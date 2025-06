കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) KE 510311 (PATTAMBI) Cons Prize-Rs :5000/- KA 510311 KB 510311 KC 510311 KD 510311 KF 510311 KG 510311 KH 510311 KJ 510311 KK 510311 KL 510311 KM 510311

2nd Prize Rs :2500000/- 1) KF 120515 (ADIMALY)

3rd Prize Rs :1000000/- 1) KF 479341 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0344 0688 1391 1590 2185

2360 2922 3171 4355 4819

4863 5805 6777 7171 7181

7865 8574 8691 9790 9924

5th Prize-Rs :2000/-

1277 1518 2644 7620 8265

9458

6th Prize-Rs :1000/-

0092 2607 3205 4475 4651

4932 5415 5995 6115 6155

6194 6212 6217 7002 7603

7851 7858 7910 8328 8350

8440 8585 9127 9241 9536

9563 9665 9667 9850 9886

7th Prize-Rs :500/-

0524 0841 0849 0888 0952

1193 1229 1327 1349 1399

1423 1427 1557 1714 1813

1831 1926 2252 2359 2466

2549 2620 2625 3071 3381

3410 3444 3576 4017 4037

4070 4071 4162 4413 4506

4577 4909 4956 5357 6166

6208 6353 6414 6466 6533

6660 7075 7090 7098 7170

7261 7320 7368 7440 7551

7552 7562 7584 7592 7825

7884 7888 7901 8237 8608

8725 8763 8806 9285 9302

9326 9329 9350 9360 9361

9860

8th Prize-Rs :200/-

0123 0266 0404 0414 0523

0615 0709 0879 0915 1108

1216 1231 1449 1531 1575

1648 1772 1977 2446 2480

2677 3092 3100 3211 3219

3239 3281 3311 3359 3364

3401 3631 3697 3724 4079

4334 4377 4401 4452 4494

4628 4691 4752 4790 4979

5122 5196 5312 5337 5564

5728 5753 5757 6009 6335

6470 6490 6518 6981 7164

7269 7324 7566 7652 7760

7770 7814 7922 8073 8084

8169 8286 8437 8486 8503

8579 8661 8706 8835 8867

9038 9149 9229 9402 9443

9680 9683 9739 9749 9911

9922 9947

9th Prize-Rs :100/-

0171 0256 0467 0487 0496

0527 0557 0595 0611 0647

0654 0703 0794 0868 0910

0927 1007 1079 1084 1175

1210 1293 1410 1454 1498

1540 1610 1611 1673 1878

1939 1962 2179 2498 2538

2710 2711 2714 2738 2759

2766 2788 2813 2885 3023

3034 3137 3144 3146 3183

3272 3291 3402 3513 3603

3651 3661 3726 3925 4081

4223 4247 4261 4300 4411

4428 4458 4562 4623 4646

4694 4970 5001 5009 5015

5320 5334 5335 5348 5375

5416 5685 5901 6271 6360

6586 6680 6871 6952 7014

7036 7056 7099 7185 7242

7247 7273 7274 7587 7642

7657 7686 7813 7821 7826

7912 7950 7966 8047 8101

8182 8258 8263 8285 8287

8299 8301 8417 8438 8443

8457 8463 8466 8489 8693

8724 8870 8881 8927 9039

9161 9264 9295 9313 9409

9505 9530 9641 9649 9715

9720 9804 9942 9977.