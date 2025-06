കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-711th DRAW held on:- 21/06/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) KZ 135197 (VADAKARA)

Cons Prize-Rs :5000/-

KN 135197 KO 135197 KP 135197 KR 135197 KS 135197

KT 135197 KU 135197 KV 135197 KW 135197 KX 135197

KY 135197

2nd Prize Rs :2500000/- 1) KT 119182 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs :1000000/- 1) KY 396067 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0491 0933 1022 1702 2144

2537 2739 3397 3398 3677

3893 4955 5024 7135 8062

8124 8447 9160 9842 9968

5th Prize-Rs :2000/-

0116 1439 1596 4791 4959

9741

6th Prize-Rs :1000/-

0236 0239 0253 0280 1362

1543 2394 2779 3483 3915

4049 4292 4530 4885 4917

4960 5113 7394 7423 7440

7558 7751 7784 7954 8248

8791 8846 9444 9744 9846

7th Prize-Rs :500/-

0029 0107 0177 0301 0415

0637 0680 0687 1063 1086

1211 1303 1341 1429 1510

1677 1743 1870 2100 2137

2181 2204 2286 2298 2413

2786 2847 3052 3075 3242

3266 3278 3337 3540 3574

3625 3648 3670 4188 4680

4704 4809 4844 5274 5275

5544 5839 6069 6128 6239

6405 6541 6622 6643 7035

7431 7443 7461 7590 7667

7710 7827 7889 7929 8130

8231 8565 8647 8706 8794

9210 9290 9379 9678 9896

9971

8th Prize-Rs :200/-

0097 0204 0227 0387 0501

0517 0618 0677 0879 1047

1142 1203 1231 1448 1595

1614 1671 1692 1731 1812

1864 2044 2095 2433 2441

2514 2552 2943 3472 3494

3638 3866 4033 4202 4344

4555 4619 4639 4928 5053

5079 5135 5185 5222 5469

5538 5562 5653 5918 6043

6056 6095 6325 6384 6385

6534 6946 6947 6960 7022

7060 7095 7165 7252 7309

7328 7357 7380 7679 7920

8073 8080 8094 8112 8242

8355 8421 8828 8861 8878

9000 9150 9190 9201 9305

9410 9626 9639 9693 9739

9754 9766

9th Prize-Rs :100/-

0044 0060 0080 0138 0142

0145 0185 0264 0312 0444

0584 0609 0749 0766 0785

0899 0935 0952 1074 1102

1186 1190 1242 1377 1477

1546 1575 1597 1651 1800

1830 1984 2073 2188 2196

2234 2322 2342 2396 2457

2478 2661 2693 2702 2798

3049 3061 3073 3276 3292

3332 3498 3531 3539 3594

3632 3650 3671 3719 3768

3792 3905 3923 4021 4045

4082 4157 4217 4259 4360

4474 4477 4494 4727 4863

4868 4878 4927 5072 5118

5151 5231 5273 5290 5359

5473 5558 5617 5728 5879

6007 6021 6152 6174 6280

6303 6350 6830 7044 7068

7088 7113 7191 7341 7364

7497 7528 7765 7811 7875

7967 8060 8211 8216 8361

8463 8556 8559 8572 8588

8593 8609 8641 8751 8758

8811 8872 9075 9183 9236

9359 9387 9392 9442 9559

9628 9633 9751 9831 9837

9838 9839 9884 9962

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.