ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 20 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. DHANALEKSHMI LOTTERY NO.DL-4th DRAW held on:- 04/06/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) DP 103715 (PAYYANUR)

Cons Prize-Rs :5000/-

DN 103715 DO 103715 DR 103715 DS 103715 DT 103715

DU 103715 DV 103715 DW 103715 DX 103715 DY 103715

DZ 103715

2nd Prize Rs :5000000/- 1) DW 477338 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs :2000000/- 1) DP 761572 (ERNAKULAM)

4th Prize Rs :100000/-

1) DN 535296 (IRINJALAKUDA)

2) DO 600072 (MALAPPURAM)

3) DP 790218 (PATHANAMTHITTA)

4) DR 774726 (THIRUR)

5) DS 305838 (PATTAMBI)

6) DT 336811 (GURUVAYOOR)

7) DU 258068 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) DV 721042 (IRINJALAKUDA)

9) DW 240752 (PALAKKAD)

10) DX 376025 (WAYANADU)

11) DY 298776 (CHITTUR)

12) DZ 256862 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0012 0981 1075 1334 2038

3067 3359 4125 4651 4956

5062 5426 5604 6214 6239

6392 8197 8223

6th Prize-Rs :1000/-

0429 0481 1127 2115 2850

3679 4027 4516 4793 4837

4872 4897 5900 6434 6942

7353 7626 8017 8621 8813

8977 9462 9488 9883

7th Prize-Rs :500/-

0126 0168 0260 0476 0630

0683 0712 0760 0804 0849

0927 0987 1163 1340 1406

1436 1506 1547 1644 1647

1657 1733 1777 1788 1878

2014 2243 2305 2434 2557

2735 2801 3133 3350 3374

3430 3501 3537 3548 3574

3587 3625 3666 3769 3832

4246 4308 4413 4541 4568

4587 4683 4739 4838 4852

5010 5027 5240 5264 5404

5431 5449 5627 5639 5799

5831 5865 5960 5983 6104

6111 6130 6134 6337 6510

6656 6721 6729 6822 6861

6964 7152 7382 7395 7450

7470 7521 7617 7799 7838

7924 7978 7998 8044 8084

8086 8142 8158 8314 8323

8503 8540 8551 8664 8760

8825 8828 8887 8931 8979

9212 9231 9245 9497 9522

9610 9659 9819 9856 9899

8th Prize-Rs :100/-

0017 0082 0148 0198 0331

0373 0426 0438 0556 0572

0720 0746 0766 0777 0805

0999 1028 1050 1333 1464

1495 1523 1546 1548 1687

1704 1742 1765 1772 1815

1861 1914 1923 1945 1980

2097 2149 2167 2222 2249

2430 2604 2716 2719 2724

2732 2768 2844 2845 2869

2878 2998 3007 3015 3097

3170 3212 3277 3384 3488

3517 3534 3553 3560 3591

3641 3837 3882 3889 3894

3911 3930 3941 3974 4009

4059 4101 4136 4219 4365

4581 4593 4637 4701 4737

4747 4759 4776 4807 4858

4938 4984 5011 5041 5071

5076 5159 5174 5196 5206

5320 5321 5398 5613 5637

5674 5841 5847 5848 5857

5858 5862 5898 6192 6253

6274 6363 6382 6394 6399

6404 6410 6415 6479 6569

6582 6597 6662 6680 6735

6889 6891 6961 6999 7112

7194 7233 7293 7294 7334

7364 7391 7403 7443 7502

7542 7585 7648 8024 8225

8291 8313 8348 8456 8527

8534 8556 8569 8580 8591

8598 8648 8663 8709 8757

8789 8793 8808 8853 8918

8940 9085 9090 9117 9197

9203 9243 9275 9297 9342

9349 9351 9385 9400 9416

9528 9531 9554 9592 9633

9681 9765 9834 9852 9872

9896 9919 9988

9th Prize-Rs :50/-

0013 0021 0072 0106 0130

0138 0152 0247 0249 0253

0265 0282 0283 0389 0455

0458 0460 0465 0498 0545

0570 0640 0784 0902 0990

1012 1074 1174 1194 1203

1249 1251 1359 1362 1421

1525 1549 1610 1614 1619

1622 1652 1671 1756 1821

1884 1897 1983 2049 2087

2094 2171 2192 2219 2241

2251 2309 2369 2419 2454

2463 2508 2519 2539 2553

2665 2692 2742 2821 2854

2868 2911 2918 2944 2961

3011 3062 3075 3107 3117

3131 3172 3185 3218 3234

3249 3276 3284 3381 3394

3406 3520 3544 3620 3622

3624 3638 3662 3692 3703

3722 3733 3739 3767 3774

3831 3834 3840 3875 4020

4024 4064 4067 4069 4100

4102 4105 4192 4206 4225

4318 4378 4410 4463 4518

4529 4537 4547 4559 4599

4629 4684 4696 4765 4808

4827 4896 4902 4927 4966

5032 5067 5092 5147 5201

5209 5216 5234 5261 5299

5300 5326 5389 5490 5527

5564 5577 5578 5659 5698

5744 5761 5781 5782 5879

5888 5957 5974 6066 6078

6246 6256 6277 6317 6339

6377 6383 6385 6467 6527

6559 6618 6634 6758 6832

6904 6935 6954 6980 6993

7099 7109 7225 7302 7310

7469 7478 7527 7547 7570

7591 7627 7775 7889 7907

7911 7944 7981 8056 8101

8116 8128 8185 8237 8259

8339 8357 8415 8446 8529

8570 8575 8608 8612 8695

8699 8704 8752 8783 8819

8850 8893 8945 8981 9120

9123 9140 9251 9268 9354

9389 9401 9411 9423 9501

9509 9548 9684 9716 9745

9874 9991

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.