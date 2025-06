കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക്. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) PC 705814 (VADAKARA)

Cons Prize-Rs :5000/-

PA 705814 PB 705814 PD 705814 PE 705814 PF 705814

PG 705814 PH 705814 PJ 705814 PK 705814 PL 705814

PM 705814

2nd Prize Rs :3000000/-

1) PH 291986 (KARUNAGAPALLY)

3rd Prize Rs :500000/-

1) PC 375069 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0043 0088 0874 1966 2013

4092 4875 5233 6144 6321

6899 7504 7657 7768 7994

8037 8403 9087 9736 9964

5th Prize-Rs :2000/-

0301 4346 5439 6397 9441

9665

6th Prize-Rs :1000/-

0536 0655 0937 1286 1597

1881 2120 2490 3173 3434

4573 4639 4640 4986 5307

5436 6496 7034 7268 7387

7694 7789 7841 7980 8027

8062 8562 9248 9270 9558

7th Prize-Rs :500/-

0022 0216 0222 0229 0250

0302 0304 0485 0667 0680

0710 0750 0849 0961 1049

1123 1209 1337 1615 1616

1655 1666 1721 1951 1979

2301 2410 2491 2535 2611

2709 2754 2906 2992 3203

3240 3705 3897 4050 4485

4501 4600 4645 4935 5178

5366 5695 5795 6219 6480

6503 6809 6810 7123 7224

7420 7450 7461 7481 7705

7717 7718 7809 7908 8010

8092 8222 8293 8462 9041

9066 9227 9296 9353 9398

9696

8th Prize-Rs :200/-

0077 0096 0289 0295 0359

0436 0725 0753 0792 0797

0854 0873 0896 1699 1903

2216 2286 2514 2840 2915

2989 3051 3057 3687 3739

3911 4174 4500 4508 4594

4722 4787 4948 5118 5148

5156 5160 5179 5206 5460

5486 5657 5871 5954 5976

6160 6211 6218 6260 6346

6498 6556 6630 6658 6776

6814 6937 7225 7383 7469

7476 7489 7700 7811 7848

7891 7910 7911 7998 8046

8180 8520 8575 8582 8860

9044 9159 9292 9375 9753

9874 9892 9901 9938

9th Prize-Rs :100/-

0044 0049 0290 0465 0466

0534 0540 0564 0662 0703

0740 0773 0856 0858 0969

0990 1004 1133 1243 1295

1484 1497 1558 1576 1659

1786 1943 2059 2143 2172

2230 2233 2240 2272 2287

2322 2369 2469 2476 2510

2530 2545 2604 2641 2776

2939 3035 3056 3074 3136

3197 3200 3238 3375 3378

3398 3448 3479 3609 3683

3699 3793 3818 3972 4048

4106 4225 4244 4248 4272

4294 4368 4396 4440 4705

4726 4758 4924 5014 5063

5115 5135 5158 5175 5191

5274 5312 5336 5400 5403

5420 5507 5521 5632 5704

5782 5854 5940 6083 6311

6412 6579 6716 6794 6957

6982 7029 7299 7326 7388

7396 7458 7500 7599 7730

7763 7791 7826 7978 7990

8097 8124 8174 8212 8214

8279 8325 8518 8594 8682

8711 8716 8796 8820 8848

8858 8919 8927 9014 9047

9059 9121 9205 9278 9308

9373 9462 9530 9542 9708

9763 9768 9799 9894 9944

9980