സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. 40 ലക്ഷമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) SO 178246 (WAYANADU)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/-

SN 178246 SP 178246 SR 178246 SS 178246 ST 178246

SU 178246 SV 178246 SW 178246 SX 178246 SY 178246

SZ 178246

2nd Prize Rs :4000000/-

1) SP 750773 (KARUNAGAPALLY)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :2500000/-

1) SS 879657 (ADOOR)

4th Prize Rs :100000/-

1) SN 478655 (ERNAKULAM)

2) SO 232027 (KOLLAM)

3) SP 113044 (KAYAMKULAM)

4) SR 206718 (THRISSUR)

5) SS 354423 (KOZHIKKODE)

6) ST 800661 (KOLLAM)

7) SU 753727 (CHITTUR)

8) SV 259912 (ERNAKULAM)

9) SW 392414 (KOTTAYAM)

10) SX 514703 (CHERTHALA)

11) SY 372531 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) SZ 394854 (KOTTAYAM)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/-

0408 0420 0935 2728 3027

3104 3579 3902 4611 5296

6022 6950 7273 7727 8121

8125 8484 9211

6th Prize-Rs :1000/-

0256 0284 0334 0426 0779

1537 2238 2398 2494 2608

2622 2799 2854 2893 2949

3364 3433 4165 4179 5594

5626 5846 5989 6090 6477

6563 6736 6751 6845 7929

7979 8162 8905 9187 9214

9225

7th Prize-Rs :500/-

0291 0611 0881 1099 1608

1616 1737 1951 2216 2422

2454 2471 2644 2714 3111

3158 3197 3255 3306 3344

3358 3518 3586 3691 3737

3809 4396 4397 4591 4616

4841 4901 4920 4922 5082

5120 5166 5169 5195 5305

5518 5526 5591 5592 5601

5779 5781 5783 5834 5871

5907 6021 6179 6216 6404

6524 6618 6704 6723 6874

6966 6984 7037 7267 7305

7306 7560 7664 7704 7786

7794 7934 7992 8020 8065

8224 8370 8428 8753 8915

9033 9097 9112 9210 9215

9244 9272 9360 9373 9430

9438 9611 9624 9658 9799

9854

8th Prize-Rs :100/-

0003 0024 0071 0113 0178

0210 0238 0270 0303 0310

0312 0358 0365 0437 0464

0529 0531 0536 0573 0630

0716 0731 0936 0942 1002

1249 1253 1268 1284 1301

1303 1528 1557 1581 1629

1641 1701 1709 1760 1786

1812 1851 1860 1922 2057

2060 2075 2104 2164 2343

2352 2365 2400 2433 2435

2509 2511 2515 2571 2651

2676 2704 2881 2921 3002

3099 3206 3266 3272 3336

3524 3570 3631 3654 3675

3694 3822 3860 3870 3913

3914 3941 4007 4024 4038

4078 4091 4105 4116 4118

4173 4258 4303 4317 4406

4448 4499 4547 4582 4933

4946 4986 4993 5066 5118

5158 5336 5396 5432 5445

5494 5516 5538 5568 5612

5658 5703 5757 5770 5774

5778 5892 5898 5901 6050

6056 6070 6080 6224 6325

6331 6354 6360 6370 6396

6514 6536 6588 6615 6689

6807 6815 6824 6825 6843

6944 6993 7001 7036 7103

7138 7220 7228 7252 7254

7427 7509 7538 7583 7771

7779 7783 7872 7873 7874

7905 7922 7925 7991 8021

8039 8052 8060 8155 8324

8357 8506 8602 8799 8842

8925 8937 8956 9134 9231

9273 9277 9292 9330 9338

9372 9389 9456 9460 9542

9609 9723 9725 9797 9818

9820 9841 9881 9899

9th Prize-Rs :50/-

0031 0049 0065 0076 0109

0169 0258 0293 0318 0467

0524 0530 0555 0579 0631

0661 0679 0685 0708 0799

0814 0816 0879 0893 0896

0905 0930 0994 1007 1016

1080 1082 1192 1201 1251

1329 1334 1357 1442 1450

1521 1559 1593 1599 1615

1660 1668 1758 1787 1804

1821 1833 1863 1897 2014

2045 2048 2100 2106 2120

2199 2255 2267 2289 2315

2328 2360 2417 2425 2499

2505 2565 2570 2607 2679

2700 2727 2742 2813 2866

2892 3034 3053 3055 3081

3149 3192 3204 3264 3320

3384 3434 3707 3710 3811

3857 3908 3989 3999 4040

4061 4067 4072 4082 4112

4451 4459 4462 4467 4485

4507 4583 4594 4598 4617

4643 4655 4677 4694 4695

4701 4740 4790 4823 4826

4904 4907 4937 4967 5063

5070 5137 5147 5220 5245

5361 5438 5446 5514 5532

5599 5622 5719 5744 5777

5839 5878 5900 5919 5921

5956 6041 6055 6062 6067

6078 6092 6167 6225 6254

6267 6299 6386 6440 6525

6533 6586 6597 6640 6691

6725 6727 6758 6884 6934

7069 7119 7133 7156 7162

7425 7449 7470 7565 7651

7654 7665 7694 7700 7745

7760 7806 7892 7973 7988

8001 8028 8096 8129 8136

8216 8231 8245 8292 8303

8339 8366 8549 8563 8579

8591 8630 8634 8636 8643

8723 8761 8779 8880 8903

8913 8931 8946 9024 9135

9192 9206 9207 9232 9240

9316 9334 9370 9403 9410

9423 9469 9532 9573 9586

9648 9667 9764 9813 9840

9853 9880 9887 9907 9915

9923 9957