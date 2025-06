സമൃദ്ധി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) MO 187348 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

MN 187348 MP 187348 MR 187348 MS 187348 MT 187348

MU 187348 MV 187348 MW 187348 MX 187348 MY 187348

MZ 187348

2nd Prize Rs :7500000/-

1) MR 414160 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :2500000/-

1) MU 492992 (KAYAMKULAM)

4th Prize Rs :100000/-

1) MN 303059 (KOLLAM)

2) MO 381977 (KASARAGOD)

3) MP 703202 (KANNUR)

4) MR 374414 (KOTTAYAM)

5) MS 162059 (KOTTAYAM)

6) MT 149443 (THRISSUR)

7) MU 245874 (KOTTAYAM)

8) MV 436717 (ERNAKULAM)

9) MW 518492 (VAIKKOM)

10) MX 880043 (PAYYANUR)

11) MY 463011 (VAIKKOM)

12) MZ 225198 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0086 0297 0441 1343 3568

4410 5638 5999 6465 7221

7554 7862 8172 8592 8681

8834 9214 9512

6th Prize-Rs :1000/-

0291 0553 0692 1106 1599

1615 1628 1901 1971 2277

2819 2974 4599 4753 5243

5328 5394 5660 6101 6127

6982 7652 7772 8212 9008

9320 9507 9669 9873 9926

7th Prize-Rs :500/-

0001 0029 0076 0277 0417

0421 0520 0572 0602 0766

0875 0881 0897 1028 1121

1198 1334 1445 1472 1560

1715 1772 1803 1984 2318

2395 2468 2555 2606 2838

2864 2910 3033 3217 3298

3316 3343 3583 3672 3749

3893 4186 4278 4368 4428

4457 4548 4845 4854 4903

4904 4967 4975 4999 5381

5397 5508 5596 5696 5779

6036 6445 6491 6500 6621

6695 6892 6964 7037 7111

7458 7544 7757 7888 7962

8134 8209 8240 8298 8444

8477 8541 8660 8691 8970

8972 8991 9002 9043 9157

9177 9250 9317 9374 9378

9504 9561 9589 9868 9916

9986 9991

8th Prize-Rs :100/-

0006 0040 0062 0107 0125

0251 0271 0336 0344 0366

0370 0406 0412 0415 0429

0449 0491 0649 0704 0860

0934 0977 1046 1051 1110

1172 1193 1318 1345 1376

1431 1474 1487 1504 1579

1583 1707 1726 1779 1888

1963 2093 2105 2116 2230

2239 2325 2375 2587 2591

2592 2597 2708 2757 2808

2809 2820 2833 2861 2900

2911 2944 2958 3004 3010

3050 3071 3141 3197 3213

3214 3250 3308 3430 3571

3629 3665 3670 3698 3715

3785 3815 3957 4088 4094

4114 4117 4145 4267 4274

4417 4494 4553 4685 4742

4744 4760 4790 4817 4830

4881 5056 5060 5075 5076

5078 5131 5157 5231 5460

5469 5477 5534 5839 5845

5848 5878 5990 6012 6024

6210 6249 6553 6581 6680

6724 6762 6802 6810 6909

6911 6948 7025 7178 7210

7298 7318 7360 7363 7370

7375 7435 7515 7543 7560

7606 7649 7718 7758 7849

7872 7894 7907 7939 8039

8146 8168 8290 8394 8498

8549 8559 8587 8621 8627

8633 8758 8799 8851 8852

8886 9012 9023 9038 9041

9046 9054 9144 9188 9211

9221 9268 9272 9294 9307

9469 9610 9663 9670 9749

9761 9762 9790 9794 9838

9855 9964 9973

9th Prize-Rs :50/-

0035 0036 0078 0171 0285

0320 0485 0496 0530 0552

0629 0670 0778 0797 0826

0851 0861 0871 0873 0921

1031 1067 1087 1099 1108

1383 1524 1575 1580 1589

1621 1694 1701 1710 1798

1841 1848 1850 1927 1983

1988 1993 2113 2126 2159

2237 2333 2458 2484 2588

2589 2601 2630 2670 2679

2695 2700 2719 2761 2777

2823 2825 2847 2885 2986

2995 2996 3017 3024 3026

3120 3121 3132 3160 3215

3256 3265 3274 3336 3355

3450 3489 3506 3675 3740

3796 3821 3849 3865 3906

3914 3920 3927 3937 3941

4002 4018 4037 4058 4115

4158 4196 4199 4217 4248

4258 4373 4425 4440 4449

4450 4456 4467 4540 4570

4659 4700 4709 4874 4900

4908 4949 5039 5127 5185

5245 5257 5294 5345 5358

5373 5521 5555 5575 5737

5759 5780 5781 5814 5838

5867 5879 5905 5931 5984

6001 6007 6095 6107 6139

6144 6145 6282 6440 6476

6527 6567 6622 6716 6860

6872 6877 6878 6905 6938

6941 6968 6969 7000 7010

7043 7049 7190 7270 7275

7312 7364 7381 7489 7510

7550 7581 7594 7640 7681

7688 7694 7722 7738 7764

7768 7904 7916 7920 7953

8103 8139 8151 8175 8176

8201 8208 8225 8260 8292

8357 8370 8390 8481 8519

8558 8563 8577 8597 8622

8625 8668 8680 8682 8684

8770 8842 8844 8884 8900

8951 8960 8969 8976 8993

9018 9022 9055 9085 9125

9197 9201 9240 9246 9257

9346 9349 9452 9521 9572

9612 9667 9723 9763 9779

9828 9884 9888 9900 9901

9960 9965 9975