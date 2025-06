സമൃദ്ധി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. SAMRUDHI LOTTERY NO.SM-7th DRAW held on:- 15/06/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) MG 442727 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :5000/-

MA 442727 MB 442727 MC 442727 MD 442727 ME 442727

MF 442727 MH 442727 MJ 442727 MK 442727 ML 442727

MM 442727

2nd Prize Rs :2500000/-

1) MC 112094 (THAMARASSERY)

3rd Prize Rs :500000/-

1) MJ 536842 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1684 1717 1853 1863 2076

5694 5769 5946 6006 7047

7460 7524 7690 7792 8450

8995 9208 9448 9568 9998

5th Prize-Rs :2000/-

0558 2342 5827 5940 8323

9595

6th Prize-Rs :1000/-

0064 0261 0580 0737 1075

2009 2961 3331 3623 3695

4492 4625 4673 5125 5322

5759 5804 6060 6470 6586

6899 6903 7475 7550 8104

8285 8365 8826 8991 9372

7th Prize-Rs :500/-

0298 0357 0438 0944 1043

1144 1274 1545 1879 1914

2181 2240 2443 2614 2629

2741 3332 3723 3955 4078

4113 4208 4392 4466 4491

4567 4614 4679 4693 4786

4879 4912 5204 5234 5479

5535 5802 6086 6514 6515

6536 6552 6626 6817 6828

6905 6924 6957 6970 7133

7191 7325 7423 7463 7511

7790 7905 7917 7989 8004

8006 8230 8393 8742 8745

8927 9089 9111 9273 9314

9416 9521 9524 9548 9613

9773

8th Prize-Rs :200/-

0007 0036 0132 0185 0215

0235 0321 0632 0677 0817

0883 1425 1811 1830 1917

1963 2031 2044 2135 2424

2432 2498 2523 2606 2689

2732 2890 3016 3216 3258

3268 3271 3328 3463 3599

3614 3791 4196 4333 4337

4366 4647 4834 4866 5139

5186 5210 5243 5259 5384

5564 5685 5945 6028 6161

6305 6337 6436 6533 6581

7086 7111 7145 7224 7238

7239 7301 7368 7736 7987

8007 8039 8044 8069 8161

8291 8581 8703 8747 8755

8851 9052 9177 9270 9309

9317 9366 9517 9573 9661

9841 9854

9th Prize-Rs :100/-

0092 0148 0162 0257 0276

0320 0328 0458 0543 0760

0819 0822 1100 1212 1214

1301 1377 1394 1495 1501

1502 1506 1546 1559 1615

1653 1784 1816 1860 1943

1947 2066 2085 2133 2139

2280 2315 2316 2332 2352

2368 2593 2613 2617 2684

2717 2834 2913 2968 2979

3027 3033 3082 3400 3441

3481 3541 3559 3602 3612

3693 3698 3742 3896 3969

3975 3990 4027 4033 4049

4066 4074 4088 4109 4141

4296 4436 4589 4650 4657

4682 4730 4777 4794 5008

5189 5505 5549 5732 5831

5864 5881 6003 6097 6103

6160 6204 6265 6395 6480

6564 6632 6736 6826 6976

6980 6989 7009 7077 7103

7157 7207 7229 7321 7403

7601 7676 7689 7713 7883

7899 8002 8218 8276 8299

8350 8395 8412 8535 8570

8571 8605 8626 8658 8879

8895 9039 9094 9136 9196

9266 9302 9355 9408 9440

9461 9507 9543 9680 9815

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.