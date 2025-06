സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) RP 133796 (THAMARASSERY)

Cons Prize-Rs :5000/-

RN 133796 RO 133796 RR 133796 RS 133796 RT 133796

RU 133796 RV 133796 RW 133796 RX 133796 RY 133796

RZ 133796

2nd Prize Rs :3000000/-

1) RO 449657 (PATTAMBI)

3rd Prize Rs :2500000/-

1) RT 603521 (THRISSUR)

4th Prize Rs :1500000/-

1) RX 341964 (NEYYATTINKARA)

5th Prize Rs :100000/-

1) RN 152845 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) RO 301541 (KOTTAYAM)

3) RP 174138 (PALAKKAD)

4) RR 398204 (MALAPPURAM)

5) RS 360855 (PALAKKAD)

6) RT 865507 (KATTAPPANA)

7) RU 650848 (PUNALUR)

8) RV 201411 (KOZHIKKODE)

9) RW 175075 (PALAKKAD)

10) RX 349569 (THRISSUR)

11) RY 450736 (PATTAMBI)

12) RZ 819688 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

6th Prize-Rs :5000/-

1189 1463 1904 2204 2538

3041 5975 6228 7460 7977

8119 8413 8443 8935 8959

9091 9521 9710

7th Prize-Rs :1000/-

0479 1345 1430 1600 1674

2500 2690 2696 2921 3267

3412 3439 3726 3931 4097

4283 5889 6216 6487 6564

7250 7318 7582 7796 7876

9026 9634 9636 9676 9924

8th Prize-Rs :500/-

0082 0111 0257 0290 0310

0999 1085 1234 1252 1311

1382 1437 1482 1499 1502

1556 1599 1886 2074 2147

2172 2209 2213 2223 2318

2450 2491 2608 2681 2728

2823 2862 2925 2981 2996

3063 3140 3173 3382 3535

3560 3714 3763 3992 4078

4090 4122 4356 4488 4512

4605 4765 4784 5284 5329

5375 5381 5424 5426 5655

5696 5929 5949 6081 6231

6365 6546 6574 6609 6723

6922 6935 6961 6981 7071

7080 7218 7271 7404 7422

7660 7694 7803 7960 8050

8142 8419 8444 8519 8537

8551 8597 8651 8703 8718

8748 8900 8984 9002 9023

9067 9106 9440 9562 9564

9677 9842 9921

9th Prize-Rs :100/-

0066 0081 0193 0228 0236

0292 0386 0389 0445 0491

0526 0527 0581 0601 0607

0610 0726 0775 1243 1297

1337 1379 1517 1560 1711

1721 1723 1798 1832 1976

2006 2030 2110 2169 2207

2254 2287 2367 2403 2406

2443 2546 2777 2868 2920

2990 3014 3051 3096 3152

3181 3192 3210 3317 3434

3454 3531 3537 3543 3553

3598 3745 3810 3832 3846

3848 3859 3920 3927 3952

3965 3989 4028 4060 4069

4209 4303 4318 4376 4526

4541 4580 4585 4647 4649

4672 4675 4995 5002 5007

5136 5186 5193 5228 5251

5291 5299 5324 5326 5356

5374 5470 5475 5489 5520

5551 5557 5583 5595 5653

5703 5705 5726 5856 5896

5901 5905 5955 5972 6029

6049 6114 6131 6170 6211

6324 6416 6511 6525 6568

6581 6629 6657 6659 6713

6792 6798 6829 6846 6863

6913 6957 6965 6990 7020

7084 7168 7204 7269 7277

7280 7389 7425 7482 7499

7551 7577 7617 7716 7737

7896 7899 7962 7966 7983

8016 8057 8083 8090 8131

8132 8180 8181 8297 8337

8539 8714 8763 8800 9103

9126 9147 9283 9294 9337

9378 9393 9420 9489 9545

9618 9751 9774 9793 9857

9864 9866 9915

10th Prize-Rs :50/-

0003 0004 0010 0040 0114

0195 0199 0263 0277 0309

0346 0350 0369 0403 0437

0522 0547 0564 0605 0663

0680 0714 0791 0809 0871

0875 0913 0928 0938 0969

1005 1011 1013 1046 1060

1074 1178 1179 1211 1312

1341 1468 1501 1504 1508

1624 1627 1664 1699 1744

1929 1982 2037 2088 2222

2230 2231 2248 2251 2263

2279 2282 2290 2317 2356

2449 2561 2572 2574 2614

2616 2642 2697 2701 2709

2719 2757 2769 2776 2819

2820 2892 2952 2987 3102

3129 3164 3215 3239 3250

3333 3342 3349 3411 3446

3452 3479 3497 3510 3521

3562 3603 3613 3652 3834

3854 3883 3885 3887 3894

3948 3980 4121 4148 4158

4260 4285 4362 4392 4399

4437 4472 4608 4629 4630

4680 4699 4833 4847 5056

5077 5093 5135 5163 5195

5219 5225 5242 5337 5339

5385 5445 5488 5493 5558

5563 5677 5678 5685 5809

5810 5849 5869 5873 5888

5940 6048 6078 6097 6133

6160 6174 6307 6309 6313

6347 6516 6518 6532 6593

6603 6635 6668 6836 6884

6885 6952 6972 7001 7057

7062 7069 7083 7125 7129

7157 7170 7177 7196 7198

7295 7322 7409 7484 7590

7599 7696 7809 7864 7932

7969 7970 7982 7994 7997

8008 8026 8054 8080 8157

8159 8182 8320 8341 8344

8384 8399 8457 8475 8527

8656 8674 8805 8825 8880

8940 8980 9019 9046 9131

9140 9148 9179 9216 9242

9432 9527 9535 9538 9554

9569 9595 9646 9651 9687

9768 9773 9821 9859 9871

9909 9945