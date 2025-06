സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. 40 ലക്ഷമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-473rd DRAW held on:- 24/06/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) SN 883464 (ATTINGAL)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/-

SO 883464 SP 883464 SR 883464 SS 883464 ST 883464

SU 883464 SV 883464 SW 883464 SX 883464 SY 883464

SZ 883464

2nd Prize Rs :3000000/- 1) SN 353864 (MALAPPURAM)

3rd Prize Rs :500000/- 1) SN 700367 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0648 0923 0973 2972 4243

4318 4522 4690 4904 5650

6604 6742 6890 7430 7459

7602 8134 9490 9576 9875

5th Prize-Rs :2000/-

2099 2135 2622 3519 5415

6465

6th Prize-Rs :1000/-

0086 0174 0910 1012 1141

1370 1576 1666 1668 2272

2273 2697 3910 3998 4998

5156 5448 5469 5480 5501

6064 6546 7083 7520 7530

7739 8270 8549 9314 9415

7th Prize-Rs :500/-

0257 0337 0360 0511 0553

0572 0773 0774 0927 0995

1029 1057 1081 1297 1441

1477 1644 1816 1866 1894

1959 2072 2117 2290 2308

2424 2657 2741 3330 3526

3753 3862 3889 4011 4065

4102 4229 4507 4640 5138

5376 5785 5843 5953 6291

6447 6469 6470 6560 6893

6999 7050 7129 7283 7301

7456 7463 7519 7709 7878

8051 8084 8092 8362 8556

8707 8717 8789 8819 9094

9242 9277 9510 9712 9803

9925

ADVERTISEMENT

8th Prize-Rs :200/-

0065 0097 0153 0221 0284

0362 0366 0663 0709 1092

1172 1285 1490 1494 1508

1639 1721 1776 1798 1804

1946 2178 2213 2249 2448

2549 2612 2617 2638 2673

2759 2791 2878 2988 2995

2996 3064 3205 3383 3397

3403 3427 3638 4353 4671

4963 5084 5139 5174 5442

5753 5991 6044 6147 6232

6350 6489 6603 6631 6641

6670 6821 7003 7018 7029

7046 7117 7371 7390 7744

7860 7890 8079 8266 8309

8321 8525 8690 8838 8854

8870 8961 8991 9129 9511

9730 9750 9773 9808 9860

9th Prize-Rs :100/-

0072 0181 0184 0347 0431

0490 0538 0557 0684 0740

0741 0788 0795 0807 0816

0977 0998 1069 1097 1107

1129 1295 1384 1455 1498

1683 1743 1805 1832 2016

2121 2312 2347 2350 2478

2511 2520 2600 2719 2726

2790 2941 2956 3010 3070

3116 3120 3136 3153 3183

3332 3365 3393 3404 3471

3611 3618 3668 3728 3850

3996 4140 4164 4458 4529

4549 4573 4663 4666 4738

4819 4841 4991 5020 5145

5181 5189 5205 5213 5214

5235 5273 5304 5349 5407

5450 5595 5721 5746 5946

6052 6080 6122 6142 6182

6208 6233 6479 6610 6619

6640 6691 6712 6810 6837

7019 7037 7205 7218 7265

7271 7275 7307 7329 7368

7370 7409 7521 7562 7586

7615 7706 7727 7929 8019

8028 8029 8053 8058 8063

8083 8148 8211 8217 8350

8429 8449 8622 8656 8660

8855 9060 9083 9269 9447

9632 9694 9776 9807 9915

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.