സമൃദ്ധി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) MY 856706 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :5000/-

MN 856706 MO 856706 MP 856706 MR 856706 MS 856706

MT 856706 MU 856706 MV 856706 MW 856706 MX 856706

MZ 856706

2nd Prize Rs :2500000/-

1) MO 307104 (GURUVAYOOR)

3rd Prize Rs :500000/-

1) MO 427780 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0609 1070 1954 2009 2418

2748 3057 3867 4056 4060

5768 6436 6494 7372 7398

7997 7999 9222 9251 9974

5th Prize-Rs :2000/-

1875 2776 3263 4225 5316

8067

6th Prize-Rs :1000/-

1528 1763 1818 2035 2075

2183 2404 2870 3513 3723

4379 4660 4782 5021 5925

6074 6305 6496 6847 6914

7241 7311 7598 8141 8554

8565 8678 8763 9225 9580

7th Prize-Rs :500/-

0000 0188 0190 0221 0278

0375 0696 0933 1213 1448

1463 1561 1623 1676 1752

1815 2184 2398 2516 2539

2558 2608 2696 3092 3194

3264 3430 3520 3679 3823

3856 4198 4272 4819 5010

5016 5123 5196 5241 5376

5506 5762 5960 5986 6104

6274 6452 6596 6624 6916

7026 7172 7262 7269 7557

7688 7750 7928 8034 8261

8272 8526 8529 8679 8762

8903 8985 9034 9086 9104

9125 9184 9538 9626 9782

9811

8th Prize-Rs :200/-

0023 0178 0230 0256 0415

0505 0628 1197 1277 1333

1390 1458 1779 1983 2569

2573 2622 2639 2645 2833

2909 3026 3101 3239 3271

3281 3408 3652 3811 3911

3958 4135 4158 4165 4295

4316 4329 4539 4551 4630

4638 4649 4877 4885 4914

5158 5169 5194 5643 5942

6031 6212 6354 6417 6497

6672 7074 7111 7312 7338

7482 7580 7839 7879 7911

7938 7977 7994 8009 8065

8171 8286 8360 8411 8595

8649 8654 8681 8739 8779

8795 8904 9067 9254 9370

9627 9633 9768 9783 9809

9842 9870

9th Prize-Rs :100/-

0042 0064 0216 0223 0242

0253 0316 0361 0409 0445

0465 0494 0531 0736 0778

0839 0855 0984 1080 1145

1178 1203 1256 1278 1298

1309 1312 1413 1513 1539

1540 1555 1978 1984 2004

2083 2157 2192 2280 2287

2303 2345 2365 2428 2431

2615 2771 2863 2892 2980

3071 3266 3279 3322 3328

3358 3397 3460 3524 3529

3574 3578 3631 3789 3847

3854 3902 3926 3954 3979

4142 4408 4439 4595 4813

4820 4829 4887 5055 5072

5109 5254 5298 5357 5361

5392 5582 5708 5722 5726

5759 5772 5789 5805 5841

5856 5859 5877 5890 5929

6047 6062 6072 6077 6257

6322 6464 6470 6744 6764

6911 7020 7073 7124 7154

7221 7226 7227 7294 7306

7371 7404 7423 7433 7586

7595 7620 7751 7852 8115

8201 8244 8273 8314 8333

8394 8501 8581 8986 9095

9168 9231 9264 9353 9646

9709 9734 9807 9923 9992