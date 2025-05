കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) KB 514655 (PUNALUR)

Cons Prize-Rs :5000/-

KA 514655 KC 514655 KD 514655 KE 514655 KF 514655

KG 514655 KH 514655 KJ 514655 KK 514655 KL 514655

KM 514655

2nd Prize Rs :5000000/-

1) KC 729447 (IRINJALAKUDA)

3rd Prize Rs :500000/-

1) KG 453025 (KANHANGAD)

4th Prize Rs :100000/-

1) KA 769557 (THIRUR)

2) KB 744847 (VAIKKOM)

3) KC 711738 (MOOVATTUPUZHA)

4) KD 410396 (ERNAKULAM)

5) KE 342918 (GURUVAYOOR)

6) KF 527783 (CHITTUR)

7) KG 820126 (MALAPPURAM)

8) KH 226905 (KOZHIKKODE)

9) KJ 279370 (THAMARASSERY)

10) KK 650024 (MANANTHAVADY)

11) KL 523549 (VAIKKOM)

12) KM 275792 (NEYYATTINKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0396 0470 0478 0732 1650

2125 3250 4748 5069 5135

5956 6453 6835 6957 7385

8050 8840 9118

6th Prize-Rs :1000/-

0915 0920 1458 3382 3461

3537 4213 4361 4885 5033

5215 5532 5745 7012 7093

7148 7445 8095 8806 8883

8986 8992 9513 9885

7th Prize-Rs :500/-

0027 0128 0179 0194 0352

0424 0483 0544 0551 0612

0615 0686 0751 0774 0911

0916 0947 0949 1065 1256

1307 1326 1378 1512 1514

1695 1757 1831 1964 2002

2135 2186 2271 2273 2278

2311 2351 2411 2507 2547

2552 2571 2593 2607 2650

2660 2683 3111 3191 3285

3308 3355 3390 3487 3513

3590 3633 3779 3819 4200

4315 4334 4456 4600 4623

4800 4870 4934 5096 5103

5192 5207 5222 5223 5266

5302 5470 5496 5540 5602

5947 6089 6099 6354 6372

6434 6675 6789 6862 6910

7094 7258 7275 7349 7399

7547 7623 7647 7723 7820

7859 7866 7901 7923 7974

8072 8102 8115 8224 8387

8432 8514 8637 8686 8947

9030 9067 9095 9253 9318

9444 9524 9531 9586 9703

9933

8th Prize-Rs :100/-

0140 0159 0196 0200 0201

0224 0291 0311 0319 0334

0454 0588 0648 0722 0771

0804 0853 0871 0896 0914

1144 1156 1282 1506 1507

1510 1550 1568 1580 1614

1651 1690 1692 1835 1856

1866 1888 1915 1953 1960

2026 2047 2089 2113 2399

2451 2493 2500 2544 2717

2724 2754 2790 3001 3037

3049 3178 3210 3319 3337

3395 3414 3489 3515 3610

3632 3639 3662 3664 3681

3716 3722 3752 3871 3932

4035 4069 4144 4405 4420

4450 4477 4681 4791 4835

4850 4975 5007 5032 5050

5100 5140 5167 5186 5295

5304 5360 5391 5694 5740

6001 6093 6151 6158 6164

6177 6268 6277 6290 6314

6398 6559 6608 6609 6837

6848 6853 6856 6922 6951

6982 6987 7105 7191 7209

7347 7401 7405 7407 7453

7488 7563 7590 7603 7648

7657 7686 7794 7870 7886

7977 8139 8178 8187 8207

8330 8400 8492 8519 8526

8581 8708 8723 8771 8827

8920 8988 9013 9150 9208

9330 9369 9441 9600 9615

9669 9695 9722 9731 9821

9826 9859 9869 9886 9907

9914 9919 9925 9944 9962

9th Prize-Rs :50/-

0061 0107 0114 0231 0240

0251 0261 0333 0389 0414

0460 0475 0517 0559 0596

0611 0620 0644 0787 0789

0791 0820 0932 0969 1008

1011 1096 1117 1171 1182

1233 1313 1410 1434 1466

1504 1606 1641 1737 1749

1790 1857 1884 1902 1980

1982 2013 2050 2054 2106

2115 2123 2137 2214 2241

2321 2333 2335 2419 2421

2432 2490 2494 2495 2529

2653 2688 2714 2734 2810

2833 2837 2856 2887 2897

2908 2975 2995 3015 3021

3067 3071 3083 3115 3231

3302 3348 3352 3363 3394

3523 3608 3665 3673 3747

3813 3941 4025 4079 4101

4188 4225 4229 4341 4357

4399 4532 4605 4674 4702

4717 4810 4836 4886 4901

4907 4912 4959 5010 5043

5154 5255 5285 5294 5307

5402 5406 5419 5472 5473

5487 5508 5539 5553 5564

5568 5585 5759 5774 5786

5793 5844 5848 5938 5951

5968 5986 6021 6048 6078

6079 6092 6144 6190 6192

6324 6467 6488 6536 6597

6603 6604 6617 6642 6699

6722 6740 6765 6776 6829

6860 6890 6891 6916 7045

7068 7157 7220 7281 7321

7325 7387 7423 7451 7481

7514 7536 7567 7571 7622

7639 7674 7678 7685 7711

7774 7814 7887 7899 7938

7949 7991 8002 8092 8156

8163 8231 8295 8302 8310

8386 8448 8482 8483 8506

8551 8562 8641 8671 8705

8762 8763 8793 8843 8846

8854 8894 8908 8923 8949

9044 9146 9189 9280 9335

9336 9446 9461 9463 9476

9484 9511 9549 9550 9610

9666 9730 9782 9784 9802

9807 9842 9866 9871 9921

9941 9951 9997