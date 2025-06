കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) KW 164909 (MALAPPURAM) Cons Prize-Rs :5000/- KN 164909 KO 164909 KP 164909 KR 164909 KS 164909 KT 164909 KU 164909 KV 164909 KX 164909 KY 164909KZ 164909

2nd Prize Rs :5000000/- 1) KP 321078 (THIRUR)

3rd Prize Rs :500000/- 1) KT 204767 (THIRUVANANTHAPURAM)

4th Prize Rs :100000/- 1) KN 292247 (NEYYATTINKARA)

2) KO 274731 (CHITTUR)

3) KP 613757 (KANNUR)

4) KR 142052 (CHERTHALA)

5) KS 322070 (ADOOR)

6) KT 672078 (PUNALUR)

7) KU 747645 (KOLLAM)

8) KV 324942 (VAIKKOM)

9) KW 499726 (MANANTHAVADY)

10) KX 105719 (KOLLAM)

11) KY 778711 (KAYAMKULAM)

12) KZ 613520 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/- 0018 0518 1473 1518 1586

1873 2805 3215 3650 4673

5500 6099 6426 6553 7020

7202 9456 9888

6th Prize-Rs :1000/- 0713 1038 1220 1909 2310

2859 3121 3496 5478 5533

5640 5817 5999 6600 6655

7627 7991 8164 8518 8786

8903 9528 9843 9965

7th Prize-Rs :500/- 0031 0302 0350 0379 0491

0515 0609 0671 0727 0794

0895 0981 1007 1037 1187

1190 1299 1310 1371 1558

1570 1677 1826 2019 2062

2134 2180 2193 2207 2216

2218 2223 2314 2336 2403

2734 2755 2889 2966 2976

2998 3041 3284 3490 3514

3529 3596 3663 3708 3756

3899 3914 3924 4016 4028

4098 4141 4255 4317 4347

4477 4560 4668 4672 4698

4749 4766 4938 4956 4982

5088 5219 5225 5271 5291

5321 5347 5451 5473 5599

5628 5746 5829 5847 5907

5966 6163 6263 6304 6408

6410 6742 6761 6813 6840

6848 6866 6986 7015 7044

7065 7115 7270 7349 7499

7644 7714 7718 7820 7956

8002 8066 8180 8262 8285

8745 8920 8946 9147 9173

9254 9319 9449 9783 9844

9984

8th Prize-Rs :100/-

0053 0128 0131 0154 0416

0440 0466 0535 0575 0618

0628 0952 0983 0984 1082

1129 1194 1195 1315 1317

1378 1463 1516 1523 1600

1615 1619 1632 1755 1800

1866 1964 2070 2124 2127

2168 2196 2197 2240 2315

2325 2347 2509 2644 2671

2737 2856 2861 3125 3148

3176 3196 3206 3247 3300

3316 3382 3443 3472 3669

3736 3769 3808 3890 3933

3964 3993 4017 4045 4085

4200 4250 4283 4426 4482

4587 4600 4661 4689 4756

4769 4862 4962 4986 5048

5176 5248 5264 5270 5353

5524 5542 5553 5745 5881

5987 5991 6054 6108 6138

6166 6170 6223 6278 6319

6322 6347 6409 6415 6425

6490 6525 6526 6545 6685

6726 6734 6790 6800 6804

6895 6964 7014 7047 7093

7153 7244 7341 7387 7431

7519 7590 7645 7700 7709

7748 7765 7783 7899 7920

7938 7977 7994 8120 8146

8186 8239 8250 8289 8406

8462 8463 8464 8478 8556

8632 8645 8646 8763 8793

8820 8828 8896 8922 8982

9005 9030 9153 9204 9226

9358 9394 9510 9553 9558

9573 9755 9804 9851 9908

9th Prize-Rs :50/-

0020 0097 0129 0147 0204

0213 0298 0362 0367 0408

0425 0541 0547 0549 0600

0601 0625 0655 0660 0684

0738 0741 0861 0944 0987

1103 1248 1269 1281 1284

1405 1417 1553 1555 1564

1578 1608 1636 1643 1654

1683 1690 1731 1771 1772

1795 1821 1861 1893 1950

1963 1967 1968 2061 2065

2080 2085 2133 2142 2198

2227 2245 2297 2328 2377

2392 2397 2413 2445 2459

2538 2549 2552 2569 2599

2689 2719 2728 2791 2809

2831 2865 2909 2915 2960

2983 2990 3001 3048 3140

3315 3391 3444 3456 3546

3566 3571 3582 3609 3635

3792 3807 3837 3939 3950

3989 4011 4014 4021 4046

4097 4123 4129 4136 4213

4277 4390 4427 4454 4466

4513 4523 4581 4597 4621

4706 4715 4737 4821 4866

4885 4910 4991 4998 4999

5034 5115 5144 5170 5229

5320 5446 5461 5471 5539

5554 5560 5593 5682 5690

5711 5756 5793 5805 5851

5906 5988 5993 5996 6033

6056 6076 6109 6118 6120

6144 6167 6177 6189 6214

6298 6433 6499 6576 6638

6645 6648 6663 6748 6752

6775 6805 6828 6849 6874

6894 6936 7050 7073 7139

7152 7156 7159 7210 7259

7262 7263 7286 7292 7317

7324 7353 7363 7406 7503

7518 7573 7611 7795 7868

7877 7903 7918 7948 7997

8095 8155 8158 8175 8190

8209 8244 8283 8426 8448

8467 8496 8514 8533 8668

8699 8813 8854 8882 8911

8932 8974 9016 9017 9018

9096 9105 9161 9165 9239

9267 9318 9399 9506 9514

9543 9584 9620 9633 9707

9713 9834 9913.