ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) BO 420044 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

BN 420044 BP 420044 BR 420044 BS 420044 BT 420044

BU 420044 BV 420044 BW 420044 BX 420044 BY 420044

BZ 420044

2nd Prize Rs :7500000/-

1) BW 419096 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) BN 454940 (MOOVATTUPUZHA)

2) BO 333592 (GURUVAYOOR)

3) BP 823451 (ADIMALY)

4) BR 310376 (PATTAMBI)

5) BS 468746 (ATTINGAL)

6) BT 308741 (PATTAMBI)

7) BU 178240 (ERNAKULAM)

8) BV 576790 (WAYANADU)

9) BW 209062 (ALAPPUZHA)

10) BX 524272 (VAIKKOM)

11) BY 107217 (CHITTUR)

12) BZ 440112 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0977 1005 2022 3721 4225

4422 4819 5261 5847 6533

6806 7697 7804 8572 8728

8979 9133 9711

5th Prize-Rs :1000/-

0051 0282 1280 1864 1948

2219 3139 3772 3775 3888

3899 3994 4067 4175 4184

4297 4955 5080 5137 5357

5436 5466 5875 6383 6756

6996 7623 7882 9025 9192

6th Prize-Rs :500/-

0001 0131 0199 0202 0374

0423 0450 0558 0618 0633

0814 0820 0823 0855 0990

1027 1126 1165 1200 1207

1236 1254 1355 1399 1522

1527 1723 1878 2071 2165

2260 2559 2634 2671 2856

2916 2986 3201 3229 3257

3389 3410 3528 3538 3585

3859 3971 4051 4057 4094

4199 4565 4638 4673 4826

4900 4953 5095 5107 5113

5393 5429 5434 5456 5467

5470 5947 6066 6171 6296

6622 6625 6639 6729 7189

7326 7470 7565 7579 7582

7608 7747 7763 7885 8056

8122 8163 8213 8235 8290

8363 8374 8577 8674 8717

8738 9068 9081 9124 9232

9363 9441 9494 9558 9564

9606 9887 9919

7th Prize-Rs :100/-

0047 0055 0084 0154 0189

0217 0299 0326 0391 0500

0517 0531 0691 0937 1055

1134 1277 1325 1331 1344

1353 1515 1550 1684 1719

1780 1782 1894 1914 2025

2032 2047 2061 2091 2101

2189 2199 2208 2243 2351

2369 2386 2424 2599 2629

2684 2697 2724 2763 2806

2889 2955 2962 2977 3062

3141 3246 3297 3302 3327

3344 3347 3360 3413 3474

3498 3539 3542 3561 3597

3600 3728 3793 3826 3894

3935 3940 3942 3951 3956

3990 4012 4061 4127 4133

4417 4421 4423 4500 4513

4577 4606 4613 4616 4663

4858 4893 4896 4957 5031

5047 5066 5116 5143 5197

5216 5250 5267 5458 5475

5593 5632 5651 5689 5763

5802 5905 5924 5969 5991

6004 6050 6175 6201 6224

6230 6298 6391 6392 6410

6424 6501 6654 6662 6747

6821 6977 6992 6998 7079

7120 7154 7165 7204 7256

7385 7489 7517 7528 7537

7567 7587 7625 7630 7671

7684 7692 7714 7729 7861

7933 8028 8034 8041 8179

8231 8234 8259 8281 8285

8369 8519 8608 8679 8729

8795 8821 8846 8869 8949

9002 9033 9056 9119 9122

9186 9236 9281 9297 9326

9624 9684 9714 9736 9789

9875 9876 9910

8th Prize-Rs :50/-

0044 0046 0072 0117 0214

0279 0297 0415 0448 0509

0532 0579 0582 0871 0974

1001 1025 1026 1052 1063

1070 1101 1125 1250 1253

1341 1350 1364 1388 1414

1444 1456 1470 1510 1536

1583 1607 1626 1754 1761

1785 1820 1862 1874 1930

1933 1954 1970 1984 2044

2169 2178 2183 2196 2213

2263 2280 2312 2355 2441

2512 2526 2621 2656 2678

2735 2810 2826 2848 2855

2907 2942 2951 2956 3021

3060 3066 3113 3202 3299

3320 3374 3437 3495 3634

3675 3692 3727 3750 3791

3836 3854 3909 3954 4020

4041 4091 4123 4141 4145

4181 4237 4291 4302 4316

4356 4369 4371 4416 4444

4452 4472 4480 4517 4535

4540 4562 4775 4829 4923

4924 4944 4979 4988 5014

5037 5052 5097 5102 5148

5200 5208 5219 5222 5284

5342 5381 5446 5635 5850

5862 5871 5914 5949 6012

6022 6025 6029 6078 6086

6097 6098 6113 6139 6242

6330 6340 6343 6366 6411

6422 6478 6511 6531 6615

6687 6716 6727 6816 6832

7013 7041 7098 7157 7190

7230 7271 7280 7304 7318

7435 7466 7533 7573 7593

7609 7624 7660 7730 7816

7889 7945 7961 8026 8048

8073 8088 8095 8098 8103

8154 8169 8203 8222 8310

8332 8343 8365 8400 8413

8439 8494 8527 8544 8560

8649 8655 8724 8789 8801

8873 8914 8944 8973 9027

9047 9126 9134 9190 9221

9269 9310 9343 9358 9427

9432 9457 9473 9483 9517

9529 9738 9749 9782 9847

9857 9864 9874 9897 9903

9914 9920