8) PV 382740 (KANNUR)

9) PW 863110 (KATTAPPANA)

10) PX 253157 (KOTTAYAM)

11) PY 793467 (IDUKKI)

12) PZ 257828 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0030 0851 0916 4662 5748

5847 6391 6930 7217 7257

7945 8267 8390 8599 8625

8706 9168 9502

5th Prize-Rs :1000/-

0763 1214 1261 1513 1634

1841 1984 2233 2568 2651

2725 2773 3190 3777 3903

4023 4258 4611 6654 7150

7609 8185 8572 8646 8666

8986 9154 9217 9525 9527

6th Prize-Rs :500/-

0096 0137 0141 0657 0692

0709 0710 0841 0847 0935

1070 1135 1211 1225 1408

1432 1493 1556 1589 1591

1696 1741 1766 1849 1985

2117 2200 2213 2477 2505

2839 3038 3078 3166 3236

3574 3591 3629 3667 3709

3746 3870 4014 4124 4139

4595 4612 4659 4994 5019

5077 5079 5195 5274 5314

5371 5623 5737 5794 5855

5967 6095 6229 6275 6278

6280 6347 6441 6447 6732

6759 6827 6988 7138 7147

7166 7233 7410 7462 7645

7686 7809 7931 8126 8467

8491 8516 8846 8856 8859

8869 8954 8991 9223 9310

9514 9570 9790 9860 9879

9895 9944

7th Prize-Rs :100/-

0028 0071 0258 0295 0303

0312 0328 0341 0450 0453

0595 0670 0790 0910 1020

1044 1102 1109 1151 1163

1191 1212 1304 1306 1393

1403 1456 1463 1465 1466

1527 1541 1595 1692 1832

1877 1920 1936 1947 2015

2069 2073 2138 2163 2223

2242 2295 2303 2374 2398

2469 2471 2493 2548 2638

2712 2804 2847 2884 2896

2947 2969 3002 3033 3056

3106 3143 3209 3336 3351

3359 3431 3445 3453 3499

3581 3640 3666 3695 3744

3828 3834 3954 3971 4128

4147 4301 4320 4322 4331

4361 4423 4480 4524 4598

4680 4683 4801 4815 4824

4854 4903 4928 4976 5008

5108 5187 5213 5281 5307

5327 5384 5396 5453 5464

5539 5563 5607 5621 5676

5733 5789 5823 5828 5938

5978 6027 6132 6218 6298

6344 6351 6398 6415 6422

6424 6425 6455 6478 6483

6607 6631 6764 7007 7048

7111 7146 7182 7273 7278

7298 7305 7309 7320 7332

7347 7365 7397 7493 7518

7527 7563 7598 7707 7718

7744 7767 7779 7842 7891

7915 7925 7964 8101 8178

8192 8224 8327 8331 8338

8410 8515 8661 8784 8797

8840 8849 8877 8894 9009

9064 9098 9113 9128 9131

9147 9159 9237 9304 9305

9326 9355 9358 9384 9478

9505 9601 9638 9658 9764

9837 9876 9891 9972 9980

9990

8th Prize-Rs :50/-

0047 0099 0122 0148 0167

0181 0226 0318 0354 0360

0410 0415 0419 0421 0497

0571 0574 0582 0601 0643

0652 0698 0738 0792 0801

0930 0957 1016 1089 1105

1183 1210 1235 1266 1280

1291 1357 1382 1446 1490

1500 1570 1635 1717 1781

1785 1874 1897 1910 2022

2089 2106 2160 2220 2245

2290 2311 2500 2513 2533

2551 2561 2713 2734 2741

2753 2760 2761 2840 2871

2913 2944 2975 3077 3255

3402 3408 3422 3476 3485

3514 3578 3609 3652 3668

3760 3788 3916 3993 4050

4053 4056 4059 4102 4130

4164 4175 4278 4280 4315

4366 4381 4398 4441 4488

4508 4528 4535 4657 4725

4762 4794 4907 5031 5109

5143 5173 5232 5292 5293

5337 5397 5398 5411 5467

5518 5542 5666 5695 5716

5743 5784 5857 5925 6002

6016 6028 6037 6054 6094

6146 6153 6259 6286 6342

6357 6394 6500 6520 6556

6610 6624 6630 6681 6692

6721 6876 6911 6925 6928

6947 7119 7191 7221 7251

7351 7363 7382 7412 7433

7466 7504 7538 7548 7557

7665 7684 7700 7741 7785

7827 7884 7902 7961 7995

8004 8044 8064 8073 8090

8113 8118 8138 8147 8158

8250 8392 8446 8463 8476

8496 8534 8541 8543 8555

8590 8607 8617 8632 8709

8725 8820 8836 8858 8901

8934 9027 9135 9160 9184

9274 9290 9398 9404 9409

9415 9453 9470 9489 9552

9596 9678 9734 9741 9786

9825 9848 9850 9853 9905

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.