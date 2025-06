സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. 30 ലക്ഷമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) SB 496927 (IRINJALAKUDA) Cons Prize-Rs :5000/- SA 496927 SC 496927 SD 496927 SE 496927 SF 496927 SG 496927 SH 496927 SJ 496927 SK 496927 SL 496927 SM 496927

2nd Prize Rs :3000000/- 1) SC 895822 (ADIMALY)

3rd Prize Rs :500000/- 1) SF 524838 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0255 0376 0434 0565 0792

1974 2970 3543 3821 3984

4533 5067 5443 5896 6592

6872 7457 7547 7730 8460

5th Prize-Rs :2000/-

0464 1437 1647 6290 7721

8796

6th Prize-Rs :1000/-

0108 0379 0500 1319 2295

2563 2919 3056 3365 3664

3714 3799 3946 4393 4417

4766 4831 5419 5440 5586

6012 6072 8001 8363 8445

8486 8697 9393 9533 9961

7th Prize-Rs :500/-

0161 0175 0192 0261 0666

0742 0873 0914 1287 1335

1719 1795 1814 2046 2097

2231 2263 2292 2491 2495

2500 2608 2701 2825 2917

2937 3134 3299 3481 3587

3978 3983 4028 4080 4159

4225 4450 4451 4489 4494

4604 4937 5254 5327 5413

5442 5528 5657 5671 5719

6269 6406 6432 6520 6691

6782 6815 7017 7568 7597

8007 8297 8475 8529 8715

8770 8905 8930 8960 9029

9274 9383 9514 9649 9770

9978

8th Prize-Rs :200/-

0056 0079 0093 0101 0131

0241 0371 0405 1152 1168

1257 1269 1438 1561 1566

1579 1888 2053 2120 2208

2230 2318 2478 2703 2899

2925 3151 3251 3306 3490

3495 3593 3604 3630 3653

4007 4040 4062 4155 4178

4191 4200 4418 4707 5032

5461 5467 5550 5612 5681

5829 5909 5938 6093 6168

6199 6204 6339 6421 6424

6441 6601 6657 6921 6995

7394 7507 7521 7826 7841

7937 8075 8112 8169 8175

8190 8307 8318 8393 8700

9228 9273 9338 9431 9484

9519 9530 9646 9926 9970

9th Prize-Rs :100/-

0007 0207 0220 0343 0601

0639 0723 0746 0771 1036

1037 1069 1080 1082 1418

1522 1564 1624 1643 1748

1850 1882 1893 1923 2115

2294 2315 2357 2412 2431

2438 2439 2621 2707 2726

2733 2806 2807 3054 3109

3112 3183 3219 3431 3668

3675 3918 4031 4188 4266

4335 4485 4521 4585 4623

4721 4752 4850 4874 4888

4926 5031 5057 5060 5094

5201 5220 5264 5275 5325

5498 5577 5597 5679 5714

5727 5885 6021 6058 6076

6099 6128 6188 6214 6260

6296 6301 6436 6439 6500

6593 6676 6718 6830 7035

7095 7144 7183 7185 7218

7410 7418 7501 7511 7701

7709 7717 7775 7858 7914

7981 8044 8067 8121 8126

8129 8212 8279 8354 8378

8384 8522 8578 8616 8629

8652 8708 8730 8744 8777

8792 8817 8990 9009 9022